properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января 2020, 12:04

Published 24 января 2020, 12:04

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Поздравляем! Журналист Properm.ru Денис Вихров стал победителем главного журналистского конкурса Прикамья

Поздравляем! Журналист Properm.ru Денис Вихров стал победителем главного журналистского конкурса Прикамья

24 января 2020, 12:04
Фото: Properm.ru.
Вручение премий победителям состоялось сегодня, 24 января, в Доме журналиста.

Журналист интернет-портала Properm.ru Денис Вихров стал лауреатом главного журналистского конкурса — премии имени А.П. Гайдара — в номинации «Журналист интернет-СМИ Пермского края 2019 года».

В заявке на конкурс Денис представил три репортажа: из поселка Зюкайка, активисты которой боролась против ликвидации их сельского поселения; рассказ про пермяка, который потерял зрение, но живет более насыщенной жизнью, чем многие зрячие и репортаж со странного митинга, который в конце мая 2019 года организовали активисты НОДа, но к которому присоединились и оппозиционеры.

Еще одной работой, отправленной на суд жюри, стало интервью со скандально известным секретарем Пермской епархии Андреем Литовкой.

С конкурсными текстами вы можете познакомиться ниже, ну а все тексты Дениса Вихрова вы можете найти здесь.

В прошлом году лучшим интернет-журналистом Пермского края стала Татьяна Зырянова. В 2017 году Properm.ru стал победителем «Гайдаровского конкурса» в номинации «Специальный медиа-проект СМИ Пермского края».

#Спецпроекты#Общество#Properm
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика