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Posted 23 января 2020, 05:28

Published 23 января 2020, 05:28

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Международный аэропорт «Пермь» вернулся к работе в штатном режиме

Международный аэропорт «Пермь» вернулся к работе в штатном режиме

23 января 2020, 05:28
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
Более пяти часов пассажиры не могли прилететь и вылететь из Перми из-за плохой погоды.

Международный аэропорт «Пермь» начал работать в штатном режиме. В пресс-службе сообщают, что все взлетно-посадочные операции выполняются по расписанию.

Вчера, 22 января, аэропорт «Больше Савино» не принимал и не отправлял самолеты из-за сильного снегопада и ветра. Изначально аэропорт закрыли в 22:00 и планировали открыть в 00:00, но работа восстановилась только в 03:00. Из-за погоды отменили рейс СУ 1394 из Москвы («Аэрофлот»), но пассажиров пересадили на следующей рейс авиакомпании. Самолеты из Москвы и Калининграда авиакомпании «Аэрофлот» и «ЮВТ-Аэро», которые ушли на запасной аэродром в Кольцово, вернулись в пермский аэропорт, где успешно приземлились.

#Общество#Аэропорт#Большое савино
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