Мэрия Перми предложила снести парковку напротив Политеха и заложить все плиткой

Как следует из плана, в центре появится брусчатка и малые архитектурные формы, которые визуально отделят пешеходную зону от остального пространства площади. По замыслу городских властей новое пространство станет продолжением пешеходной аллеи, которая проходит через весь Комсомольский проспект. Также авторы концепции отметили, что пешеходная зона на Октябрьской площади была предусмотрена при ее изначальном проектировании.