Поздравляем! Журналист Properm.ru Денис Вихров стал победителем главного журналистского конкурса Прикамья

Posted 24 января 2020, 12:04
Published 24 января 2020, 12:04
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Журналист интернет-портала Properm.ru Денис Вихров стал лауреатом главного журналистского конкурса — премии имени А.П. Гайдара — в номинации «Журналист интернет-СМИ Пермского края 2019 года».
В заявке на конкурс Денис представил три репортажа: из поселка Зюкайка, активисты которой боролась против ликвидации их сельского поселения; рассказ про пермяка, который потерял зрение, но живет более насыщенной жизнью, чем многие зрячие и репортаж со странного митинга, который в конце мая 2019 года организовали активисты НОДа, но к которому присоединились и оппозиционеры.
Еще одной работой, отправленной на суд жюри, стало интервью со скандально известным секретарем Пермской епархии Андреем Литовкой.
С конкурсными текстами вы можете познакомиться ниже, ну а все тексты Дениса Вихрова вы можете найти здесь.
В прошлом году лучшим интернет-журналистом Пермского края стала Татьяна Зырянова. В 2017 году Properm.ru стал победителем «Гайдаровского конкурса» в номинации «Специальный медиа-проект СМИ Пермского края».