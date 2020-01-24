Цирк какой-то: в Перми приняли архитектурную концепцию оперного театра

Пожалуй, единственная серьезная критика прозвучала в выступлении архитектора Сергея Шамарина. Он первым вслух заявил, что «очень трудно, увидев первый раз короткие презентацию и фильм, говорить о недостатках и преимуществах проекта. Почему заранее членам Градсовета не дали ознакомиться?». Также первым Шамарин публично обозначил уже замеченное многими сходство дизайна театра с типовыми округлыми строениями цирка. «С круглыми фасадами у нас в России нужно быть осторожнее, у нас это цирк какой-то», — сказал Шамарин. Он также предложил проработать то, что в основе фасада — огромные стеклянные витражи, которые физически в России сделать невозможно и очень трудно обслуживать, как и сметать метровые наносы снега зимой с выносной террасы. «Проект замечательный, но он не применим для Перми. Такое ощущение, что мы не на Урале, а в Маниле, где бюро раньше работало», — резюмировал Шамарин.