Этой ночью группа подростков в Перми взломала дверь кофейни, чтобы поесть тортилью

Как пояснили порталу Properm.ru в городском УМВД, сегодня в ночное время в отдел полиции Мотовилихинского района поступило сообщение по данном факту. Участники инцидента установлены. Сотрудники полиции проводят проверку на установление обстоятельств произошедшего, по результатам которой будет принято процессуальное решение.