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Posted 25 сентября 2015, 11:50

Published 25 сентября 2015, 11:50

Modified 2 марта 2023, 17:01

Updated 2 марта 2023, 17:01

В Перми антимонопольщики рассказали об объединении ФАС и Федеральной службы по тарифам

В Перми антимонопольщики рассказали об объединении ФАС и Федеральной службы по тарифам

25 сентября 2015, 11:50
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Уфас
В июле 2015 года Владимир Путин подписал указ о передачи функций ФСТ Управлению ФАС по причине дублирования полномочий этими органами.

Сегодня в Перми прошла пресс-конференция, посвященная объединению Управления ФАС и Федеральной службы по тарифам и перспективам тарифного регулирования. Спикерами выступили Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса центрального аппарата ФАС Дмитрий Махонин и и. о. Руководителя Управления ФАС по Пермскому краю Антон Удальёв.

В июле 2015 года Владимир Путин подписал указ о передачи функций ФСТ Управлению ФАС по причине дублирования полномочий этими органами. На сегодняшний день УФАС уже стал правопреемником всех функций, осуществляемых Службой по тарифам. Две недели назад ФАС России провел первое правление, где утвердил несколько тарифов. «Объединение двух структур позволит реализовать ряд функций и задач, например, добиться привлекательного инвестиционного климата в нашей стране, снижения тарифной нагрузки для всех слоев предпринимательства и населения, а также дерегулирования некоторых рынков», — подметил Дмитрий Махонин вначале встречи.

Дмитрий Махонин: — Мы хотим кардинально изменить тарифную систему, разобраться и понять, что из себя представляют затраты естественной монополии, которые субъекты вкладывают в тарифы. Также важно изменить подход к тарифному регулированию. Исходить не от регулирования юридического лица, а от регулирования инфраструктурного объекта. Мы должны установить четкий контроль по каждому объекту естественной монополии, создать так называемый «паспорт объекта» чтобы понимать когда и какие деньги уходили на данный объект, когда он был реконструирован, когда был технический и текущий ремонт, чтобы не было постоянного увеличения затрат, несмотря, кто владеет объектом и на каком праве.

Кроме того, он подметил, что «практика применения цен и формирования рыночных индикаторов показывает, что цена, сформированная на рынке, значительно дешевле, чем цена, сформированная Федеральной службой по тарифам».

Антон Удальёв: — Мы понимаем, что каждый субъект естественных монополий имеет свои особенности, нужно будет их понимать, надо будет перераспределять трудовой ресурс нашего ведомства. И каким-то образом выходить на понятное взаимодействие с нашей региональной службой по тарифам. Мы помним, раньше были периоды, когда и нам было тяжело получить тарифные дела, даже при участии суда на стороне потребителей. Сейчас, как минимум, факт возможности доступа к тарифным делам при изменении тарифа будет обеспечен надлежащим образом в тот момент, когда будут внесены изменения в законодательство, и мы получим право голоса при утверждении тарифов.
#Политика#Уфас#Пресс-конференция
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