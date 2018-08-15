Хэппи бездей! Платным парковкам исполнилось два года: итоги, штрафы и планы

С первых дней работает горячая линия, на которую за два года обратились свыше 30 тыс. человек из них 29,6 тыс. обращений поступило по телефону 8–800–300–77–77 и 1,5 тыс. — на электронную почту: [email protected]. Чаще всего пермяки спрашивали, как совершить постоплату, если вовремя не внесли плату за парковку. Также водители интересовались режимом работы парковочного пространства, уточняли информацию, как можно прекратить или продлить стоянку, обращались с проблемами оплаты и уточняли размер штрафа.