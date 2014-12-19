Пермский аэропорт получил сертификат соответствия международным стандартам

Posted 19 декабря 2014, 09:05
Published 19 декабря 2014, 09:05
Modified 2 марта 2023, 16:55
Updated 2 марта 2023, 16:55
«Международный аэропорт Пермь» получил сертификат соответствия системы менеджмента качества предприятия требованиям международного стандарта. Сертификация проводилась в октябре, заключение аудита было получено в декабре.
Пермский аэропорт удовлетворяют требованиям стандарта в отношении наземного обслуживания авиаперевозок. Сюда входит обслуживание пассажиров и багажа, наземное обслуживание воздушных судов, аэродромное и электросветотехническое обеспечение полетов, обеспечение авиационной безопасности и гарантии качества предоставляемых потребителям услуг.
Подобные сертификаты соответствия имеют такие крупные аэропорты страны, как Шереметьево, Самара, Кольцово, Уфа и другие.
Сертификат пермского аэропорта действителен до 20 ноября 2017 года.