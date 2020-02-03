По требованию главного санитарного врача в больницах Перми запретили посещать пациентов

Posted 3 февраля 2020, 12:49
Published 3 февраля 2020, 12:49
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Сегодня, 3 февраля, вышло постановление главного государственного санитарного врача по Пермскому краю, вводящее ограничения для предупреждения распространения гриппа и ОРВИ на территори региона.
Уже завтра, 4 февраля, вводятся следуюшие меры:
Меры вводятся в связи с тем, что за неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года в Пермском крае отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнению с предыдущей неделей на 15,4%. Сейчас она превышает еженедельный пороговый уровень на 28,6%, это создает угрозу для дальнейшего массового распространения заболевания, в первую очередь в организованных коллективах.