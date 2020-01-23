Международный аэропорт «Пермь» вернулся к работе в штатном режиме

Вчера, 22 января, аэропорт «Больше Савино» не принимал и не отправлял самолеты из-за сильного снегопада и ветра. Изначально аэропорт закрыли в 22:00 и планировали открыть в 00:00, но работа восстановилась только в 03:00. Из-за погоды отменили рейс СУ 1394 из Москвы («Аэрофлот»), но пассажиров пересадили на следующей рейс авиакомпании. Самолеты из Москвы и Калининграда авиакомпании «Аэрофлот» и «ЮВТ-Аэро», которые ушли на запасной аэродром в Кольцово, вернулись в пермский аэропорт, где успешно приземлились.