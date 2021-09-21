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Posted 21 сентября 2021, 11:26

Published 21 сентября 2021, 11:26

Modified 2 марта 2023, 14:06

Updated 2 марта 2023, 14:06

Елена Гилязова: «Ловим экстремистов за «умное голосование», но не реагируем на пост: «Пойду и убью»

Елена Гилязова: «Ловим экстремистов за «умное голосование», но не реагируем на пост: «Пойду и убью»

21 сентября 2021, 11:26
Фото: 1MediaInvest.
Сюжет
ПГНИУ
Вице-президент Торгово-промышленной палаты Пермского края Елена Гилязова опубликовала свое мнение об эффективности/неэффективности систем безопасности в образовательных учреждениях и причинах трагедии, случившейся в Пермском госуниверситете.

Елена Гилязова назвала свой пост про безопасность «мыслями дилетанта», но все отметили важность её замечаний. «Имитация бурной деятельности — традиционная реакция на трагедии», — написала она, указав, что сейчас будет происходить:

  1. «Сейчас пойдут по большому кругу бесконечные проверки организации систем безопасности, вскроется какое-то количество нарушений и полетят многостраничные отчёты о предпринятых действиях в виде предписаний и административных наказаний.
    Вопрос: а почему такие проверки всегда происходят после события?
    А как в режиме между трагедиями осуществляется контроль? А почему он не срабатывает? А что не так в действующей системе безопасности?    »
  2. По словам Елены Гилязовой, представители объединения добросовестных охранных предприятий при ТПП давно говорят о неоптимальности проведения конкурсов на выбор охранных организаций. Добросовестный бизнес не может в полном объёме оказывать услугу на таких условиях. Предлагаемая цена ниже себестоимости услуги, не только не позволяет платить налоги, но не позволяет заплатить даже минимальную заработную плату охраннику. Очевидно, что это не позволит держать в охране профессионалов.
    Директор учебного учреждения не профессионал в сфере безопасности, и он не в состоянии оценить качество услуги. По словам Елены Гилязовой, ТПП предлагала отладить процесс общественной приёмки, когда профессионалы из Гильдии охранных предприятий проверяют соответствие оказываемой услуги техническому заданию. Но услышаны предложения, видимо, не были.
  3. «Бессмысленно тратить деньги на новые меры, прежде надо довести до ума старые», — пишет Елена Гилязова.
  4. «Хочу заметить, что и наша вчерашняя трагедия, и многие другие, случились не потому, что на территорию проникли посторонние. Эти люди имели право находиться на территории. И любая пропускная система, в том числе система распознавания лиц, не остановила бы трагедию.
  5. Мы как государство изо всех сил ловим в сети экстремистов, которые продвигают «умное голосование», но не реагируем на пост человека, который пишет: «Пойду и убью».
  6. Чрезмерное огораживание заборами и металодетекторами ведёт не к решению проблемы безопасности, а к увеличению разобщенности дети-родители-школа. Мы никогда не сможем огородить все места скопления людей, например, транспорт, магазин, место прогулок (набережная, эспланада) и прочее».

И самое главное, лечить надо не следствие, а причину. Как сделать так, чтобы у наших детей не возникало желание стрелять.

«Самое страшное, что по результатам сегодняшней трагедии опять случится компания по усилению мер безопасности. А мы уже и так превратили наши школы в подобие тюрем, куда к ребёнку не может зайти даже мама. Неужели не понятно, что еще сотни тысяч охранников и электронных систем распознавания лиц никого ни от чего не спасут. И никакие уроки счастья никого не спасут, потому что быть счастливым может научить счастливый человек. А много ли таких среди наших замотанных текучкой учителей?» — задает риторические вопросы автор поста.

Елена Гилязова: — Две основные причины таких трагедий: — ощущение собственной ненужности и дома, и в школе. Не к кому прийти со своим горем или обидой. Наши недолюбленные дети … Я не про сюсюканье, не про жертвенность (я так для тебя старалась, а ты), а про любовь, основанную на уважении к личности ребёнка, на уважении к его мнению, на понимании, что есть место — его дом — где его любят не потому что он отличник или победитель каких-то олимпиад и соревнований, а просто так, с победами и поражениями. Наконец, про уважение к личному пространству ребёнка. Школа, в которой нет права на ошибку, презумпции уважения, и огромное количество бессмысленного долженствования и равнодушия. — общая агрессивность в обществе. Разгоны митингов, уголовка за пост в интернете, почти узаконенное домашнее насилие. Культ силы. Даже на уровне внешней политики. Конечно, такие проблемы не просто решить, для этого необходимы глобальные изменения и не только в системе образования, а в самом социуме.

Автор поста, как и многие другие, отмечает, что «значительно проще назначить виновного, выделить деньги на очередную систему безопасности и отчитаться снизу и до самого верха. Именно это происходит после таких трагедий».

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