На трассе Кукуштан-Чайковский в массовом ДТП пострадали 6 человек

Posted 16 сентября 2015, 05:38
Published 16 сентября 2015, 05:38
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
13 сентября в 20:45 по автодороге Кукуштан-Чайковский двигался автомобиль Москвич-2141. По неустановленным причинам водитель москвича выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Форд Фиеста», под управлением 66-летнего водителя.
Как сообщает портал «Ckaiknet.ru», спустя пару минут на этом же участке дороги появился автомобиль «Киа Рио», которым управлял 70-летний водитель. Последний не выбрал скорость движения, соответствующую конкретным дорожным и метеорологическим условиям. В результате этого он врезался в стоящий «Москвич», поучаствовавший в первом столкновении. Но «Москвича» ожидало еще одно испытание — от второго удара автомобиль выкатился на полосу движения, где с ним столкнулся «Ниссан» под управлением 24-летнего водителя.
В результате ДТП пострадали пятеро из Москвича: 18-летний водитель и 16-летняя девушка были госпитализирована, амбулаторное лечение проходят еще трое — 5-летний ребенок и двое пассажиров 30 и 26-ти лет. Также травмы получил пассажир автомобиля Форд Фиеста 1982 года рождения.