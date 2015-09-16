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Posted 16 сентября 2015, 05:17

Published 16 сентября 2015, 05:17

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

В Прикамье 26-летний мужчина ударил незнакомца ножом

В Прикамье 26-летний мужчина ударил незнакомца ножом

16 сентября 2015, 05:17
Фото: Properm.ru.
После произошедшего инцидента преступник прятался у своей знакомой.

В дежурную часть отдела МВД России по Лысьвенскому городскому округу позвонил местный житель и сообщил, что на улице лежит раненый мужчина.

Как сообщает ГУ МВД, полицейские немедленно вызвали скорую помощь потерпевшему и сами прибыли на место происшествия. 34-летний гражданин был доставлен в больницу. В ходе следствия установлено, что потерпевший подошел к компании молодых людей, распивающих спиртные напитки на берегу реки Травянка. Межу ними произошла сора, в ходе которой один из незнакомцев нанес ему удар ножом в живот. После этого компания с места преступления скрылась.

Полицейские опросили пострадавшего, получили от него словесное описание злоумышленника. Затем были опрошены возможные очевидцы преступления. Вскоре личность подозреваемого была установлена. Оперативники выяснили, что он прячется от полиции у своей знакомой. В ходе оперативной комбинации 26-летний гражданин был задержан и доставлен в дежурную часть.

В настоящий момент он арестован. Ведется следствие.

#Происшествия#Мвд#Лысьва#Ножевое ранение
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