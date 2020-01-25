Обязательная отработка. Почему Прикамью и Максиму Решетникову не повезло друг с другом

Но конечно должно быть «НО». Почему ничего не получалось-то с точки зрения реальных результатов, спросите вы? А все потому же. Из-за отношения. Местные не так думают, не так работают, у них какие-то мелкие странные интересы. Мы не способны оценить масштабы, проникнуться идеями, да просто тормоза какие-то. Оказалось, что для большей эффективности и получения реальных результатов нужно не только приспосабливать пермских, но и приспосабливаться самому. А пермские еще и учиться не хотят, а самому приспосабливаться невероятно сложно и вообще не хочется. Опыта и советов, чтобы грамотно провернуть ситуацию внутри себя и вокруг себя нет, помните?