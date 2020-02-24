«Заберите вашу квартиру!» В Перми плесневеет жилой дом, на достройку которого выделяло деньги ПАИЖК

Posted 24 февраля 2020, 03:00
Published 24 февраля 2020, 03:00
Modified 2 марта 2023, 14:04
Updated 2 марта 2023, 14:04
- Это комната моего внука, он мечтал о своей комнате, посмотрите, что делается, все течет, все в плесени. Квартиру купили в 2018 году. Запах ужасный, а ведь это новый дом, сдан в 2014 году. Я такого не видела», — рассказывает Татьяна Каменских. Квартира принадлежит семье ее дочери, Екатерины Хариной. «Плесень везде, — возмущается бабушка, — уже во всех шкафах, пошла на одежду, это какие убытки причинены нам. Причина — строительные недоделки: и вентиляцию надо менять, и с крышей проблемы, и швы не утеплены. Конечно, такую безобразную квартиру дети не купили бы никогда, было чисто и хорошо, когда покупали. А началось всё с первого отопительного сезона».
Квартира Хариных не единственная пострадавшая от плесени, сырости, грибка. У соседей такая же ситуация: промерзают углы, распространяется плесень, сырость, холод. По словам жителей, они нанимали ремонтные бригады для утепления межплиточных швов со стороны улицы. Но это оказалось не везде возможно, в некоторых квартирах расстояния между крышей и стенами такие, что «стыков нет, нечего замазывать». По словам специалистов, надо разбирать крышу, кладку. В одиннадцати квартирах на верхних этажах очень холодно, температура воздуха в некоторых комнатах не поднимается выше 12 градусов. Батареи еле теплые.
По нормативам минимальная температура воздуха в помещениях в отопительный сезон: угловая комната +20; жилая комната +18; кухня +18; ванная +25; вестибюль, лестничная клетка +16; помещение лифта +5; подвал +4; чердак +4. В проблемных квартирах дома на Шоссе Космонавтов, 330в, температура воздуха не поднимается выше 17 градусов. Жители жалуются, что дети постоянно болеют, под обоями «бежит ручьями», из вентиляции сыпятся камни, песок и даже снег во время метелей.
По словам Светланы Игнатовой, она как врач-бактериолог знает, что условия для распространения плесени — это тепло и влажность, поэтому они в квартире поддерживают низкую температуру, всегда тепло одеваются, чтобы не простыть. «Конечно, там, где живут дети, это невозможно», — говорит Светлана.
Собственница уверена, что устранять строительные недоделки должны те, кто строил и принимал дом. «Ну точно не мы за свой счет должны все переделывать, это очень дорого, мы и так много средств тратим на то, чтобы бороться с последствиями строительного брака», — поясняет Светлана.
По словам председателя ТСН ТСЖ «Шоссе Космонавтов, 330в» Галины Пономаревой, жители должны проводить ремонт за свой счет. Председатель ТСЖ заявила Properm.ru, что нет связи между строительными недостатками и плесенью в квартирах, на другие вопросы отвечать не стала, бросила трубку, пояснив, что не хочет разговаривать с журналистами.
«Да мы уже делали ремонт в своих квартирах, не раз, — возмущаются жители, — но ремонтировать надо дом, который сдан с браком, причем тут мы? »
Как удалось выяснить Properm.ru, у большинства собственников, чьи квартиры пострадали от плесени, шансов на то, чтобы привлечь к ответственности застройщика или заказчика строительства, нет. В 2008 году дом начала строить компания «Премьер», которая в 2011 году стала банкротом, оставив недостроенный объект и обманутых дольщиков. В 2012 году дом был включен в «Единый реестр многоквартирных жилых домов, по которым застройщик привлекал денежные средства граждан, но не выполнил обязательства». Мероприятия по решению проблем обманутых дольщиков осуществляло АО ПАИЖК.
В 2013 году бывший руководитель ПАИЖК Дмитрий Малютин представил нового генподрядчика для достройки дома, им стало ОАО «Камская Долина», с компанией был заключен договор на сумму 57 млн рублей и допсоглашения на 4,1 млн рублей. Готовность дома на тот момент составляла 75%. Общая площадь здания составляет 6,8 тыс. кв. м. Для достройки дома был создан ЖСК «Шоссе Космонавтов, 330в», члены кооператива приняли решение о доплате со стороны участников строительства за достройку дома — 11,5 тыс. рублей за 1 кв. м. ПАИЖК предоставил дольщикам рассрочку по внесению целевых взносов на достройку до конца строительства. Финансирование достройки осуществлялось за счет целевого займа, предоставленного ОАО «ПАИЖК» под залог земельного участка ЖСК. Кроме того, в собственности у ПАИЖК, по словам Дмитрия Малютина, было 75 квартир в этом доме. В 2014 году объект был сдан.
Застройщик — ЖСК «Шоссе Космонавтов 330В» — создавался для целей достройки, после сдачи дома в 2014 году кооператив прекратил свою деятельность. Генеральный подрядчик и технический заказчик строительства — АО «Камская долина» — находится в процедуре банкротства. «Поскольку АО «ПАИЖК» не являлось заказчиком или застройщиком жилого дома устранение строительных недостатков не входит в компетенцию общества», — пояснили Properm.ru в ПАИЖК.
Содержание и эксплуатация жилого дома относится к компетенции правопреемника жилищно-строительного кооператива — ТСН ТСЖ «Шоссе Космонавтов, 330в». В ответе на запрос Properm.ru ПАИЖК собщило, что «предписания уполномоченных государственных органов, связанные с указанным жилым домом выданы ТСН ТСЖ «Шоссе Космонавтов, 330в». А все вопросы качества предоставления коммунальных услуг (теплоснабжения, горячего водоснабжения) «относятся к компетенции ресурсоснабжающих организаций и их взаимоотношению с собственниками помещений жилых помещений, а также ТСН ТСЖ «Шоссе Космонавтов, 330в».
Таким образом, предъявить претензии, связанные со строительными недоделками и плесенью в квартирах жители могут только собственному ТСЖ. Но, как выяснил Properm.ru, те собственники, которые приобрели квартиры у ПАИЖК после 2017 года, имеют шансы на возврат квартир продавцу и взыскание уплаченных средств. И один такой иск уже подан в суд.
Семья Хариных приобрели квартиру у ПАИЖК летом 2018 года в ипотеку за 2,05 млн рублей. До этого в квартире никто не жил. Черно-зеленые пятна на поверхности стен и потолков в комнатах, в кухне появились в отопительный сезон 2018–2019 года. В конце января по обращению Хариных инспекция государственного жилищного надзора Пермского края провела проверку, установила, что квартира поражена плесенью.
Также Харины выяснили, что проблемы, связанные со строительными недоделками в доме, появились гораздо раньше, чем они приобрели жилье. Еще в 2017 году арбитражный суд Пермского края вынес решение по иску ЖСК Шоссе Космонавтов, 330в к ПАИЖК и «Камской долине». Экспертиза, на которую ссылается суд, установила, что участки вентиляционных шахт не имеют утепления (это приводит к снижению естественной тяги в каналах), из-за неправильно выполненного выхода вентканалов происходит увлажнение изоляционного материала, его обмерзание, дальнейшее разрушение. Также, по данным экспертизы, отдельные стояки неправильно закреплены, что приводит к накоплению в них влаги и её замерзанию в холодное время.
ТСЖ требовало от застройщика провести противогрибковую обработку в квартирах, отремонтировать межпанельные швы, устранить конструктивные недостатки вентиляции, выполнить пароизоляционную обработку оконных и балконных блоков.
«Камская долина» попыталась обжаловать решение, но проиграла дело в апелляционной инстанции. На запрос Properm.ru пресс-центр «Камской долины», периодически рассылающий пресс-релизы в СМИ, не ответил. Подтверждающих документов о полном исполнении решения суда, устранении строительных недоделок, жителям не предоставляли. По словам Екатерины Хариной, с 2018 года, когда появилась плесень, ситуация изменилась только в худшую сторону. И это несмотря на многочисленные обращения в разные инстанции.
«Мы считаем, что ПАИЖК знало о том, что имеются строительные недоделки, о том, что в нескольких квартирах уже к тому моменту появилась плесень, но не предупредило нас об этом. Теперь пусть забирают квартиру, возвращают деньги», — говорит Екатерина Харина. В решении суда указано: «провести противогрибковую обработку квартиры №16», значит, Хариным ее продали после обработки и косметического ремонта. Кроме того, по словам Екатерины, когда они заезжали, в квартире были швабра, ведро, стремянка, унитаз весь в белилах. Собственники обратились в суд с иском о признании недействительным договор купли-продажи и взыскании с АО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию» денег, заплаченных за квартиру.
По словам адвоката Станислава Шестакова, сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего. «Обманом считается намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая требовалась по условиям оборота, — пояснил Станислав Шестаков. — Харины купили квартиру, не являясь дольщиками. Продавец, ПАИЖ, не могли не знать о строительных недостатках (ведь есть решение суда), но все равно продали квартиру, получается, они скрыли от покупателей важную информацию о состоянии дома и квартиры».
Сколько именно квартир, из 75 проданных ПАИЖК, являются проблемными, жители точно сказать не могут. В ПАИЖК на запрос Properm.ru сообщили, что обращений покупателей квартир по вопросу устранения строительных недостатков в адрес АО «ПАИЖК» не поступало. По словам Станислава Шестакова, претензия в данном случае необязательна. Если удастся доказать, что ПАИЖК скрыло от покупателей существенные факты о строительном браке, сделка будет расторгнута.