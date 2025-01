Судьба резидента: что будет с культурным пространством «Завода Шпагина»?

Редакция Properm.ru направила запрос о судьбе заявленных ранее резидентов «Завода Шпагина» в минкультуры Пермского края. Ответ ведомства обтекаем: «План развития культурного кластера был презентован на Совете по культуре. Завод Шпагина вмещает в себя несколько постоянных резидентов и общественных пространство под разнообразные фестивали, акции и т.д. Как и говорилось на Совете, продолжается проработка идеи выбора места под пространство для инженерных экспозиций с разными вариантами наполнений — от ретро-депо до интерактивного музея робототехники». Сами резиденты пока не дождались каких-либо официальных ответов и документального закрепления нового распределения площадок. Неофициально стороны говорят, что «все находятся в стадии ожидания ВРИО губернатора, до этого момента судьбоносные решения приняты не будут». Впрочем, это подтверждает свойство любых культурных проектов: The Show must go on! Две недели длился антракт, он закончился.