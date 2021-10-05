Не бойцовский клуб? Сможет ли новая гордума Перми вернуть себе политическую субъектность

Что касается партийных мандатов, то их распределение вряд ли существенно повлияет на расклад. Поддержка «Единой России» составила 29,27%. Далее следуют: КПРФ — 19,58%, «Справедливая Россия — За правду» — 11,84%, «Новые люди» — 11,64%, ЛДПР — 8,27%. ЕР потеряла треть избирателей, ЛДПР — почти 40%. Коммунисты добавили, эсеры чуть потеряли. «Новые люди» забрали себе все, что было у «Яблока» и «Партии роста» вместе взятых.

Впрочем, цифры партий имеют к реальной обстановке еще меньше отношения, чем при выборах в региональный парламент. Мандаты распределяются по сложной схеме, в которой нет прямой зависимости «процент набрал — место получил». Схема дает преимущества большим партиям и в первую очередь ЕР. В итоге шесть мандатов в городской думе достались «единороссам», четыре — коммунистам, два — СРЗП, по одному — ЛДПР и «Новым людям».