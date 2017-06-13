Комитет Госдумы поддержал законопроект о функциях фонда дольщиков

Posted 13 июня 2017, 10:49
Published 13 июня 2017, 10:49
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству поддержал законопроект о фонде дольщиков, но настаивает, чтобы он был доработан. По информации ТАСС, документ предусматривает, что застройщики будут обязаны делать взносы в фонд до того, как будет зарегистрирован договор участия в долевом строительстве. В законопроекте есть указания, каким должен быть предельный размер взносов.
Документ устанавливает, что в случае банкротства застройщиков, Фонд поможет завершить строительство домов. Он определяет порядок выплат возмещения участникам долевого строительства по договорам, по которым взносы в компенсационный фонд уплачены до принятия закона.