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Этой ночью группа подростков в Перми взломала дверь кофейни, чтобы поесть тортилью

Этой ночью группа подростков в Перми взломала дверь кофейни, чтобы поесть тортилью

24 ноября 2023, 09:40
Фото: ВКурсе
Взломщики задержаны, проводится проверка.

Этой ночью группа подростков, взломав дверь, проникла в кофейню. Как сообщает портал «ВКурсе.ру» пострадала кофейня Burundi.

Когда через три минуты прибыли сотрудники ГБР, то застали подростков за поеданием тортильи. Молодые люди задержаны.

Как пояснили порталу Properm.ru в городском УМВД, сегодня в ночное время в отдел полиции Мотовилихинского района поступило сообщение по данном факту. Участники инцидента установлены. Сотрудники полиции проводят проверку на установление обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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#Происшествия#Общество#Криминал
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