В Перми обследуют дороги и составят планы ремонтов

Всего в этом году планируется отремонтировать 300 тыс. кв. м дорог. 17 объектов будут отремонтированы с участием федерального бюджета в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Конкурсы на проведение дорожных работ будут объявлены уже в феврале.