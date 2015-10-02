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Posted 2 октября 2015, 06:19

Published 2 октября 2015, 06:19

Modified 2 марта 2023, 16:59

Updated 2 марта 2023, 16:59

Писатели о петиции против Игоря Гладнева: «В ней почерк «пятой колонны»

Писатели о петиции против Игоря Гладнева: «В ней почерк «пятой колонны»

2 октября 2015, 06:19
Фото: Properm.ru.
Авторы поддерживают «действенное реформирование деятельности объектов культуры», «пресечение безумного и преступного расточительства предшественников» и «ликвидацию псевдомузеев».

После начала сбора подписей за отставку Игоря Гладнева, за прикамского министра вступились деятели культуры. Положительные отзывы были разосланы по пермским СМИ минкультом. Основная мысль посланий заключалась в том, что в городе проходит спланированная акция по дискредитации министра культуры. Свое почтение Гладневу высказали и писатели, возмущенные петицией.

Обращение писателей к Виктору Басаргину:В ней [петиции] наглядно продемонстрирован почерк антигосударственной «пятой колонны», давно вынашивающей свои преступно-деструктивные планы на Прикамской земле. Располагая неограниченными информационными (а больше и чаще — дезинформационными) возможностями и имея в своём распоряжении практически любую газету, радиостанцию либо телеканал, эти господа, используя технологические возможности СМИ и Интернета, могут манипулировать любыми количествами обывательских контингентов, однако здесь их показушная арифметика уводит от истины. Совершенно очевидно, что этим спекулятивно-циничным выпадом начата очередная дестабилизирующая атака давно изготовившейся и накопившей силы и средства «пятой колонны» на краевую власть. Под камуфляжем заботы об интересах Прикамья и иных словесных трелей, свидетельствующих о якобы государственнических устремлениях разнородной маргинальной компании, приложившей свои руки к этому крайне тенденциозному, надуманному, дурно пахнущему посланию.

Авторы поддерживают «разумные организационные начинания министра культуры», «действенное реформирование деятельности объектов культуры», «пресечение безумного и преступного расточительства предшественников», «ликвидацию псевдомузеев, оскорблявших эстетические чувства нравственно здоровых людей».

Писатели выражают уверенность, что автор петиции Александр Калих избрал сбор подписей методом «личной мести Гладневу за неудавшуюся попытку «Мемориала» вернуть АНО «Пермь-36» прежний статус «злобно-антигосударственного объекта».

«Колоссальные средства поступают им от десятков зарубежных фондов и прочих организаций, каждая из которых имеет свой антироссийский (и в первую очередь — антирусский!) интерес, свою далеко простирающуюся цель. Ибо ни один доллар либо марка западными «друзьями» не будут потрачены без уверенности, что они их вернут сторицей — но отнюдь не в интересах русского человека, Российского государства и пока еще Русской земли», — беспокоятся авторы открытого письма.

Под ним подписались Игорь Тюленев (Пермь), Анатолий Гребнев (Пермь), Федор Востриков (Пермь), Николай Полотнянко (Ульяновск), Владимир Крупин (Москва), Виталий Богомолов (Пермь), Александр Гребенкин (Пермь), Владимир Балашов (поселок Уральский Нытвенского района), Андрей Зеленин (ЗАТО Звездный), Николай Башмаков (деревня Малый Дубовик Куединского района), Николай Глумов (Пермь), Михаил Давидов (Пермь), Владимир Пантелеев (Пермь), Владимир Якушев (Пермь), Алексей Дубровин (Пермь), Иван Гурин (Пермь), Юрий Беликов (Пермь), Юрий Асланян (Пермь), Владислав Дрожащих (Пермь).

«Гладнев должен продолжать спокойно работать в интересах Пермского края, а не оказываться объектом атак взбесившейся от неудач «пятой колонны», — уверенны писатели.

По данным на 2 октября 11:00, под петицией против Гладнева подписались 1247 человек.

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