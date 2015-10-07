Троллейбусному депо — 55 лет. Фоторепортаж Properm.ru

Пермский электрический городской транспорт имеет длинную историю. Трамвайное движение было открыто в 1929 году. Спустя 31 год, в ноябре 1960, по Комсомольскому проспекту пошел первый троллейбусный маршрут до сквера им. Решетникова. Многое изменилось за эти годы, но место обитания электромашин осталось прежним — троллейбусное депо на Куйбышева, 115. Сейчас троллейбусы перевозят примерно 18 млн пермяков в год. И хотя пассажиропоток с 2000-ых годов упал почти в шесть раз, от электромашин никто отказываться не собирается.