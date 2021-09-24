Пермскому «Экопромбанку» спишут нереализованные долги

Posted 24 сентября 2021, 06:15
Published 24 сентября 2021, 06:15
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Арбитражный суд Пермского края продлил срок ведения процедуры конкурсного производства пермскому «Экопромбанку». Решение суда от 17 сентября опубликовано в федеральном реестре сведений о банкротстве. Ранее об этом договорились члены комитета кредиторов банка.
Кроме того, кредиторы приняли решение о списании части неликвидного имущества «Экопромбанка». Так, будут списаны часть дебиторской задолженности и прав требования по кредитным договорам.
Всего при банкротстве «Экопромбанка» была установлена задолженность в 6 млрд 662 млн рублей. Из них — перед вкладчиками — физическими лицами — 3 млрд 530 млн рублей. Не реализованное на сегодня имущество оценено в 91 млн рублей, с начала процедуры банкротства в конкурсную массу поступил 1 млрд 340 млн рублей.
В 2015 году конкурсный управляющий банка — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось к силовикам с заявлением о возможных хищениях средств банка. Были возбуждены уголовные дела. Стало известно, что «Экопромбанк» в мае 2014 год предоставил ООО «МагнитИнвест» кредит на сумму 261,7 млн рублей под залог объектов недвижимости. Уже в июне кредитным комитетом банка было принято решение о выводе залога из состава обеспечения в полном объеме. В 2019 году за хищения средств банка были осуждены бывший заместитель правления АКБ «Экопромбанк» Вадим Манин и бывший совледелец «Экопромбанка» Владимир Нелюбин.