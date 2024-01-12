Преимущества мобильного приложения «Госуслуги. Дом» уже оценили 32,5 тысяч пермяков

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Мобильным приложением «Госуслуги.Дом», являющемся частью ГИС ЖКХ пользуются более 32,5 тыс. прикамцев. Об этом сообщают в краевом минЖКХ.
Приложение «Госуслуги.Дом» заработало в прошлом году по всей стране и стало помощником в решении вопросов ЖКХ для 2 млн людей. Самые популярные разделы приложения — передача показаний и оплата счетов за ЖКУ. Популярностью пользуется раздел заявок. С декабря пользователи также могут отправлять заявки напрямую в ресурсоснабжающие организации.
Кроме того, официально запущен проект домовых чатов на платформе VK Мессенджера.
В этом году запланирована большая работа по модернизации системы и внедрению новых возможностей, чтобы взаимодействие всех участников отрасли ЖКХ стало еще более быстрым, прозрачным и удобным. Пройдет модернизация модуля программы капитального ремонта и подсистемы приборов учета коммунальных услуг. Также будет существенно доработана функциональность проведения общих собраний собственников в многоквартирных домах, что внесет большой вклад в развитие коллективных механик и объединение активных жильцов.