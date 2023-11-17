Звездолетом, поездом, автомобилем в погоне за русской душой в сериале «Кибердеревня»

Posted 17 ноября, 02:00
Published 17 ноября, 02:00
Modified 17 ноября, 09:38
Updated 17 ноября, 09:38
Несколько лет назад интернет разорвал ролик, в котором простой российский фермер Николай (Сергей Чихачёв) на ломаном английском звал работников на свою ферму. Но необычную. Ведь там, посреди родных среднерусских сельских пейзажей устремлялись ввысь киберберезки, в теплицах росли фрактальные кукумберы, на голубятне курлыкали дроны, и вообще — вкалывают роботы, и счастлив человек в этом далеком будущем.
Режиссер этого ролика, недавний выпускник ВГИКа Сергей Васильев назвал свою вымышленную вселенную Birchpunk — березопанк. Потому что в целой серии роликов он густо перемешал старый добрый киберпанк с нашими отечественными мотивами: березки, панельки, поезда, поликлиники и т. д. Вышло очень хорошо и точно, и людям понравилось. Потому что Васильев попал в самую точку, показав, что на самом деле мы уже давно живем в мире победившего киберпанка, где его основной принцип — «high tec, low life» (высокие технологии и нищая жизнь) — стал чуть ли не главной частью бытия. А какой у тебя гаджет — андроид в смысле телефон или андроид в смысле настоящий андроид — это уже детали.
Неудивительно, что молодого режиссера моментально осадили продюсеры, чтобы сделать из мира «Кибердеревни» полноценный сериал, который в итоге и вышел на «Кинопоиске». Но ролики Birchpunkа и так уже были сериалом. В выпусках на ютубе зашифровывали некий сквозной сюжет, связанный с тем, что Николай когда-то работал на местную корпорацию зла Izhevsk Dynamics, которую возглавляет большой, во всех смыслах, человек Константин Барагозин (да, отсылка немного устарела). Коля спер что-то важное с производства, за что его ищут. Судя по всему, это был некий чип души. Но подробности мы уже не узнаем, хотя в сериале «Кибердеревня» наметки этого сюжета явно использованы.
Правда, оказалось, что мастер на все руки Николай в молодости был не просто сотрудником Izhevsk Dynamics, а ее сооснователем, вместе с тем самым Константином Барагозиным (Григорий Скряпкин). Как водится, бизнес они начинали в гараже, где изобретали революционное устройство по переселению разумов, с не очень креативным названием «Переселятор». Но прибор не заработал, и друзья переключились на производство доступных роботов.
Спустя годы Николай тихо и спокойно живет с женой (Ольга Жевакина) и двумя дочками (Влада Лукина и Маргарита Силаева) на марсианской киберферме, никого не трогает, кукумберы выращивает да роботов починяет. А глава мегакорпорации Izhevsk Dynamics, когда-то кинувший друга Константин Барагозин, зажрался и зазнался до почти скотского состояния. Отчего упустил компанию, и она несет катастрофические убытки. Спасти от увольнения на совете директоров Барагозина может только добыча минерала недоступния, новые залежи которого найдены на Марсе. Да, как раз под фермой Николая.
В ходе совершенно безумных событий выясняется, что старый и забытый «Переселятор» работает, и разум Барагозина оказывается заперт в теле старого робота-уборщика. Его нормальное тело увозят на Землю, и Николаю, уже вместе с Робогозиным, надо отправиться в путешествие, чтобы вернуть всё на свои места: Барагозину тело, а себе ферму и семью.
То есть в основе сюжета «Кибердеревни» — комедийное приключение двух непохожих героев, которые в долгой дороге должны как-то измениться. Формула крайне избитая, но рабочая, тем более что Сергею Васильеву именно эта схема позволила не только создать множество комедийных и драматических ситуаций, но и во всей красе показать выдуманный им мир.
А посмотреть там есть что, ведь герои — мужик в телогрейке и робот в свитере — проходят через множество необычных планет и интересных, но не всегда приятных встреч. Фантазия авторов «Кибердеревни» поистине безгранична, но при этом они могут и, что еще важнее, умеют, ее грамотно воплощать на экране.
Мир сериала — его главная фишка, и сделанная на высочайшем уровне. Солнечная система образца 2100 года выглядит очень необычной и слишком яркой, но при этом такой узнаваемой и родной. Ведь что может быть ближе сердцу россиянина, чем лебедь из покрышки высотой с Эльбрус, устремляющиеся в небо киберберезки, партии в голографические картишки на боковушке в плацкарте гиперпространственного поезда, трубы завода моногорода размером с планету, примерки киберимпланта на картонке посреди огромного рынка, в который превращены кольца Сатурна, или хрущевки на гигантской космической станции с простым, но говорящим названием «Родина».
И хотя в сериале полно сатиры и показаны очень страшные и неприглядные моменты жизни этого мира, всё равно в него погружаешься с головой. Потому что это наш мир, наша Родина, пусть и с небольшими фантастическими допущениями. Кажется, спустя век так всё примерно и будет. А Сергей Васильев и его команда к мелочам российской действительности относятся с таким вниманием и любовью и так умело воплощают эти свои искренние чувства на экране, что не проникнуться ими просто невозможно.
Но вселенная вселенной, а без героев и их характеров сериал невозможен. И тут всё тоже очень интересно. Главные роли исполняют две живые легенды озвучивания кино и игр Сергей Чихачев и Сергей Бурунов. При этом Бурунов, у которого последние годы всё великолепно с появлениями на экране, как раз в кадре не появляется. Он играет Робогозина только голосом (сам робот — графика, плюс артисты маленького роста в сложном костюме), и делает это прекрасно. В его интонациях ясно читается сварливый и надменный характер героя, который все-таки постепенно становится лучше.
Сергея Чихачева мы же больше привыкли слышать, чем видеть, и его герой, как ни странно, вопреки методичкам голливудских сценаристов, толком не меняется за все десять серий. И это прекрасно. Потому что Николаю не надо меняться, ведь он уже цельный и обретший свое место в жизни человек. Он просто пытается его вернуть. Очень редкий тип героя, который Сергей Васильев как человек, обожающий советское кино и часто его цитирующий в роликах и сериале, как раз в советской культуре и откопал. Ведь Николай, на самом деле, типичный чудик из произведений Шукшина. Простой рукастый мужик, беспредельно влюбленный в технику и свою семью. Цельный и добрый Николай словно противопоставлен жесткому миру технологий и лжи, в котором, несмотря ни на что, тоже хватает добрых людей. И роботов.
Кроме центрального дуэта, очень удачной получилась линия робкого зама Барагозина (Артем Семакин), которого голографическая жена-мегера (Елена Махова) подзуживает сломать себя и подлостью занять пост главы корпорации. Эта драматическая и полная напряжения и сатиры на корпоративное общество и проблемы искусственного интеллекта линия неплохо оттеняет комедийное приключение Николая и Робогозина.
К сожалению, того же нельзя сказать про подсюжет с вернувшейся на Марс семьей Николая, что вынуждена соседствовать со стройкой. Эпизоды на Марсе — откровенные филлеры, нужные лишь для подводки к паре моментов в финале сезона. Но и финал вызывает вопросы, потому что там теряются некоторые выводы, которые так долго и тщательно для себя делали герои, и к тому же, слишком навязчиво подводят к тому, что у сериала будет второй сезон.
Но эти авансы и некоторая простота сюжетных конструкций, пожалуй, единственные серьезные недостатки «Кибердеревни». А в остальном сериал — прекрасный пример остроумной, яркой, а самое главное оригинальной фантастики с русской душой. Так что можно смело говорить, что итс э лай — что в России не умеют в ворлд билдинг анд комьпютер эффектс. Умеют, главное, чтобы этим занимались такие же увлеченные люди, как Николай из «Кибердеревни».