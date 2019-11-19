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Posted 19 ноября 2019, 10:57

Published 19 ноября 2019, 10:57

Modified 24 декабря 2024, 18:41

Updated 24 декабря 2024, 18:41

Прокуратура обжалует приговор охраннице школы №127

Прокуратура обжалует приговор охраннице школы №127

19 ноября 2019, 10:57
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Сюжет
Школа
Женщина получила два года ограничения свободы, но прокуратура с этим не согласна.

26 ноября Пермский краевой суд рассмотрит жалобу прокуратуры на приговор экс-охраннице школы №127 Яне Галкиной. Надзорное ведомство не согласно с переквалификацией действий женщины. Судьей назначена Екатерина Быстрова, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого суда.

2 октября Мотовилихинский районный суд приговорил Яну Галкину в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Она охраняла школу, где в январе прошлого года два подростка напали с ножами на учеников и учителя. Изначально женщину обвиняли по ч. 2 с. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

#Общество#Суд#Школа#Прокуратура#Школа 127#Жалоба
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