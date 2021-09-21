Елена Гилязова: «Ловим экстремистов за «умное голосование», но не реагируем на пост: «Пойду и убью»

Posted 21 сентября 2021, 11:26
Published 21 сентября 2021, 11:26
Modified 2 марта 2023, 14:06
Updated 2 марта 2023, 14:06
Елена Гилязова назвала свой пост про безопасность «мыслями дилетанта», но все отметили важность её замечаний. «Имитация бурной деятельности — традиционная реакция на трагедии», — написала она, указав, что сейчас будет происходить:
И самое главное, лечить надо не следствие, а причину. Как сделать так, чтобы у наших детей не возникало желание стрелять.
«Самое страшное, что по результатам сегодняшней трагедии опять случится компания по усилению мер безопасности. А мы уже и так превратили наши школы в подобие тюрем, куда к ребёнку не может зайти даже мама. Неужели не понятно, что еще сотни тысяч охранников и электронных систем распознавания лиц никого ни от чего не спасут. И никакие уроки счастья никого не спасут, потому что быть счастливым может научить счастливый человек. А много ли таких среди наших замотанных текучкой учителей?» — задает риторические вопросы автор поста.
Автор поста, как и многие другие, отмечает, что «значительно проще назначить виновного, выделить деньги на очередную систему безопасности и отчитаться снизу и до самого верха. Именно это происходит после таких трагедий».