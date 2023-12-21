Пермь — самый зеленый миллионник России. Как сохранить ее во времена больших строек?

Наша задача — пытаться уравнивать интересы, потому что в городе невозможно продавливать лишь одну повестку. Если она экологическая, то где мы будем всё остальное делать? Наглухо всё застроить, мол, это нам не нужно, все реки закатать в бетон и трубы — тоже совершенно неконструктивно. У многих жителей есть дачи, но большую часть времени они проводят в городе, значит, здесь должно быть комфортно. Если в центре не будет достаточного числа деревьев, мы будем задыхаться от пыли и выхлопов.