На реконструкцию эспланады в Перми нашелся инвестор

В холмы будут встроены полукруглые многоуровневые скамьи-амфитеатры для отдыха горожан, которые одновременно будут и зрительскими местами с хорошим обзором сцены для большого количества людей, что позволит максимально использовать площадь. Зимой — для устройства ледового городка и новогодних гуляний; летом — для проведения фестивалей и концертов, выступлений уличных музыкантов. Авторы не исключают, что в результате реконструкции эспланада станет камерным пространством и парковой зоной для отдыха горожан.