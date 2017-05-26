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Posted 26 мая 2017, 05:54

Published 26 мая 2017, 05:54

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В Пермском крае от укусов клещей пострадали более двух тысяч человек

В Пермском крае от укусов клещей пострадали более двух тысяч человек

26 мая 2017, 05:54
Фото: Properm.ru.
Примерно пятая часть пострадавших - дети в возрасте до 14 лет.

В медицинские организации Пермского края с присасыванием клещей обратились 2454 человек с начала года. Из них 495 — дети в возрасте до 14 лет, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Эти показатели ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2016 году на 25 мая было зафиксировано 5693 обращения, более тысячи из которых — дети.

На энцефалит было проверено 2066 клещей. 77 результатов оказались положительными. Роспотребнадзор напоминает, что провести исследование клеща можно в 15 лабораториях Пермского края.

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#Здоровье#Клещи
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