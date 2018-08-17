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Posted 17 августа 2018, 10:39

Published 17 августа 2018, 10:39

Modified 2 марта 2023, 14:07

Updated 2 марта 2023, 14:07

Мэрия Перми предложила снести парковку напротив Политеха и заложить все плиткой

Мэрия Перми предложила снести парковку напротив Политеха и заложить все плиткой

17 августа 2018, 10:39
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Городская среда
Пешеходная зона станет продолжением аллеи, которая проходит по центру Комсомольского проспекта.

На Октябрьской площади (напротив Политехнического университета) появится пешеходная зона. Об этом сегодня, 17 августа, на градостроительном совете Перми рассказала директор МКУ «Институт территориального планирования» Елена Ермолина.

Как следует из плана, в центре появится брусчатка и малые архитектурные формы, которые визуально отделят пешеходную зону от остального пространства площади. По замыслу городских властей новое пространство станет продолжением пешеходной аллеи, которая проходит через весь Комсомольский проспект. Также авторы концепции отметили, что пешеходная зона на Октябрьской площади была предусмотрена при ее изначальном проектировании.

Реконструкция Комсомольского проспекта — одна из основных задач, которые предстоит решить городских властям в рамках подготовки к 300-летию Перми. Ранее МБУ «Пермблагоустройство» объявило торги на выполнение проектно-изыскательских работ по капремонту Комсомольского проспекта от ул. Монастырской до ул. Чкалова.

Победителем аукциона стало ООО «СТ ЦЕНТР». Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, создать дизайн-проект нового Компроса исходя из концепции предложенной городскими властями, а также составить проектную и рабочую документацию. Все работы должны быть сделаны до 14 декабря 2018 года.

Подробнее том, какие изменения ждут центральную улицу Перми, читайте сегодня вечером на Properm.ru.

И про Октябрьскую площадь!
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#Общество#Городская среда#Пермь 300
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