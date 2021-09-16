Пермский политех отправил на дистант 20 групп студентов из-за случаев COVID-19

В ПНИПУ 20 групп студентов отправили на дистанционное обучение из-за выявленных случаев заражения коронавирусом — это 4% от всех учащихся очно в учреждении. На факультете химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий, а также на гуманитарном факультете на «удаленку» перевели по шесть групп. На других направлениях количество таких групп составляет от одной до трех. На горно-нефтяном и факультете прикладной математики и механики нет групп, который бы полностью ушли на дистанционное обучение из-за COVID-19, сообщает издание Новый компаньон. При этом на следующей неделе 10 групп должны вернуться к очному обучению.