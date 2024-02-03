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Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:57

Updated Сегодня, 09:57

Откуда берется рак, кто в группе риска и как его найти? Рассказывает пермский ученый

Откуда берется рак, кто в группе риска и как его найти? Рассказывает пермский ученый

3 февраля 2024, 09:54
Фото: Изображение Midjourney
4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. В связи с этим специалист ПНИПУ ответил на самые тревожные вопросы о раке.
Сюжет
ПНИПУ

Что такое раковые клетки?

Раковые клетки — это клетки почти любых тканей организма, которые потеряли свои основные функции и стали бесконтрольно делиться. Из-за большого количества они отбирают питательные вещества у здоровых клеток. В итоге появляется новообразование, которое уничтожает какой-либо орган.

По словам научного консультанта по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ ПНИПУ Сергея Солодникова, опухоль может повреждать кровеносные сосуды, но она опасна даже в том случае, если этого не происходит. При втором варианте опухоль занимает большой объем внутри органа, чем мешает его работе.

Откуда берутся раковые клетки?

Процесс мутации обычных клеток в раковые идет постоянно, но чаще всего его контролирует иммунная система. Предрасположенность к мутации клеток передается на генетическом уровне, пояснил Солодников.

Эту тему продолжают изучать ученые. Есть вещества, которые плохо влияют на клетки — канцерогены. Они, например, есть в табачном дыме, алкоголе, растительном масле, которое используется многократно. Рак может развиваться в момент, когда иммунная система в упадке.

Как найти рак?

Онкологические заболевания чаще всего удается обнаружить только на поздних стадиях, когда их лечение очень тяжелое или вовсе невозможно. Ученый советует внимательнее относиться к своему состоянию. Например, тревожными звоночками является быстрая утомляемость, повышение температуры до 37 градусов, изменение веса и другие симптомы на фоне стресса, недосыпания, нерегулярного питания.

Стоит проверять свое здоровье, сдавать анализы. Общий и биохимический анализы мочи на ранних этапах развития рака не очень полезны, но вместе с другими жалобами это может помочь диагностике.

У кого риск развития рака больше?

Люди, которые чаще контактируют с канцерогенами. Например, те кто работают на вредном производстве. При курении более пяти лет возможно развитие рака легких и мочевого пузыря.

К раку предрасположены люди с хроническими заболеваниями, например, с сахарным диабетом, гепатитом, панкреатитом.

#Общество#ПНИПУ#Ученые#Рак#Медицина
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