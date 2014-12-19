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Posted 19 декабря 2014, 09:05

Published 19 декабря 2014, 09:05

Modified 2 марта 2023, 16:55

Updated 2 марта 2023, 16:55

Пермский аэропорт получил сертификат соответствия международным стандартам

Пермский аэропорт получил сертификат соответствия международным стандартам

19 декабря 2014, 09:05
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
Сертификат указывает, что система менеджмента качества предприятия удовлетворяет всем необходимым требованиям.

«Международный аэропорт Пермь» получил сертификат соответствия системы менеджмента качества предприятия требованиям международного стандарта. Сертификация проводилась в октябре, заключение аудита было получено в декабре.

Пермский аэропорт удовлетворяют требованиям стандарта в отношении наземного обслуживания авиаперевозок. Сюда входит обслуживание пассажиров и багажа, наземное обслуживание воздушных судов, аэродромное и электросветотехническое обеспечение полетов, обеспечение авиационной безопасности и гарантии качества предоставляемых потребителям услуг.

Подобные сертификаты соответствия имеют такие крупные аэропорты страны, как Шереметьево, Самара, Кольцово, Уфа и другие.

Эдуард Кошенсков, генеральный директор ОАО «Международный аэропорт «Пермь»:— Получение сертификата — начало большого пути. Процесс внутреннего совершенствования и развития, который запустил аэропорт, позволит предприятию получить конкурентное преимущество в достижении следующей цели — прохождение аудита и получение сертификатов по программе Международной ассоциации воздушного транспорта IATA — ISAGO (аудит безопасности наземного обслуживания). Получение Сертификата ISAGO — это высший уровень подтверждения соответствия статуса международного аэропорта.

Сертификат пермского аэропорта действителен до 20 ноября 2017 года.

#Бизнес#Аэропорт#Аэропорт Большое Савино
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