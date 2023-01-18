Увольнение Динары Гагариной из НИУ ВШЭ в Перми суд признал законным

В числе прочего юристы ссылались на то, что в статье 81 ТК РФ нет упоминания о привлечении к административной или уголовной ответственности, об «опорочении чести» или «несоответствии моральному облику организации». Что такое аморальный проступок, Трудовой кодекс не конкретизирует. Поэтому уволить за это, по словам юристов, нельзя, даже если такие основания и прописаны в трудовом договоре работника.