Прокуратура обжалует приговор охраннице школы №127

Posted 19 ноября 2019, 10:57
Published 19 ноября 2019, 10:57
Modified 24 декабря 2024, 18:41
Updated 24 декабря 2024, 18:41
26 ноября Пермский краевой суд рассмотрит жалобу прокуратуры на приговор экс-охраннице школы №127 Яне Галкиной. Надзорное ведомство не согласно с переквалификацией действий женщины. Судьей назначена Екатерина Быстрова, сообщили Properm.ru в пресс-службе краевого суда.
2 октября Мотовилихинский районный суд приговорил Яну Галкину в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Она охраняла школу, где в январе прошлого года два подростка напали с ножами на учеников и учителя. Изначально женщину обвиняли по ч. 2 с. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).