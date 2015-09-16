В Прикамье 26-летний мужчина ударил незнакомца ножом

Как сообщает ГУ МВД, полицейские немедленно вызвали скорую помощь потерпевшему и сами прибыли на место происшествия. 34-летний гражданин был доставлен в больницу. В ходе следствия установлено, что потерпевший подошел к компании молодых людей, распивающих спиртные напитки на берегу реки Травянка. Межу ними произошла сора, в ходе которой один из незнакомцев нанес ему удар ножом в живот. После этого компания с места преступления скрылась.