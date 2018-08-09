В Перми стоимость часа платной парковки может вырасти до 42 рублей

Posted 9 августа 2018, 15:39
Published 9 августа 2018, 15:39
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Министерство транспорта РФ порекомендовало субъектам установить новые тарифы на парковку. В случае, если после изменения тарифа стоянки опустеют — снижать цены. Об этом пишут «Известия». При этом отмечется, что окончательное решение как об организации парковочного пространства, так и о размере платы принимают региональные власти.
Проект приказа об утверждении методических рекомендаций по определению платы за парковку в городах содержит цену за час стоянки для каждого региона. Например, в Москве при полной загруженности парковки предлагается взимать 138 рублей, в Санкт-Петербурге — 106 рублей, в Севастополе — 50 рублей. Фактически в этих городах плата за стоянку составляет от 40 до 200, от 30 до 120 и от 35 до 50 рублей соответственно.
Ведомство рассчитало рекомендованный размер платы за парковку и для других регионов. Например, в Калмыкии при полной загруженности стоянок рекомендуется брать с автомобилистов 21 рубль в час, в Ингушетии — 22 рубля, в Мурманской области — 56 рублей, в Краснодарском крае, как и в Пермском, — 42 рубля, в Чечне — 31 рубль, на Ямале — 80 рублей, в Магадане — 71 рубль.
Бесплатной, по данным издания, должна быть стоянка, если ее заполняемость составляет не более 85%. Также при расчете стоимости нужно учитывать расположение парковки, время суток и продолжительность стоянки, основные типы транспортных средств и спрос на остановку в этом месте, советуют в Минтрансе.
Расчет заполняемости парковки следует проводить «не менее чем два раза утром (08:00–12:00), днем (12:00–16:00), вечером (16:00–20:00) и ночью (20:00–08:00)», пишет издание. Уточняется, что для городов с численностью населения более 1 млн человек ночь начинается в 21:00, в Москве и Санкт-Петербурге — в 22:00 (в других населенных пунктах — в 20:00).