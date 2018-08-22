В пермском аэропорту самолет «Аэрофлота» не смог взлететь из-за неисправности

Сегодня утром, 22 августа, в Перми самолет авиакомпании «Аэрофлот» не смог вовремя вылететь в Москву. Как пишет ИА «Regnum», командир судна сообщил пассажирам о неисправности судна и применил технологию прерванного взлета. При этом в аэропорту Большое Савино пояснили, что работа идет в штатном режиме, причин для задержки авиарейсов нет. Самолет не смог своевременно взлететь по вине авиакомпании.