Этой ночью группа подростков в Перми взломала дверь кофейни, чтобы поесть тортилью

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Этой ночью группа подростков, взломав дверь, проникла в кофейню. Как сообщает портал «ВКурсе.ру» пострадала кофейня Burundi.
Когда через три минуты прибыли сотрудники ГБР, то застали подростков за поеданием тортильи. Молодые люди задержаны.
Как пояснили порталу Properm.ru в городском УМВД, сегодня в ночное время в отдел полиции Мотовилихинского района поступило сообщение по данном факту. Участники инцидента установлены. Сотрудники полиции проводят проверку на установление обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.