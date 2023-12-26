Почему «Слово пацана» расходится с делом. Большое эссе о главном хите этого года

При этом милиционер смотрится как злодей, хотя опер был абсолютно прав. Но Ильдар, показан как полный козел, хотя отличный сыщик, который сумел разгромить набирающие обороты банду и снять с пробега ее лидеров, и даже найти настоящего, не поставленного ему убийцу. В таком отношении к этому герою проглядывается ещё одна проблема, которая мешает «Слову пацана» раскрыться на полную мощь как высказыванию против уголовной романтики. Дело в том, что в фильмах Жоры Крыжовникова всегда было плохо с положительными героями. И в этом сериале так же нет ни одного однозначно положительного героя, на которого можно опереться посреди всей этой хтони, и чтобы он стал примером того, что не все вокруг сплошной и непроходимый ад. Это давит на зрителя и размывает мораль. Вот и толковый мент почему-то показан сволочью.