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Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Пруд в Старом Бисере

В Старом Бисере под Горнозаводском ил из пруда складывали вокруг водоема

1 февраля 2024, 13:38
Фото: Википедия
Пруд в Старом Бисере
Власти Горнозаводского округа наказаны за нарушение экологического законодательства.

Проверка, проведённая Березниковской межрайонной природоохранной прокуратурой выявила нарушения законодательства об охране и использовании водных объектов при расчистке пруда в пос. Старый Бисер Горнозаводского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Власти городского округа согласовали временное складирование иловых отложений, образованных от расчистки пруда, в границах прибрежной защитной полосы водного объекта. Это является грубым нарушением, поскольку размещение отходов природной деятельности в границах прибрежной полосы запрещено. Также администрацией незаконно согласовано постоянное размещение иловых отложений на земельном участке, который расположен в зоне жилой застройки и зоне рекреации.

По итогам проверки прокурор внес главе администрации округа Вадиму Лумпову представление. Виновное должностное лицо администрации привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.

#Общество#Экология#Горнозаводск#Пруд
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