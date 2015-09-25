В Перми антимонопольщики рассказали об объединении ФАС и Федеральной службы по тарифам

В июле 2015 года Владимир Путин подписал указ о передачи функций ФСТ Управлению ФАС по причине дублирования полномочий этими органами. На сегодняшний день УФАС уже стал правопреемником всех функций, осуществляемых Службой по тарифам. Две недели назад ФАС России провел первое правление, где утвердил несколько тарифов. «Объединение двух структур позволит реализовать ряд функций и задач, например, добиться привлекательного инвестиционного климата в нашей стране, снижения тарифной нагрузки для всех слоев предпринимательства и населения, а также дерегулирования некоторых рынков», — подметил Дмитрий Махонин вначале встречи.