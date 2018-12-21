«Вам просто надо пожить здесь, ничего страшного!» Интервью с министром по делам Коми-Пермяцкого округа

Posted 21 декабря 2018, 09:54
Published 21 декабря 2018, 09:54
Modified 2 марта 2023, 14:44
Updated 2 марта 2023, 14:44
Перед этой поездкой мы познакомились с главой Коми-Пермяцкого округа — министром по делам Коми-Пермяцкого округа Виктором Рычковым, поспрашивали, что министерство делает для развития территории, какие первоочередные задачи стоят перед ним и какие ответы у него есть на конкретные жалобы жителей.
В округе 108 тыс. жителей, каждый год округ убывает на 600–800 жителей. Уровень безработицы — 3,5%, тогда как среднекраевой — 1,1–1,2%.
— В информационной повестке региона округ в последние годы появлялся с историями про некачественную медицинскую помощь. Поэтому один из первых вопросов — про оптимизацию сети лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). И конкретно — про сокращение отделений в больнице в Белоево. Что там сейчас происходит и чем всё закончится?
— Идёт объединение двух учреждений округа. У нас есть очень мощная структура под названием «Больница Коми-Пермяцкого округа» — многопрофильное учреждение, в состав него входят Кудымкарская городская поликлиника, Кудымкарская районная больница, станция скорой медицинской помощи. Идёт естественный процесс укрупнения лечебных учреждений, это общефедеральная тенденция. Более того, там есть очень серьёзная проблема с нехваткой кадров, объединение снимет остроту этого вопроса. В больнице в Белоево остаются койки дневного стационара, взрослые и детские, но не так много, как было. Уже многократно проводили встречи с общественностью, в Белоево выезжали и прокуратура, и главный врач, и депутаты, и представители движения «Народный фронт». Жители села не должны пострадать от того, что происходит.
— Как решается проблема с медицинскими кадрами, с узкими специалистами, с их нехваткой?
— На базе окружной больницы развёрнуто семь узкопрофильных видов медицинской помощи второго уровня, например, помощь при родовспоможении или сердечно-сосудистых заболеваниях. По этим семи направлениям помощь оказывается узкими специалистами только в Кудымкаре, в районах таких специалистов просто нет.
— Пациенты ездят за этой помощью в Кудымкар, так? Какая самая далёкая точка до Кудымкара?
— Посёлок Гайны находится на расстоянии 160 км от Кудымкара, Коса — 140 км.
— И если нужна специализированная медицинская помощь, надо ехать из Гайн в Кудымкар?
— И даже, может быть, в Пермь. Например, онкологические операции только в Перми делают. Это общая практика. Скажите, разве в других районах края не то же самое?
— Да, конечно, понимаю, просто это расходится с моими представлениями о доступности медицинской помощи.
— Это общая система такова: есть несколько уровней помощи, самый высокий, третий — это высокотехнологичная помощь специальных центров, например, Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Второй уровень - окружная больница и межрайонные центры. А первый уровень — это первичное звено, районные больницы и ФАПЫ, задача которого оказывать повседневную терапевтическую, педиатрическую помощь.
На территории округа 134 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). В последнее время мы активно занимаемся их модернизацией, и за ближайшие два года (2019–2020) должны построить 13 новых ФАПов взамен обветшавших. Фельдшерские пункты — это первичное звено. Это осмотр детей, профилактическая работа, перевязки, если нужны, несложные. В Кудымарском районе строится ФАП в деревне Москвино, разговаривали с фельдшером, она, конечно, очень рада, потому что она работала в здании, которое уже очень обветшало, его продувало.
Удалось совершить революцию, прорыв в строительстве социальных объектов. С 1992 по 2011 год в округе было построено 47 объектов социальной инфраструктуры, то есть, примерно, 2,5–3 объекта в год (школ, больниц, ФАПов). С 2011 года начиная, мы в год вводим по 15–17 объектов. С 2012 года построили более 80 объектов.
— Вы же житель округа, вы помните, как начиналось объединение, какие были цели, задачи у него? Чего удалось добиться, какие результаты достигнуты больше, чем за 10 лет?
— Еще в 1990-ом году окружные депутаты приняли решение повысить статус Коми-Пермяцкого округа до статуса Коми-Пермяцкой автономной области и обратиться к совету народных депутатов Пермской области, чтобы повысить статус Пермской области до статуса края. Почему? Потому что края больше преференций получали от Москвы при распределении разного рода благ. Видите, первый раз название «Пермский край» прозвучало еще в начале 1990-х годов. Но через несколько месяцев это решение теряет актуальность, потому что в декабре 1990 года съезд народных депутатов СССР принимает решение, по которому все внутренние части страны, которые мы сегодня называем субъектами, были уравнены в своих правах. Коми-пермяки стали напрямую подчинены Москве, хотели они этого или нет. Коми-Пермяцкий округ был одним из субъектов, перечисленных в Конституции 1993 года. Были сформированы органы власти: администрация округа, законодательное собрание округа.
Но Пермская область была сложносоставным субъектом, в составе которого, был ещё субъект. Поэтому коми-пермяки избирали своего главу и участвовали в выборах губернатора Пермской области. Удивительно, но факт. Несмотря на то, что на территории Коми-Пермяцкого округа был свой представительный орган, выбирали и двух депутатов в Законодательное собрание области. Постоянно возникали вопросы: как оказывать помощь жителям округа в областных учреждениях, как обеспечить обучение в вузах Перми — ведь другой же субъект. Было найдено такое решение: заключались договоры о сотрудничестве. Но когда жители Коми-Пермяцкого округа обращались к губернатору Пермской области с просьбами о помощи, он не мог им помочь. «Но мы же вас выбирали!» — говорили люди. Такая путаница не могла долго продолжаться, и 7 декабря 2003 года состоялся референдум об объединении. Новый субъект полноправно вошёл в права 1 декабря 2005 года.
— Что изменилось?
— Конечно, каждый человек скажет свою версию событий. Многие минусы, которые часто связывают с объединением, – это просто общая тенденция, и объединение тут ни при чем. Я могу привести такой пример: по сравнению с 2005 годом фиксируем рост производства древесины в 1,5 раза. В 2017 году заготовлено 2 млн 142 тыс. кубометров древесины. Видим рост показателей в сельском хозяйстве: урожайности, продуктивности животных.
В строительной отрасли тоже можно несколько примеров привести. В 2005 году, например, мы построили 10 тыс. кв.м жилья, в 2017 году — 27 тыс. кв.м.
— Бюджетообразующими предприятиями являются предприятия лесопромышленного комплекса и сельскохозяйственные организации?
— Да, хозяйствующих субъектов в леспроме — примерно 300, из них около десяти крупных, остальные индивидуальные предприниматели, мелкие фирмы. На землях бывших колхозов организованы 15 крупных и средних сельскохозяйственых организаций, помимо них, в округе зарегистрированы 128 фермеров. В Юсьвинском районе добывает нефть ООО «Сиаль» (головная структура в Татарстане) и ООО «УралОйл», в год примерно 230 тыс. тонн нефти — это примерно 2 млрд рублей налогов в разного уровня бюджеты, очень серьёзная сумма для нас.
— Как привлекаете инвесторов и инвестиции?
— Это очень серьёзная тема. Нам важно, чтобы пришли инвесторы, вложились, создали рабочие места. За последние два года (2017–2018 годы) внешними инвесторами вложено в территорию округа больше 450 млн рублей, создано примерно 250 новых рабочих мест в лесопромышленной отрасли. У нас появился китайский инвестор в 2017 году. Он намерен вложить порядка 200 млн рублей, уже более 100 млн рублей вложил, создал более 70 рабочих мест. Компания занимается переработкой лиственной древесины. Создано сушильное хозяйство, организовано 16 лесопильных комплексов, построены складские помещения. Практически с нуля за полтора года создали такое предприятие. Также появился инвестор из Перми, тоже лесоперерабатывающее предприятие, причем внедряют безотходные технологии производства. Инвестор из Иркутска вложил порядка 50 млн рублей в производство, создал более 40 рабочих мест.
Для нас каждое рабочее место важно, потому что безработица — это бич. Она всегда была для территории округа особой проблемой. В советское время, чего греха таить, все совхозы, колхозы большей частью выполняли социальную функцию — обеспечивали занятость в ущерб экономическим показателям. Сейчас в основном предприятия леспрома обеспечивают жителей рабочими местами, в округе 191 лесопильный комплекс. Мы ежемесячно рассылаем предложения и презентации наших инвестиционных площадок, встречаемся с потенциальными инвесторами. У нас есть глины, торф, лес. И важно, чтобы лес не просто пилили, а здесь же, в округе, перерабатывали. Конечно, производителям нужна инфраструктура, нужны коммунальные ресурсы, тот же газ. Теперь он у нас есть.
— По указу президента РФ построен газопровод Очёр-Кудымкар-Купрос. Его долго строили, потом долго пытались продать, потом отдали бесплатно структурам Газпрома. Какой сейчас процент газификации в округе?
— Газифицируются Кудымкар, Кудымкарский район, Юсьвинский район, ряд населенных пунктов. Это совсем другое качество жизни. Надо послушать людей, которые смогли подключиться к газу, они говорят: «Просто невероятно». В деревне как? Просыпаешься утром — холодно, потому что надо топить печку. Печку растопил — тепло, жарко, перестал топить — холодно. А тут круглосуточно можно поддерживать нужную температуру в каждом доме, где есть газ. Природный газ получили 4,5 тыс. благоустроенных квартир и 1,8 тыс. индивидуальных домов. В этом году две точки появилось — Малая Серва в Кудымкарском районе и Белоево (уже вторая очередь). Начали газифицировать и производственные процессы. В Юсьвинском районе и Кудымкарском районе зерносушильные хозяйства переведены на газ, руководители хозяйств отмечают серьезную экономию средств. В 2019 году газ пойдёт в Юрлу.
— Сколько жителям приходится доплачивать за подведение к дому трубы?
— В разных районах по-разному. От 100 тыс. рублей вместе с оборудованием.
— У людей, наверное, нет таких денег.
— Тут, конечно, проблема есть, особенно у людей старшего поколения. Но для этого есть специальная программа.
— Жители часто жалуются, на транспортную доступность, вернее, недоступность территорий. Особенно жители Гайнского района. Писали, что дети не могут съездить из интерната домой на выходные.
— Это же всегда так было. В Гаинском районе всегда пользовались паромными переправами летом или ледяными переправами зимой. Людей жалко, но по решению губернатора были куплены катера, и впервые за многие десятилетия получена лицензия на пассажироперевозки. Раньше жители сами перебирались на нелицензированном транспорте. Сейчас это официально, легально. Половина Гайнского района находится на левом берегу Камы, там не было электроэнергии, её вырабатывали с помощью того, что сжигали мазут. Сейчас построили линию электропередач, мост. Большая часть левобережья стала доступной круглогодично. Остались без доступа к мосту три поселения — Кебратское и Верхнестарицкое в Гайнском районе и Светличанское в Косинском районе.
— Нельзя как-то из этих пунктов, которые остались без моста, доставку до этого моста организовать, автобусную, например?
— Нет, от деревень до моста десятки километров, но там болото, нет дороги. И еще река Усть-Ветляна. Никак не проехать.
— Перевозки на катерах регулярно осуществляются?
— Летом — да. По графику, по расписанию. А зимой — по льду. Нынче зима мягкая, поэтому ледовая переправа ещё не готова. Люди пока пешком перебираются. Машины лёд пока не выдерживает.
— Опасно. Три населенных пункта (примерно 3 тыс. человек) отрезаны от «большой земли» Камой.
— Вам просто надо пожить там! Чтобы все понять, нужно испытать на себе.
— По поводу детского сада в Кудымкаре есть вопрос у жителей. Пишут, что подрядчик пропал, сад бросил.
— Никакого подрядчика там не было. Там была идея государственно-частного партнерства (ГЧП), то есть предприниматель предполагал построить сад, а потом продать его муниципалитету. Ни одного бюджетного рубля в этот детский сад не вложено. Но застройщик оказался несостоятельным, завел здание под крышу и оставил работы.
— И что будет с этим зданием?
— Собственник, который построил, должен продать это здание кому-то, этот кто-то должен достроить его и продать муниципалитету. Очереди для детей с 3 лет в Кудымкаре нет, но надо уже предоставлять места для детей с 1,5 до 3 лет.
— Если убыль населения сохранится, как сейчас, то через сто с чем-то лет в округе не останется ни одного жителя. Какие-то меры предпринимаются, чтобы удержать население, привлечь сюда людей?
— Кроме создания рабочих мест, все меры господдержки. И от них был эффект — с 2012 по 2014 год регистрировали естественный прирост населения, рождаемость была больше, чем смертность. Можно сравнить показатели 2005 и 2018 годов. В 2005 году ситуация была такая (округляю): 1,5 тыс. человек рождались, 3 тыс. человек умирали. Через 7 лет ситуация изменилась, рождались чаще, чем умирали. На 2017 год показатели примерно такие: 1,6 тыс. человек рождается, 1,7 тыс. человек умирает. Конечно, привлечь людей в территорию можно только созданием рабочих мест. Этим и занимаемся.
— Появились ли дороги в округе?
-Этой теме уделяем очень большое внимание в последнее время. В 2019 году запланировано завершить асфальтирование дороги до Гайн, раньше по пять часов добирались из Кудымкара туда, сейчас остался пятикилометровый участок без асфальта. До Гайн добираемся примерно за два часа, даже быстрее. В 2018 году в дороги округа вложен 1 млрд 300 млн рублей, из них 300 млн на содержание, а почти 1 млрд — это ремонт федеральных, региональных, муниципальных трасс. Дорога до Кудымкара очень хорошая, тоже осталось последний участок в несколько километров обновить.
Очень проблемный участок — Юксеево-Коса, губернатор Пермского края дал поручение в течение трёх лет эту дорогу отремонтировать и заасфальтировать. Это, наверное, единственная в крае гравийная дорога до райцентра. Кстати, количество автомобилей растет. В 2005 году в пользовании жителей Коми-Пермяцкого округа было 5,7 тыс. машин. Сегодня примерно 34 тыс. машин.
— Как обстоят дела с телекоммуникациями, связью, интернетом?
— К 2017 году введены пять станций, передающих телесигнал, и сейчас цифровое телевидение — 20 каналов — доступно 96% населения. Сотовая связь доступна 81% населения, интернет — 70%. Сейчас идёт очень активно строительство широкополосного интернета, к концу 2019 года в каждой школе, в каждом ФАПе будет быстрый интернет.