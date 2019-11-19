Прокуратура обжалует приговор охраннице школы №127

2 октября Мотовилихинский районный суд приговорил Яну Галкину в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Она охраняла школу, где в январе прошлого года два подростка напали с ножами на учеников и учителя. Изначально женщину обвиняли по ч. 2 с. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).