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Posted 16 сентября 2021, 05:03

Published 16 сентября 2021, 05:03

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Пермский политех отправил на дистант 20 групп студентов из-за случаев COVID-19

Пермский политех отправил на дистант 20 групп студентов из-за случаев COVID-19

16 сентября 2021, 05:03
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коронавирус в Перми
В других пермских университетах на дистанционное обучение группы еще не переводили.

В ПНИПУ 20 групп студентов отправили на дистанционное обучение из-за выявленных случаев заражения коронавирусом — это 4% от всех учащихся очно в учреждении. На факультете химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий, а также на гуманитарном факультете на «удаленку» перевели по шесть групп. На других направлениях количество таких групп составляет от одной до трех. На горно-нефтяном и факультете прикладной математики и механики нет групп, который бы полностью ушли на дистанционное обучение из-за COVID-19, сообщает издание Новый компаньон. При этом на следующей неделе 10 групп должны вернуться к очному обучению.

В ПГНИУ, ПГГПУ И ПГИКе на дистанционное обучение группы еще не переводили из-за случаев заражения COVID-19.

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#Общество#Коронавирус в Перми
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