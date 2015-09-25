В Перми антимонопольщики рассказали об объединении ФАС и Федеральной службы по тарифам

Posted 25 сентября 2015, 11:50
Published 25 сентября 2015, 11:50
Modified 2 марта 2023, 17:01
Updated 2 марта 2023, 17:01
Сегодня в Перми прошла пресс-конференция, посвященная объединению Управления ФАС и Федеральной службы по тарифам и перспективам тарифного регулирования. Спикерами выступили Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса центрального аппарата ФАС Дмитрий Махонин и и. о. Руководителя Управления ФАС по Пермскому краю Антон Удальёв.
В июле 2015 года Владимир Путин подписал указ о передачи функций ФСТ Управлению ФАС по причине дублирования полномочий этими органами. На сегодняшний день УФАС уже стал правопреемником всех функций, осуществляемых Службой по тарифам. Две недели назад ФАС России провел первое правление, где утвердил несколько тарифов. «Объединение двух структур позволит реализовать ряд функций и задач, например, добиться привлекательного инвестиционного климата в нашей стране, снижения тарифной нагрузки для всех слоев предпринимательства и населения, а также дерегулирования некоторых рынков», — подметил Дмитрий Махонин вначале встречи.
Кроме того, он подметил, что «практика применения цен и формирования рыночных индикаторов показывает, что цена, сформированная на рынке, значительно дешевле, чем цена, сформированная Федеральной службой по тарифам».