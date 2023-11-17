Звездолетом, поездом, автомобилем в погоне за русской душой в сериале «Кибердеревня»

Сергея Чихачева мы же больше привыкли слышать, чем видеть, и его герой, как ни странно, вопреки методичкам голливудских сценаристов, толком не меняется за все десять серий. И это прекрасно. Потому что Николаю не надо меняться, ведь он уже цельный и обретший свое место в жизни человек. Он просто пытается его вернуть. Очень редкий тип героя, который Сергей Васильев как человек, обожающий советское кино и часто его цитирующий в роликах и сериале, как раз в советской культуре и откопал. Ведь Николай, на самом деле, типичный чудик из произведений Шукшина. Простой рукастый мужик, беспредельно влюбленный в технику и свою семью. Цельный и добрый Николай словно противопоставлен жесткому миру технологий и лжи, в котором, несмотря ни на что, тоже хватает добрых людей. И роботов.