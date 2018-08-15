Березники - центр культуры Пермского края. Но почему?

Posted 15 августа 2018, 03:04
Published 15 августа 2018, 03:04
Modified 1 марта 2023, 13:39
Updated 1 марта 2023, 13:39
В сфере культуры Березников работают более 300 человек, из них молодых специалистов порядка 20%. Тех, кто достиг пенсионного возраста, 34%. Высшее профессиональное образование имеют 115 человек, среднее профессиональное — 90 человек.
— Ольга Александровна, Березники получили статус «Центр культуры Пермского края». Как у вас это получилось?
— Реализуем этот проект уже второй раз. Первый раз мы получили этот статус в 2014 году, второй раз сейчас, в 2018 году. Можно сказать, это новая веха в развитии сферы культуры города, потому что вовлечены в проект не только все муниципальные учреждения с их задачами, творческими амбициями, но и всё население города.
Проект так и называется: «Включи город». Для начала мы создали сайт и предложили всем высказать свои пожелания об организации культуры и досуга в Березниках. Жители города с удовольствием откликнулись, ответили, что они хотели бы видеть и делать. Мы открыли по городу разные площадки, если вы видели, везде стоят большие шатры. В шатрах самые разные активности: детям читаем сказки, для молодежи проводим игры, квесты, курсы психологической разгрузки и актерского мастерства.
— В Перми есть такие, «Летопарк» на эспланаде. Вы отличаетесь тем, что спросили у жителей города, чем, каким контентом «заселить» эти шатры? Так?
— Получается, так. Кроме этого, конечно, мы проводим знаковые, массовые, общественные мероприятия, праздники. И они тоже наполнились проектными задачами, стали масштабнее. Мы увидели, что за счет привлеченных средств можем пригласить каких-то звезд, можем поддержать новые идеи, подключить людей.
— О чем просили березниковцы, что предлагали? Что реализовано?
— Нам, сотрудникам управления, тоже было интересно. Там простая регистрация. Заявок было очень много. Я сама, например, предложила создать для молодежи школы уличных танцев, площадки для танцев под открытым небом. У нас есть сквер «Комсомольский», с четверга по воскресенье по вечерам там танцуют по вечерам. Заявки формировались по мере накопления обращений по определенной теме. Благодаря такой работе с жителями появился проект, который называется «Субботняя парковка»: в субботу, в парке пожилые люди могут собраться и читать (читальный зал под открытым небом), танцевать, тут же для детей есть возможность поиграть, попрыгать, порисовать, с ними работают аниматоры.
Большинство обращений было связано с организацией досуга: занятия спортом, открытые тренировки, мастер-классы самые разные, актерское мастерство, психологические тренинги, танцы, выставки, — у березниковцев есть большие потребности в организации досуга. В том числе поступило много просьб организовать досуг детей, теперь в Рябиновом сквере с четверга по воскресенье детям читают сказки на ночь. В шатре расположены мягкие кресла-мешки, дети садятся и ложатся в них, слушают живое чтение.
— Кроме того, что есть активная обратная связь, чем еще интересен проект?
— Мы проводим маркетинговые и социологические исследования, которые позволяют нам понять, как развиваться, как продолжать этот проект.
— Чем представлена традиционная сфера культуры?
— В Березниках два театра: драматический театр и театр «Бенефис» для детей и молодежи; культурно-деловой центр, историко-художественный музей, музеи промышленных предприятий, ведомственные дворцы культуры, парк культуры и отдыха, скверы, два кинотеатра. Есть две музыкальные школы и березниковское музыкальное училище. По словам Ольги Кокшаровой, город насыщен культурными учреждениями и мероприятиями. В 2017 году в городе прошло 400 разных мероприятий, то есть минимум по одному в день.
В нашем культурно-деловом центре занимаются художественным творчеством 11 коллективов, которые посещают 560 человек. Конечно, это не вся потребность. В части развития этого направления мы ставим задачу — не меньше 30% коллективов вывести в статус образцовых народных коллективов.
— А что им нужно чтобы стать образцовым коллективом?
— Улучшение материально-технической базы. Наш бывший кинотеатр «Авангард», памятник истории архитектуры, сейчас приспосабливаем под современное использование. Это будет еще одна большая творческая площадка, туда переедет часть творческих коллективов. Там будет новый большой зрительный зал на 370 мест.
— На какой стадии реконструкции сейчас «Авангард»?
— На завершающем этапе. Полагаем, что в 2019 году сможем пригласить на открытие. Это будет третий объект, который мы вводим в эксплуатацию для культурно-делового центра. Стоимость этого проекта — более 200 млн рублей. «Авангард» — это первый объект культуры в Березниках, он родился вместе с городом, в 1932 году. Это памятник архитектуры и градостроительства регионального значения, это самое любимое и посещаемое место, даже после того как начались реставрационные работы, там уже прошел фестиваль скульптур из металла. Все ждут, когда откроется обновленный кинотеатр.
— Кино там тоже будет?
— Конечно, будем показывать фильмы в хорошем качестве, плюс на концертной площадке хотим реализовать проект «открытая филармония», сейчас эти концерты идут на базе нашей большой муниципальной библиотеки.
— Историко художественный музей в каком здании располагается?
— Музей расположен в многоквартирном доме, на проспекте Ленина 43, но это исторически так сложилось, он там был создан Иваном Коноваловым.
— Музею требуется расширение?
— Мы его уже расширили. В музее более 137 тыс. экземпляров ценностей, они пополняются, у нас есть уникальные старинные иконы, создана реставрационная мастерская, кстати, вторая в крае. Мы пригласили из академии им. Глазунова специалиста, приобрели важное оборудование. В 2017 году городом было выделено для музея здание, освободившееся после паспортно-визовой службы, проведены восстановительные работы, сделан ремонт. Освободившуюся площадь мы уже начали готовить под выставки, под новые коллекции. В этом году музей реализует проект «открытое хранение», будут выставлены фонды в открытом хранении, чтобы люди могли стать причастными, увидеть, что рядом. Это будет научный, образовательный проект.
Есть подразделение музея в другом здании, в исторической части города, музей книжной культуры и литературы Верхнекамья. И там тоже реализуется проект, музей пишет очень много проектов, средства проектов позволяют многое сделать. Так, будет воссоздана комната нашего знаменитого земляка, писателя, поэта Алексея Решетова. Уже буквально начинается ремонт, к концу года проект будет реализован. Музей активно развивается за счет участия в разных проектах.
— А бюджетное финансирование каково?
— На проведение городских мероприятий за 2017 год было выделено 11 млн рублей, мы смогли привечь еще 7 млн рублей. Финансирование учреждений (без мероприятий) в 2017 году — 325 млн рублей, на 2018 год запланировано более 305 миллионов рублей. Почему понижение? Потому что мы выигрываем проекты.
— Это же нечестно.
— В принципе финансирование учреждений сохранено на уровне 2017 года, на развитие наших мероприятий средства тоже выделяются.
Финансирование сферы культуры Березников
|год
|сумма (тыс. рублей)
|примечание
|2016
|249,043
|в том числе реконструкция «Авангарда» 95,980 тыс. рублей
|2017
|325,263
|в том числе реконструкция «Авангарда» 131,590 тыс. рублей
|2018
|304,010
|в том числе реконструкция «Авангарда» 94,708 тыс. рублей
— В эти суммы входит же и финансирование театров? Несопоставимы цифры с пермскими, конечно.
— Наши театры вошли в проект по поддержке театров малых городов. Проект предусматривает создание уникальных спектаклей и постановок. Средства, которые в рамках проекта театры получают, можно тратить на приглашение именитых режиссёров, уникальные декорации, уникальные постановки. Благодаря привлеченным средствам в 2017 году было поставлено восемь новых спектаклей, в 2018 году будет поставлено десять новых спектаклей. В Березниковском драматическом театре работает творческая лаборатория: театр делает эскизы спектаклей, путем голосования выбирает, какой спектакль нашел поддержку. Вообще, наш театр страдает от того, что невозможно достать билет.
— Цена билета?
— Премьера 300 рублей, обычный спектакль 250 рублей. Всегда приглашаем критиков, отзывы, которые получаем, очень полезны. Спектакли 2017 года вошли в лонг-лист лист фестиваля «Золотая маска». Например, «Земля Эльзы» попала в 100 лучших театральных постановок страны. Спектакль привез первую премию с фестиваля Международного театрального искусства. Кстати, в будущем реконструированном «Авангарде» появится своя площадка, своя сцена, потому что сейчас в культурно-деловом центре, где размещен театр, размещены и другие творческие коллективы. Надеюсь скоро у театра появится свой дом, в «Авангарде».
— У вас есть школа-театр балета, в этом году празднует 60-летие. Чем известна?
— Она была создана заслуженным работником Галиной Цыгановой, выпускницей пермского хореографического училища. Это учреждение, образованное из народного театра балета (рабочая молодежь вечерами занималась художественной самодеятельностью). Сейчас школа-театр балета берет учеников с четырех лет, учатся до 18 лет, поступают в хореографические училища, в институты культуры, кстати, многие возвращаются в Березники.
— А театр «Бенефис»?
— Специализация — театр юного зрителя, в основном это музыкальные мюзиклы для детей. Возглавляет театр наша ведущая березниковская актриса Елена Зебзеева. Театр размещается на базе Дворца культуры имени Ленина, тоже экспериментирует, выигрывает социально-культурные проекты. Кстати, ставят постановки для взрослых и взрослая аудитория ходит с удовольствием на их спектакли.
— К вам чаще возвращаются выпускники Пермского института культуры?
— Нет, со всей страны собраны артисты: Калининград, Камчатка, Москва, Санкт-Петербург, Пермь.
— Как они сюда приезжают: по приглашению, по зову сердца?
— По-разному, чаще художественные руководители приезжают. У «Бенефиса» по шесть премьер в год.
— Какие специалисты нужны?
— Вакансий нет. Но есть мечта — воссоздать духовой оркестр им. Алексеева, он у нас периодически собирается сейчас. Когда-то наш оркестр появился при Дворце культуры металлургов, это было народное творчество. Мы хотим, чтобы это был профессиональный коллектив, и чтобы детям, которые выпускаются из наших музыкальных учебных заведений было, где работать, чтобы они оставались у нас. Может, постепенно, на базе училища, на базе кинотеатра «Авангард» нам удастся реализовать эту задумку.
— Чтобы оставаться, надо понимать, что будет на что оставаться. Каковы средние зарплаты?
— Для педагогов — это 30 639 рублей, для работников культуры — 32 613 рублей. Это средняя заработная плата по региону, мы эти показатели выдерживаем, мы стремимся, чтобы уровень этой заработной платы держался.
— А зарплаты библиотекарей отличаются?
— Нет, вы знаете, это средняя, в сфере культуры они равны. Неважно, библиотекарь ты или занимаешься созданием интересных концертных программ, или делаешь выставки.
— Библиотечная сеть большая?
— 11 подразделений: центральная библиотека, детская библиотека, и 9 библиотек, которые расположены в черте города, там, где людям удобно. Более 42 тыс. читателей разных возрастов, в 2017 году более 300 тыс. посещений библиотек. Библиотека тоже принимает участие в разных проектах, старается привлекать финансирование. В 2018 году мы уже в 14 раз провели Решетовский фестиваль
— Кстати, отличная идея, чья она? Я можно сказать, поклонница этого фестиваля.
— Этот фестиваль появился благодаря нашему объединению поэтов и писателей, был поддержан нашими библиотеками. В 2017 году к юбилею Алексея Решетова, 80 лет, мы выпустили уникальный сборник детских стихов Алексея Решетова «Стеклышки цветные», подарили первоклассникам. Этот фестиваль объединяет любителей слова. И конечно, он давно перерос границы города, став региональным.
— Какие задачи вы ставите перед собой в плане развития отрасли? Кроме реконструкции «Авангарда», с которой, конечно, много надежд связано.
— Будем дальше открывать новые сценические площадки, реализовывать проекты, связанные с постановкой камерных спектаклей Березниковским драматическим театром, открывать летние творческие площадки. И вообще сделаем наш проект «Включи город» не серией разовых мероприятий, а системно внедрим все проектные наработки и идеи во все направления работы. Кроме мечты о духовом оркестре мечтаем, конечно, о театре кукол, он очень нужен детям. Детей в этом году в нашем городе стало больше, чем в прошлом году, они будут расти и им нужно предоставлять возможность для различного досуга и творчества.
— Вашим планам мешает ситуация с провалами?
— В городе все стабильно и ничего страшного нет. Березники развиваются, они открыты, на правом берегу строят новые дома, будет новая школа, сад. Я уверена, что у нашего города большое будущее.
— Последний небольшой вопрос про развитие туризма — зачем приезжать в Березники?
— Пока Березники больше логистический центр, где можно остановиться в гостинице, разместиться для дальнейшей поездки на север, в Усолье, в Соликамск, в исторические места. Но мы и сами по себе интересный для туристов город, у нас есть музеи предприятий, очень много событий, которые привлекают жителей со всего региона, мы стараемся приглашать известные музыкальные коллективы на День города и другие праздники. На «Любимовский пикник» мы смогли привлечь 10 тыс. туристов. У нас много парков и скверов, мы стараемся их насытить инфраструктурой и событиями. Приезжайте к нам. Мы молоды, мы живем полной жизнью, мы не депрессивный регион и никуда не проваливаемся.
Виктор Михалев