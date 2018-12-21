«Вам просто надо пожить здесь, ничего страшного!» Интервью с министром по делам Коми-Пермяцкого округа

— Идёт объединение двух учреждений округа. У нас есть очень мощная структура под названием «Больница Коми-Пермяцкого округа» — многопрофильное учреждение, в состав него входят Кудымкарская городская поликлиника, Кудымкарская районная больница, станция скорой медицинской помощи. Идёт естественный процесс укрупнения лечебных учреждений, это общефедеральная тенденция. Более того, там есть очень серьёзная проблема с нехваткой кадров, объединение снимет остроту этого вопроса. В больнице в Белоево остаются койки дневного стационара, взрослые и детские, но не так много, как было. Уже многократно проводили встречи с общественностью, в Белоево выезжали и прокуратура, и главный врач, и депутаты, и представители движения «Народный фронт». Жители села не должны пострадать от того, что происходит.



— Как решается проблема с медицинскими кадрами, с узкими специалистами, с их нехваткой?

— На базе окружной больницы развёрнуто семь узкопрофильных видов медицинской помощи второго уровня, например, помощь при родовспоможении или сердечно-сосудистых заболеваниях. По этим семи направлениям помощь оказывается узкими специалистами только в Кудымкаре, в районах таких специалистов просто нет.