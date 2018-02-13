properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля 2018, 12:54

Published 13 февраля 2018, 12:54

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

В Перми обследуют дороги и составят планы ремонтов

В Перми обследуют дороги и составят планы ремонтов

13 февраля 2018, 12:54
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермские дороги
17 дорожных объектов будут отремонтированы с участием федерального бюджета.

В Перми началось традиционное обследование дорог для составления планов проведения дорожных ремонтов. Об этом сообщает управление внешнего благоустройства администрации Перми.

Специалисты районных администраций приступили к обследованию дорог и формированию планов по текущему ремонту с начала этой недели. Также будут обследованы больше ста гарантийных дорожных объектов, которые были отремонтированы в прошлые годы.

Всего в этом году планируется отремонтировать 300 тыс. кв. м дорог. 17 объектов будут отремонтированы с участием федерального бюджета в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Конкурсы на проведение дорожных работ будут объявлены уже в феврале.

#Авто#Пермские дороги#Ремонт дорог
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика