В Перми стоимость часа платной парковки может вырасти до 42 рублей

Проект приказа об утверждении методических рекомендаций по определению платы за парковку в городах содержит цену за час стоянки для каждого региона. Например, в Москве при полной загруженности парковки предлагается взимать 138 рублей, в Санкт-Петербурге — 106 рублей, в Севастополе — 50 рублей. Фактически в этих городах плата за стоянку составляет от 40 до 200, от 30 до 120 и от 35 до 50 рублей соответственно.