Пермский аэропорт получил сертификат соответствия международным стандартам

Пермский аэропорт удовлетворяют требованиям стандарта в отношении наземного обслуживания авиаперевозок. Сюда входит обслуживание пассажиров и багажа, наземное обслуживание воздушных судов, аэродромное и электросветотехническое обеспечение полетов, обеспечение авиационной безопасности и гарантии качества предоставляемых потребителям услуг.