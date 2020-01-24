Цирк какой-то: в Перми приняли архитектурную концепцию оперного театра

Posted 24 января 2020, 11:34
Published 24 января 2020, 11:34
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Сегодня членам Градостроительного совета была представлена архитектурная концепция новой сцены Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского. Ее подготовило международным архитектурным бюро wHY, привлеченное на средства Романа Абрамовича. Госконтракт на разработку проекта в июне 2019 года получило ООО «ГК Строй-Эксперт» из Санкт-Петербурга. Сегодня на Градсовете была представлена только концепция внешнего облика здания и зрительского пространства фойе.
Новое здание площадью порядка 33,7 тыс. кв. м должно включать зрительный комплекс с двумя зрительными залами, сценический и оркестровый комплекс, которые могут по просьбе экс-худрука театра Теодора Курентзиса трансформироваться в филармонические залы, репетиционные залы и технические службы. В техзадании к контракту с ООО «ГК Строй-Эксперт» указано, что разработчик проектирует здания театра, привязанные как к Разгуляю, так и в «квартале №5». Но представитель компании сегодня на Градсовете отметил, что приоритет был отдан первой площадке.
Проект презентовал архитектор бюро wHY Андрей Стойич, в начале доклада он отметил, что здание театра должно соединить город и природу, историю и настоящее. Специалисты бюро привязывали здание театра к Каме и исходили из пяти принципов:
Принцип ворот, по мнению разработчиков, подразумевает возможность насквозь пройти здание — от Разгуляя к набережной Камы, на террасу, где будет обустроена смотровая площадка. По словам Стойича, это портал, дверь, соединяющая прошлое с будущим, а город — с рекой.
Содокладчиком у архитектора бюро выступил директор театра Андрей Борисов, он отметил, что подрядчики все время разработки проекта были под прессингом у заказчика. «С бюро был подробный разговор о том, что мы хотим. Мы хотим не только современный, но и привязанный к месту театр. С учетом Пермской специфики — за основу идеологии проекта взят Пермский период», — рассказывал Борисов. Он отметил, что техзадание для архитекторов подписано в том числе экс-худруком театра Теодором Курентзисом и главным хореографом Алексеем Мирошниченко. Свое выступление он завершил тезисом: «Если мы это здание получим, то вдруг обретем счастье».
Перед обсуждением дизайн-проекта глава Перми Дмитрий Самойлов предупредил членов Градсовета и приглашенных гостей: время для прений будет ограничено, а детальная проработка зрительных залов, сцены будет обсуждаться «в следующий раз». «Зал и сцену мы увидим в следующую встречу, будет классический мариинский вариант», — поддержал главу города министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. Он заметил, что оценить проект должны жители города, но «меня он вдохновляет».
Первое мнение запланировано высказал архитектор Виктор Воженников. Он отметил, что при проработке проекта Первогорода они с создателем бюро SPEECH Сергеем Чобаном планировали размещение подземной парковки и нужно будет предусмотреть ее в проекте театра. Глава Перми быстро ответил, что «даст поручение администрации заняться, власти должны думать о парковках».
Председатель Пермской гордумы Юрий Уткин поинтересовался, какие риски есть у проекта. На это ответил почетный архитектор и член Градсовета Перми Геннадий Игошин: «сейчас еще есть вопросы к месту размещения театра, но никаких серьезных рисков нет». Вячеслав Торчинский добавил, что «по окончанию разработки проект будет проходить все необходимые экспертизы и будут учтены все риски».
Пожалуй, единственная серьезная критика прозвучала в выступлении архитектора Сергея Шамарина. Он первым вслух заявил, что «очень трудно, увидев первый раз короткие презентацию и фильм, говорить о недостатках и преимуществах проекта. Почему заранее членам Градсовета не дали ознакомиться?». Также первым Шамарин публично обозначил уже замеченное многими сходство дизайна театра с типовыми округлыми строениями цирка. «С круглыми фасадами у нас в России нужно быть осторожнее, у нас это цирк какой-то», — сказал Шамарин. Он также предложил проработать то, что в основе фасада — огромные стеклянные витражи, которые физически в России сделать невозможно и очень трудно обслуживать, как и сметать метровые наносы снега зимой с выносной террасы. «Проект замечательный, но он не применим для Перми. Такое ощущение, что мы не на Урале, а в Маниле, где бюро раньше работало», — резюмировал Шамарин.
Остальная критика, с которой выступили депутат гордумы Надежда Агишева и представители музея PERMM, связывалась с адаптацией проекта под историческое пространство Перми. Эксперты говорили о том, что дизайн здания нарушает архитектуру квартала и не связан с градпланом Перми XVIII века. Также упоминалось, что нарушен ансамбль и идеи уже современного Мастерплана, и необходимо оценить, как будет вписан ансамбль театра с привязкой разных видовых точек.
Худрук «Театра-Театра» Борис Мильграм, архитектор Геннадий Игошин, председатель гордумы Юрий Уткин, художник Юрий Лапшин вывели критический финал обсуждения к самой серьезной проблеме проекта строительства новой оперной сцены — что он будет реализован. «Пора сделать хоть что-то, мы устали ждать», — обратился к собравшимся Лапшин. «Давайте уже построим этот театр», — вторил ему Мильграм. «Кем мы себя видим, тормозами или ускорителями?» — резюмировал Уткин.
В результате, Градсовет Перми принял у разработчика архитектурную концепцию для проектирования новой оперной сцены. Окончательная сумма, направленная на строительство оперного театра из федерального и краевого бюджетов, не должна превысить 10,3 млрд рублей, 7 млрд рублей заявлены в краевой инвестпрограмме развития Пермского края.
Власти Пермского края уже около тридцати лет обсуждают необходимость строительства современного здания театра оперы и балета в Перми. Впервые об этом заговорили в середине 1980-х годов, в 1989 году была отвергнута концепция строительства отдельного здания. Проект второй сцены Пермского театра оперы и балета от архитектурного бюро Дэвида Чипперфильда (Великобритания) в марте 2010 года победил на состоявшемся в Перми международном конкурсе. Проект предусматривал расширение пространства существующего здания. Позднее власти вернулись к необходимости строительства второго здания для новой сцены, и в 2014 году на основе эскиза Чипперфильда и с участием архитекторов английского бюро проект пристроя к существующему зданию театра разработало ОАО «КБ высотных и подземных сооружений» (КБ ВиПС), от услуг которого позже было решено отказаться. В 2017 году представители бюро Чипперфильда встречались с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковымдля возобновления работы над проектом. В 2019 году Решетников обратился за помощью в разработке проекта театра к миллиардеру Роману Абрамовичу, который привлек специалистов бюро wHY.