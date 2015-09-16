На трассе Кукуштан-Чайковский в массовом ДТП пострадали 6 человек

Как сообщает портал «Ckaiknet.ru», спустя пару минут на этом же участке дороги появился автомобиль «Киа Рио», которым управлял 70-летний водитель. Последний не выбрал скорость движения, соответствующую конкретным дорожным и метеорологическим условиям. В результате этого он врезался в стоящий «Москвич», поучаствовавший в первом столкновении. Но «Москвича» ожидало еще одно испытание — от второго удара автомобиль выкатился на полосу движения, где с ним столкнулся «Ниссан» под управлением 24-летнего водителя.