Не бойцовский клуб? Сможет ли новая гордума Перми вернуть себе политическую субъектность

Posted 5 октября 2021, 03:30
Published 5 октября 2021, 03:30
Modified 29 мая 2023, 09:12
Updated 29 мая 2023, 09:12
Сегодня Пермская городская дума является скорее органом совещательным, чем контролирующим и направляющим развитие города. Муниципальный парламент по разным причинам на протяжении нескольких лет терял контроль за должностью главы города, назначением ключевых администраторов мэрии; влияние на социальную политику, образование и здравоохранения. В начале 2021 года из-под городского контроля ушла еще и градостроительная политика. Из серьезных инструментов у думы осталось влияние на формирование бюджета. Некоторые успехи, которых добилась дума в конце предыдущего созыва, достигались скорее согласованными усилиями групп депутатов, нежели системной политикой городского парламента.
По логике, представительный орган Перми должен сильно хотеть вернуть утраченные позиции, потому что Дума сейчас остается единственным представителем и выразителем именно городских интересов. Но беглый анализ показывает, что факторов, предполагающих усиление роли Пермской городской Думы в политической системе региона, пока мало. Тенденции изменений российской политической и государственной системы явно не в пользу развития самостоятельности представительской власти муниципалитетов. В этом не заинтересованы региональные власти Прикамья, и мэрия города. Это же подтверждают общие тенденции и итоги выборов.
Напомним, из 36 мест в городской думе 22 получают кандидаты, победившие в одномандатных округах, 14 — достается партиям. Явка на выборы 2021 года в Перми составила 33% от общего числа избирателей. На участки пришли 256 тыс. человек. Это на 1% меньше, чем в 2016 году и на 4% больше, чем на выборы губернатора 2020.
По итогам голосования, 15 мандатов из 22 мажоритарных округов получили депутаты «Единой России» из предыдущего созыва (один из них сменил партию). Если добавить к ним авторитетных ветеранов-самовыдвиженцев, то тут мы и увидим костяк будущей думы.
Что касается партийных мандатов, то их распределение вряд ли существенно повлияет на расклад. Поддержка «Единой России» составила 29,27%. Далее следуют: КПРФ — 19,58%, «Справедливая Россия — За правду» — 11,84%, «Новые люди» — 11,64%, ЛДПР — 8,27%. ЕР потеряла треть избирателей, ЛДПР — почти 40%. Коммунисты добавили, эсеры чуть потеряли. «Новые люди» забрали себе все, что было у «Яблока» и «Партии роста» вместе взятых.
Впрочем, цифры партий имеют к реальной обстановке еще меньше отношения, чем при выборах в региональный парламент. Мандаты распределяются по сложной схеме, в которой нет прямой зависимости «процент набрал — место получил». Схема дает преимущества большим партиям и в первую очередь ЕР. В итоге шесть мандатов в городской думе достались «единороссам», четыре — коммунистам, два — СРЗП, по одному — ЛДПР и «Новым людям».
Понятно, что именно коммунисты могли бы выступить якорем, который стянет к себе парламентариев недовольных существующем положением дел. Но нет. Фракция КПРФ раскололась, не дожидаясь начала работы. Региональное отделение в лице Ксении Айтаковой выдвинуло на пост руководителя фракции в думе новичка Илью Власова. С этим не согласились Геннадий Сторожев и его сторонники. Можно предположить, что раскол между «старыми большевиками» и «коммунистами-капиталистами» только усилится. Фракции других партий вряд ли смогут стать точками притяжения. В итоге партийное представительство, вряд ли сможет стать катализатором изменений.
Есть другие существенные факторы, которые повлияют на обстановку в городском парламенте. Первое: в городской думе по разным причинами не остались большинство ключевых активных депутатов предыдущего созыва. Часть ушла в исполнительную власть как Алексей Дёмкин, Алексей Грибанов и Александр Филиппов. Несколько человек избрались в региональный парламент(Сергей Богуславский, Вероника Куликова, Илья Лисняк). Некоторые не стали баллотироваться/не избрались в новый созыв муниципального парламента, например Надежда Агишева или Павел Фадеев. Вне зависимости от причин общий тренд понятен: «активисты» прошлой думы дальше будут работать по другим направлениям. «Новичкам» придется формировать коалиции самостоятельно или примыкать к существующим группам влияния.
Второе: «фактор Плотникова» остается в силе. Владимир Плотников по-прежнему сохраняет влияние и пока не видно действий или даже слов, которые бы изменили это положение.
Нужно сказать о потенциально сильной группе строителей. Девелоперы в Перми давно серьезная сила, которая последние годы не очень стремилась к публичности. Но два события 2020–2021 подтолкнули строителей к новому походу во власть. Речь идет о назначении Алексея Дёмкина мэром Перми и скандале вокруг ЖК «Арсенал». Итогом «марша застройщиков" стали 5 из 36 кресел в городской думе. К Михаилу Черепанову из «ПЗСП» присоединился замдиректора компании Максим Спиридонов. Сохранил мандат Михаил Бесфамильный, генеральный директор «Орсо-групп». Избрались основатель группы «Развитие» Алексей Раев и руководитель ГП «Стройавтоматика» Николай Булатов. Конечно, найдутся и другие сторонники. Строители наверняка станут дополнительной опорой Алексея Дёмкина.
С другой стороны, рискнем предположить, что именно здесь может появиться трещина во взаимоотношениях Перми и региональных властей. Решения по градостроительной политике краевой столицы теперь сосредоточены в Правительстве края. А мощное лобби строителей — в думе краевой столицы. Потенциально это способно вызвать напряжение.
Какие направления могут потенциально стать козырями депутатов думы? В первую очередь образование и социалка. Действия новой команды администрации Перми в этих сферах пока сложно назвать результативными. От оптимизационной идеологии времен Людмилы Гаджиевой вроде бы отказались, но ничего другого так и не представили. Между тем и проблемы и недовольство накапливаются по обоим направлениям. И вполне логично городским парламентариям попробовать влиять на ситуацию. Есть вечное и бесконечное городское благоустройство. А вот тема транспорта явно станет менее острой.
Впрочем, это предположения. Пока же Пермская городская Дума выбирает предельно консервативный сценарий собственной работы, о чем свидетельствует решение об избрании спикером Дмитрия Малютина.