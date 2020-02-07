Судьба резидента: что будет с культурным пространством «Завода Шпагина»?

«Мне сказали, что мы не «продали» «литеру А» губернатору. Я вообще не считаю необходимым что-то «продавать» губернатору, потому что мы за последние пять лет заслужили доверие целого города и мирового профессионального сообщества. Ни у одного нормального человека не возникает вопросов относительно того, что нам можно доверить большое пространство и мы будем работать там хорошо», — рассказала директор PERMM Наиля Алахвердиева в интервью «Новому компаньону».