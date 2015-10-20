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Posted 20 октября 2015, 05:01

Published 20 октября 2015, 05:01

Modified 2 марта 2023, 16:53

Updated 2 марта 2023, 16:53

Кирилл Маркевич объявил об уходе из администрации губернатора

Кирилл Маркевич объявил об уходе из администрации губернатора

20 октября 2015, 05:01
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кадровые перестановки
Виктор Басаргин уже удовлетворил просьбу экс-замглавы.

Заместитель главы администрации губернатора Кирилл Маркевич принял решение об уходе с госслужбы. Об этом он сообщил сегодня на своей странице в Facebook.

«Принял решение об уходе с госслужбы. Губернатор со мной согласился и эту просьбу удовлетворил», — пишет Кирилл Маркевич.

В качестве причины заместитель главы обозначил массу слухов и домыслов в отношении его работы, что, по его мнению, ударяет не только по самому Кириллу Маркевичу, сколько «по делу и по власти в целом».

«В ежедневном опровержении то одного, то другого «вброса» смысла не вижу. Ограничусь главным — в своей работе действовал и действую исключительно законопослушно, что проверено едва ли не под микроскопом и едва ли не всеми компетентными органами», — поясняет замглавы.

Напомним, Кирилл Маркевич работал в администрации губернатора с осени прошлого года. Изначально он курировал вопросы информационного освещения деятельности краевых властей, позже в его ведения перешли и вопросы внутренней политики региона.

#Политика#Кадровые перестановки#Администрация губернатора
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