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Posted 22 августа 2018, 12:26

Published 22 августа 2018, 12:26

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

В пермском аэропорту самолет «Аэрофлота» не смог взлететь из-за неисправности

В пермском аэропорту самолет «Аэрофлота» не смог взлететь из-за неисправности

22 августа 2018, 12:26
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
Командир судна сообщил пассажирам о неисправности судна и применил технологию прерванного взлета — прервал разбег и совершил аварийную остановку.

Сегодня утром, 22 августа, в Перми самолет авиакомпании «Аэрофлот» не смог вовремя вылететь в Москву. Как пишет ИА «Regnum», командир судна сообщил пассажирам о неисправности судна и применил технологию прерванного взлета. При этом в аэропорту Большое Савино пояснили, что работа идет в штатном режиме, причин для задержки авиарейсов нет. Самолет не смог своевременно взлететь по вине авиакомпании.

Как уточняет агентство, самолет должен был покинуть Пермь в 11:00 местного времени, но воздушное судно начало полет в 11:50. По расписанию же вылет должен был состояться еще в 07:55.

Вчера, 21 августа, в аэропорту Сыктывкара из-за погодных условий не смог приземлиться самолет, летевший из Москвы. В результате самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в Перми.

#Происшествия#Аэропорт
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