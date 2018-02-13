В Перми обследуют дороги и составят планы ремонтов

Posted 13 февраля 2018, 12:54
Published 13 февраля 2018, 12:54
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
В Перми началось традиционное обследование дорог для составления планов проведения дорожных ремонтов. Об этом сообщает управление внешнего благоустройства администрации Перми.
Специалисты районных администраций приступили к обследованию дорог и формированию планов по текущему ремонту с начала этой недели. Также будут обследованы больше ста гарантийных дорожных объектов, которые были отремонтированы в прошлые годы.
Всего в этом году планируется отремонтировать 300 тыс. кв. м дорог. 17 объектов будут отремонтированы с участием федерального бюджета в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Конкурсы на проведение дорожных работ будут объявлены уже в феврале.