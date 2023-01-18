Увольнение Динары Гагариной из НИУ ВШЭ в Перми суд признал законным

Posted 18 января 2023, 06:08
Published 18 января 2023, 06:08
Modified 2 марта 2023, 14:13
Updated 2 марта 2023, 14:13
Мотовилихинский суд Перми признал законным увольнение доцента кафедры гуманитарных дисциплин НИУ ВШЭ в Перми Динары Гагариной. Об этом сообщает 59.ru.
Директор НИУ ВШЭ-Пермь Галина Володина уволила Гагарину с должности доцента кафедры гуманитарных дисциплин факультета социально-экономических и компьютерных наук 8 декабря. В приказе об увольнении преподавателя указано, что поводом стали результаты проверки, проведенной по обращению родителей студентов вуза. Они пожаловались на посты доцента в социальной сети Facebook*, содержащие позицию против спецоперации на территории Украины и нецензурную лексику.
В декабре представители Динары Гагариной подали иск о признании незаконным ее увольнения из пермского филиала НИУ ВШЭ.
В числе прочего юристы ссылались на то, что в статье 81 ТК РФ нет упоминания о привлечении к административной или уголовной ответственности, об «опорочении чести» или «несоответствии моральному облику организации». Что такое аморальный проступок, Трудовой кодекс не конкретизирует. Поэтому уволить за это, по словам юристов, нельзя, даже если такие основания и прописаны в трудовом договоре работника.
Также, поясняли юристы, в статье 336 ТК РФ установлены специальные основания для увольнения педагогических работников. Одно из них указано в пункте 1 этой статьи — «за совершение повторного в течение одного года грубого нарушения устава организации, осуществляющей образовательную деятельность». Однако Динару Гагарину не привлекали к ответственности за подобные нарушения.
*Facebook признана экстремистской и запрещена в России