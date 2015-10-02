Писатели о петиции против Игоря Гладнева: «В ней почерк «пятой колонны»

«Колоссальные средства поступают им от десятков зарубежных фондов и прочих организаций, каждая из которых имеет свой антироссийский (и в первую очередь — антирусский!) интерес, свою далеко простирающуюся цель. Ибо ни один доллар либо марка западными «друзьями» не будут потрачены без уверенности, что они их вернут сторицей — но отнюдь не в интересах русского человека, Российского государства и пока еще Русской земли», — беспокоятся авторы открытого письма.