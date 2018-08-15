Хэппи бездей! Платным парковкам исполнилось два года: итоги, штрафы и планы

Posted 15 августа 2018, 10:29
Published 15 августа 2018, 10:29
Modified 1 марта 2023, 13:34
Updated 1 марта 2023, 13:34
Ровно два года назад, 15 августа 2016 года, на улицах Перми заработали платные парковки. Воспоминания о том дне можно найти здесь, но если коротко: восприняли нововведение по-началу без инициативы. «Принюхавшись» к технологиям пермяки стали активнее юзать паркоматы, мобильные приложения и оплату через SMS. В последствии ввели систему пост оплаты, чтобы самые забывчивые могли в течение дня рассчитаться за парковку.
Были, конечно, и те, кто платить не хотел совсем. Бумажки, карточки, фантики и трусы стали защитой от экипажей «ПаркРайта», которые ежедневно патрулировали улицы. Борьбой с подобными неплательщиками всерьез озаботилсь в Пермской дирекции дорожного движения, поэтому вскоре появились пешие патрули с системой «ПаркНет» (не путать с даркнетом!). Недавно журналист Properm.ru испытал на себе работу инспектора и даже наказал нескольких халявщиков за попытку скрыть номер.
Сегодня уже решено: с 10 сентября зона платной парковки будет расширена. В «Зону П» попадут территории ограниченные улицами: Попова, Пушкина, Крисанова и Окулова; Пушкина, Комсомольского проспекта, Революции, Николая Островского; Ленина, Петропавловской, Николая Островского и Клименко.
Второй этап начнется 1 октября. С этого дня к платной зоне добавятся парковки, расположенные на территории, ограниченной ул. Революции, ул. Николая Островского, ул. Чернышевского, пл. Карла Маркса, ул. Сибирской, ул. Полины Осипенко, Комсомольским проспектом.
Несмотря на все противления, увеличение зоны можно назвать логичным: заполняемость парковок на уровне 92%, с такой же интенсивностью пополняется и бюджет Перми. Как сообщили в городской администрации за 2016–2018 годы в бюджет было перечислено 85 млн рублей. Еще 150 млн рублей пермяки должны выплатить в качестве штрафов. Пока в казну поступило меньше половины — 60 млн рублей.
Кстати, паркоматы, как и всю систему, разработал «Ростелеком». Именно здесь создали и внедрили систему для города. Сейчас оператор занимается администрированием, обработкой и хранением информации по использованию парковочных мест, а также техническим сопровождением системы и модернизацией программного обеспечения. Начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис отмечает, что главным эффектом от работы системы платных парковок стало снижение количества нарушений в зоне парковочного пространства.
Паркоматы, к сожалению, не стали самым популярным способом оплаты у пермяков. Здесь первенство у мобильных способов (SMS-сообщение, мобильное приложение, сайт) — ими воспользовалось 58% пользователей парковок. 35% водителей предпочитает оплачивать банковской картой через портал или в мобильном приложении. Только 6% выбирают паркоматы, 1% водителей оплачивает с помощью Кошелька Яндекс и менее 1% пользуются платежными терминалами.
Однако обслуживать паркоматы продолжают круглый год. Специалист по обслуживанию Роман, рассказывает, что практически ежедневно приходится выезжать на объект. В основном, приходится менять чековые ленты, платежные устройства, налаживать связь и даже менять «тумбочки».
Сезонности в работе нет: зимой в паркомате работает обогреватель, летом корпус не страдает от жары. Неполадки наблюдаются в местах, где отключают светофоры. Однако и в этом случае на автономном питании паркомат способен протянуть до двух суток. Переодически приходится убирать за вандалами: закрашивать графити и менять наклейки.
Как отмечает руководитель проекта Единое парковочное пространство ПФ ПАО «Ростелеком» Олеся Устькачкинцева, к концу второго квартала за оплату парковок было перечислено в бюджет города около 74 млн рублей.
С момента создания Единого парковочного пространства на центральных улицах Перми система внесения платежей обработала около 3,5 млн операций: из них 2,8 млн — это оплата за парковку, остальные — прекращение и продление парковки, пополнение счета в личном кабинете.
С первых дней работает горячая линия, на которую за два года обратились свыше 30 тыс. человек из них 29,6 тыс. обращений поступило по телефону 8–800–300–77–77 и 1,5 тыс. — на электронную почту: [email protected]. Чаще всего пермяки спрашивали, как совершить постоплату, если вовремя не внесли плату за парковку. Также водители интересовались режимом работы парковочного пространства, уточняли информацию, как можно прекратить или продлить стоянку, обращались с проблемами оплаты и уточняли размер штрафа.
Properm.ru продолжит пристально следить за платной парковкой. Напомним, вся информация о способах и нюансах оплаты, зоне платной парковки, а также инструкции и памятки собраны в специальном разделе «Как постоять в центре за деньги?»