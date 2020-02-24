«Заберите вашу квартиру!» В Перми плесневеет жилой дом, на достройку которого выделяло деньги ПАИЖК

- Это комната моего внука, он мечтал о своей комнате, посмотрите, что делается, все течет, все в плесени. Квартиру купили в 2018 году. Запах ужасный, а ведь это новый дом, сдан в 2014 году. Я такого не видела», — рассказывает Татьяна Каменских. Квартира принадлежит семье ее дочери, Екатерины Хариной. «Плесень везде, — возмущается бабушка, — уже во всех шкафах, пошла на одежду, это какие убытки причинены нам. Причина — строительные недоделки: и вентиляцию надо менять, и с крышей проблемы, и швы не утеплены. Конечно, такую безобразную квартиру дети не купили бы никогда, было чисто и хорошо, когда покупали. А началось всё с первого отопительного сезона».