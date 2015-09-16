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Posted 16 сентября 2015, 05:38

Published 16 сентября 2015, 05:38

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

На трассе Кукуштан-Чайковский в массовом ДТП пострадали 6 человек

На трассе Кукуштан-Чайковский в массовом ДТП пострадали 6 человек

16 сентября 2015, 05:38
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
В больнице оказались четверо пассажиров и водитель «Москвича», а так же пассажир «Форда Фиеста».

13 сентября в 20:45 по автодороге Кукуштан-Чайковский двигался автомобиль Москвич-2141. По неустановленным причинам водитель москвича выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Форд Фиеста», под управлением 66-летнего водителя.

Как сообщает портал «Ckaiknet.ru», спустя пару минут на этом же участке дороги появился автомобиль «Киа Рио», которым управлял 70-летний водитель. Последний не выбрал скорость движения, соответствующую конкретным дорожным и метеорологическим условиям. В результате этого он врезался в стоящий «Москвич», поучаствовавший в первом столкновении. Но «Москвича» ожидало еще одно испытание — от второго удара автомобиль выкатился на полосу движения, где с ним столкнулся «Ниссан» под управлением 24-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали пятеро из Москвича: 18-летний водитель и 16-летняя девушка были госпитализирована, амбулаторное лечение проходят еще трое — 5-летний ребенок и двое пассажиров 30 и 26-ти лет. Также травмы получил пассажир автомобиля Форд Фиеста 1982 года рождения.

#Авто#Дтп#Чайковский
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