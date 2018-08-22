В пермском аэропорту самолет «Аэрофлота» не смог взлететь из-за неисправности

Posted 22 августа 2018, 12:26
Published 22 августа 2018, 12:26
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Сегодня утром, 22 августа, в Перми самолет авиакомпании «Аэрофлот» не смог вовремя вылететь в Москву. Как пишет ИА «Regnum», командир судна сообщил пассажирам о неисправности судна и применил технологию прерванного взлета. При этом в аэропорту Большое Савино пояснили, что работа идет в штатном режиме, причин для задержки авиарейсов нет. Самолет не смог своевременно взлететь по вине авиакомпании.
Как уточняет агентство, самолет должен был покинуть Пермь в 11:00 местного времени, но воздушное судно начало полет в 11:50. По расписанию же вылет должен был состояться еще в 07:55.
Вчера, 21 августа, в аэропорту Сыктывкара из-за погодных условий не смог приземлиться самолет, летевший из Москвы. В результате самолет авиакомпании «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в Перми.