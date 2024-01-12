Преимущества мобильного приложения «Госуслуги. Дом» уже оценили 32,5 тысяч пермяков

В этом году запланирована большая работа по модернизации системы и внедрению новых возможностей, чтобы взаимодействие всех участников отрасли ЖКХ стало еще более быстрым, прозрачным и удобным. Пройдет модернизация модуля программы капитального ремонта и подсистемы приборов учета коммунальных услуг. Также будет существенно доработана функциональность проведения общих собраний собственников в многоквартирных домах, что внесет большой вклад в развитие коллективных механик и объединение активных жильцов.