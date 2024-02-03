Откуда берется рак, кто в группе риска и как его найти? Рассказывает пермский ученый

По словам научного консультанта по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ ПНИПУ Сергея Солодникова, опухоль может повреждать кровеносные сосуды, но она опасна даже в том случае, если этого не происходит. При втором варианте опухоль занимает большой объем внутри органа, чем мешает его работе.