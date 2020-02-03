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Posted 3 февраля 2020, 12:49

Published 3 февраля 2020, 12:49

Modified 29 мая 2023, 09:12

Updated 29 мая 2023, 09:12

По требованию главного санитарного врача в больницах Перми запретили посещать пациентов

По требованию главного санитарного врача в больницах Перми запретили посещать пациентов

3 февраля 2020, 12:49
Фото: Properm.ru.
Роспотребнадзор ввел меры для предупреждения эпидемии ОРВИ и гриппа.

Сегодня, 3 февраля, вышло постановление главного государственного санитарного врача по Пермскому краю, вводящее ограничения для предупреждения распространения гриппа и ОРВИ на территори региона.

Уже завтра, 4 февраля, вводятся следуюшие меры:

  • ограничение посещения больных в стационарах и учреждениях социального обслуживания населения;
  • приостановка образовательного процесса и посещения детьми дошкольных групп при одновременном отсутствии в группе, учрежденииболее 20 % детей, заболевших гриппом и ОРВИ, по решению администрации образовательных организаций.

Меры вводятся в связи с тем, что за неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года в Пермском крае отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнению с предыдущей неделей на 15,4%. Сейчас она превышает еженедельный пороговый уровень на 28,6%, это создает угрозу для дальнейшего массового распространения заболевания, в первую очередь в организованных коллективах.

#Общество#Грипп#Эпидемия гриппа#Эпидемия
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