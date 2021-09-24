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Posted 24 сентября 2021, 06:15

Published 24 сентября 2021, 06:15

Modified 2 марта 2023, 14:05

Updated 2 марта 2023, 14:05

Пермскому «Экопромбанку» спишут нереализованные долги

Пермскому «Экопромбанку» спишут нереализованные долги

24 сентября 2021, 06:15
Фото: Properm.ru
Сюжет
Банкротство
Комитет кредиторов «Экопромбанка» рекомендовал госкорпорации «Агентство страхования вкладов» продлить процедуру банкротства.

Арбитражный суд Пермского края продлил срок ведения процедуры конкурсного производства пермскому «Экопромбанку». Решение суда от 17 сентября опубликовано в федеральном реестре сведений о банкротстве. Ранее об этом договорились члены комитета кредиторов банка.

Кроме того, кредиторы приняли решение о списании части неликвидного имущества «Экопромбанка». Так, будут списаны часть дебиторской задолженности и прав требования по кредитным договорам.

Всего при банкротстве «Экопромбанка» была установлена задолженность в 6 млрд 662 млн рублей. Из них — перед вкладчиками — физическими лицами — 3 млрд 530 млн рублей. Не реализованное на сегодня имущество оценено в 91 млн рублей, с начала процедуры банкротства в конкурсную массу поступил 1 млрд 340 млн рублей.

В 2015 году конкурсный управляющий банка — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось к силовикам с заявлением о возможных хищениях средств банка. Были возбуждены уголовные дела. Стало известно, что «Экопромбанк» в мае 2014 год предоставил ООО «МагнитИнвест» кредит на сумму 261,7 млн рублей под залог объектов недвижимости. Уже в июне кредитным комитетом банка было принято решение о выводе залога из состава обеспечения в полном объеме. В 2019 году за хищения средств банка были осуждены бывший заместитель правления АКБ «Экопромбанк» Вадим Манин и бывший совледелец «Экопромбанка» Владимир Нелюбин.

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#Бизнес#Банкротство#Экопромбанк
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