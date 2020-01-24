Поздравляем! Журналист Properm.ru Денис Вихров стал победителем главного журналистского конкурса Прикамья

В заявке на конкурс Денис представил три репортажа: из поселка Зюкайка, активисты которой боролась против ликвидации их сельского поселения; рассказ про пермяка, который потерял зрение, но живет более насыщенной жизнью, чем многие зрячие и репортаж со странного митинга, который в конце мая 2019 года организовали активисты НОДа, но к которому присоединились и оппозиционеры.