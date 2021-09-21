Елена Гилязова: «Ловим экстремистов за «умное голосование», но не реагируем на пост: «Пойду и убью»

«Самое страшное, что по результатам сегодняшней трагедии опять случится компания по усилению мер безопасности. А мы уже и так превратили наши школы в подобие тюрем, куда к ребёнку не может зайти даже мама. Неужели не понятно, что еще сотни тысяч охранников и электронных систем распознавания лиц никого ни от чего не спасут. И никакие уроки счастья никого не спасут, потому что быть счастливым может научить счастливый человек. А много ли таких среди наших замотанных текучкой учителей?» — задает риторические вопросы автор поста.