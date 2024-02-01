В Старом Бисере под Горнозаводском ил из пруда складывали вокруг водоема

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Проверка, проведённая Березниковской межрайонной природоохранной прокуратурой выявила нарушения законодательства об охране и использовании водных объектов при расчистке пруда в пос. Старый Бисер Горнозаводского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Власти городского округа согласовали временное складирование иловых отложений, образованных от расчистки пруда, в границах прибрежной защитной полосы водного объекта. Это является грубым нарушением, поскольку размещение отходов природной деятельности в границах прибрежной полосы запрещено. Также администрацией незаконно согласовано постоянное размещение иловых отложений на земельном участке, который расположен в зоне жилой застройки и зоне рекреации.
По итогам проверки прокурор внес главе администрации округа Вадиму Лумпову представление. Виновное должностное лицо администрации привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.