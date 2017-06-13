Комитет Госдумы поддержал законопроект о функциях фонда дольщиков

Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству поддержал законопроект о фонде дольщиков, но настаивает, чтобы он был доработан. По информации ТАСС, документ предусматривает, что застройщики будут обязаны делать взносы в фонд до того, как будет зарегистрирован договор участия в долевом строительстве. В законопроекте есть указания, каким должен быть предельный размер взносов.