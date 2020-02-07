Судьба резидента: что будет с культурным пространством «Завода Шпагина»?

Posted 7 февраля 2020, 04:10
Published 7 февраля 2020, 04:10
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Один из самых громких проектов экс-губернатора Пермского края Максима Решетникова — создание социокультурного пространства «Завод Шпагина» в Разгуляе. Из-за смены политических трендов и после назначения ВРИО руководителя региона Дмитрия Махонина проект рискует серьезно измениться. Создание социокультурной площадки сегодня запланировано к 2023 году — 300-летию Перми. Здесь должны будут появиться новые здания художественной галереи и краеведческого музея, сюда планировался переезд музея современного искусства PERMM и частного музея «Ретрогараж». Театральный кластер должны составить Пермский государственный театр оперы и балета им. П.И. Чайковского и театр «У моста». Интересно, что первая Instagram-конференция Дмитрия Махонина в статусе главы региона вместе с экс-губернатором Максимом Решетниковым запланирована к проведению именно на площадке «Завода Шпагина».
Сейчас на официальном сайте социокультурного пространства «Завод Шпагина» есть информация о проведении различных мероприятий. Кроме того, один из разделов посвящен возможности арендовать одно из пространств. Цены для желающих вполне лояльны — от 1,2 тыс. рублей (цена найма малого театрального зала в сутки) до 22 тыс. рублей за аренду выставочного пространства.
По планам минкультуры Пермского края, «Завод Шпагина» станет базовой площадкой для проведения в 2020 году Дягилевского фестиваля. Кроме того, в январе 2020 года помещения в здании бывшего заводоуправления разместилась репетиционная база симфонического оркестра театра оперы и балета. Администрация губернатора в официальном релизе сообщала, что для нужд оркестра безвоздмездно отдается зал на третьем этаже заводоуправления.
Помещение заводоуправления изначально предполагалось для расширения площадей пермского театра «У моста». Распределение площадок закреплено в распоряжении губернатора Пермского края в сентябре 2019 года и публично никаких новых документов о перераспределении площадок администрация не публиковала. Официально о выделении здания для театра «У моста» заявлялось только в презентациях минкульта. По информации Properm.ru, единственным документом, закрепляющим право оркестра на здание заводоуправления является договор аренды здания на территории «Завода Шпагина».
Как пояснил Properm.ru художественный руководитель театра «У моста» Сергей Федотов, такое решение оказалось выгодным для театра.
Новое здание пермского театра оперы и балета не входит в комплекс социокультурного пространства «Завод Шпагина», но, по многочисленным заявлением властей, должно «украсить единый социокультурный комплекс в Разгуляе». Представленная бюро wHY в январе 2020 года архитектурная концепция новой сцены была неоднозначно принята культурным сообществом Перми. Главная озвученная проблема проекта — высокий риск того, что он не будет реализован — свойственна большинству заявленных площадок, ассоциированных с «Заводом Шпагина».
Рокировка размещения площадки для театра «У моста» влечет за собой сразу ряд серьезных изменений для объявленных публично якорных арендаторов. Изначально бывший цех №5 был запланирован под пространство инженерных экспозиций. Эту площадку предлагали эксплуатировать для размещения частного музея «Ретро Гараж».
По словам директора частного музея Александра Черепанова, сейчас ему в принципе отказано в присутствии «Ретро Гаража» на территории «Завода Шпагина».
Министр культуры Вячеслав Торчинский информацию о том, что «Ретро Гараж» ушел из числа резидентов «Завода Шпагина» подтвердил изданию «Новый компаньон». По его словам, Черепанов не смог представить в минкульт убедительные расчеты по ожидаемому числу посетителей «Ретро-гаража» на «Заводе Шпагина», тогда как театр «У Моста» гарантированно привлечёт трафик порядка 200–300 тыс. человек в год, поэтому выбор был сделан в пользу театра.
Не смогли «убедить» в ценности размещения на территории «Завода Шпагина» и в PERMM. Единственный в России государственный музей современного искусства также не получил приоритетного права стать якорной площадкой социокультурного пространства.
«Мне сказали, что мы не «продали» «литеру А» губернатору. Я вообще не считаю необходимым что-то «продавать» губернатору, потому что мы за последние пять лет заслужили доверие целого города и мирового профессионального сообщества. Ни у одного нормального человека не возникает вопросов относительно того, что нам можно доверить большое пространство и мы будем работать там хорошо», — рассказала директор PERMM Наиля Алахвердиева в интервью «Новому компаньону».
В здании заводоуправления АО «Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш» был собственный музей, среди экспонатов которого — точная копия чугунного «Надгробия проклятой дочери». По одной из пермских легенд, в начале XVII века начальник пермской полиции Александр Девеллий лично распорядился изготовить чугунную плиту, напоминающую канализационный люк, для собственной дочери и расположить могилу таким образом, чтобы жители города топтали ее.
«В январе 2020 года все экспонаты, остававшиеся в музее, были вывезены в неизвестном направлении, в том числе и чугунное надгробие. Часть из них ранее была перевезена в музей РЖД в здании ДК железнодорожников», — сообщали Properm.ru бывшие работники завода «Ремпутьмаш». В музее РЖД информацию об этом подтвердили, и сообщили, что в устном разговоре судьбой экспонатов интересовались сотрудники Пермского областного краеведческого музея.
На площадке «Завода Шпагина» запланированы еще два знаковых резидента. В декабре 2019 года был заключен контракт на разработку проектно-сметной документации для реконструкции здания завода им. Шпагина под размещение экспозиции краеведческого музея. Размер контракта — 125 млн 408 тыс. рублей. 3 февраля 2020 года был сорван аукцион на проектирование и строительство Пермской государственной художественной галереи, стоимость контракта — более 4 млрд рублей. Сразу несколько собеседников Properm.ru, знакомых с ситуацией, предположили, что все серьезные подрядчики выжидают политического решения о назначении врио губернатора Прикамья.
Единственный из заявленных резидентов, стабильно работающий с сентября 2019 года на территории «Завода Шпагина» — представительство федерального проекта пространств коллективной работы «Точка кипения». Площадка была презентована в рамках Межрегионального экспортного форума и официально начала работать 27 сентября 2019 года. Однако, предназначенное для «Точки» здание бывшего цеха №4 до сих пор не введено в эксплуатацию. В результате чего проект уже несколько раз за полгода мигрировал между площадками «Завода Шпагина». Проведение ремонтных работ в корпусах «Завода Шпагина» курирует УКС Пермского края.
Как поясняют в региональном министерстве строительства, на срыв сроков ввода павильона в эксплуатацию повлияло значительное увеличение расчетной численности посетителей «Точки кипения».
«На старте работ предполагалось, что в цехе буду проводиться мероприятия, рассчитанные на 70–80 посетителей. Однако мероприятия «Точки кипения» оказались более массовыми — порядка 150 человек. Поэтому потребовалась разработка специальных технических условий для обеспечения требований противопожарной безопасности для большего количества людей, находящихся в здании. Сейчас они разработаны и переданы на проверку в Инспекцию государственного строительного надзора (ИГСН). В данный момент ИГСН проводит итоговую проверку соответствия объектам всем строительным нормам и требованиям. По итогам проверки будет выдано заключение о готовности и объект будет введен в эксплуатацию», — говорится в официальном ответе регионального минстроя.
«Точка кипения» по проекту занимает только один этаж цеха №4. Все остальные помещения запланированы под массовые мероприятия проектного офиса самого «Завода Шпагина». Чтобы открыть пространство для посетителей, в эксплуатацию должно быть введено все здание.
Первая информация о создании культурного кластера появилась накануне избрания Максима Решетникова губернатором Пермского края — во время визита в Пермь президента России Владимира Путина. Пермский край получил возможность демонтировать Горнозаводскую ветку железной дороги — для организации беспрепятственного выхода к променадной части набережной. По грандиозным планам властей, в Перми было необходимо создать единое культурное пространство.
После чего региональные власти начали два процесса, связанные с деятельностью РЖД. Уже в сентябре 2017 года было заявлено о переговорах о сносе Горнозаводской ветки и выкупе территории и исторических зданий АО «Пермский мотовозоремонтный завод «Ремпутьмаш» в собственность региона. Только спустя два года — в декабре 2019 года стало известно, что одновременно переговорам властей Прикамья с руководством АО «РЖД» шли переговоры по продаже контрольного пакета акций группы «Ремпутьмаш» (также находящейся в собственности железнодорожников), благоприобретателем была выбран холдинг «Синара–Транспортные Машины» (Екатеринбург, учредитель — председатель совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский). В результате регион заплатил АО «РЖД» 445 млн рублей за участок площадью 8,5 гектара и 30 тыс. кв. метров помещений.
Размещение площадок социокультурного пространства впервые было презентовано в октябре 2018 года. В музейном комплексе «Россия — моя история» общественности представили архитектурную концепцию развития территории завода имени Шпагина, которую разработали руководитель архитектурного бюро Speech (Москва) и Tchoban Voss Architekten Сергей Чобан и председатель Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов» Виктор Воженников. Позднее красивые рендеры, представленные общественности, были закреплены в распоряжении губернатора Пермского края «Об утверждении концепции развития социокультурного пространства «Завод Шпагина» от 18 сентября 2019 года.
Редакция Properm.ru направила запрос о судьбе заявленных ранее резидентов «Завода Шпагина» в минкультуры Пермского края. Ответ ведомства обтекаем: «План развития культурного кластера был презентован на Совете по культуре. Завод Шпагина вмещает в себя несколько постоянных резидентов и общественных пространство под разнообразные фестивали, акции и т.д. Как и говорилось на Совете, продолжается проработка идеи выбора места под пространство для инженерных экспозиций с разными вариантами наполнений — от ретро-депо до интерактивного музея робототехники». Сами резиденты пока не дождались каких-либо официальных ответов и документального закрепления нового распределения площадок. Неофициально стороны говорят, что «все находятся в стадии ожидания ВРИО губернатора, до этого момента судьбоносные решения приняты не будут». Впрочем, это подтверждает свойство любых культурных проектов: The Show must go on! Две недели длился антракт, он закончился.
Ольга Игнатенко для Properm.ru