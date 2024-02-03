Откуда берется рак, кто в группе риска и как его найти? Рассказывает пермский ученый

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Раковые клетки — это клетки почти любых тканей организма, которые потеряли свои основные функции и стали бесконтрольно делиться. Из-за большого количества они отбирают питательные вещества у здоровых клеток. В итоге появляется новообразование, которое уничтожает какой-либо орган.
По словам научного консультанта по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ ПНИПУ Сергея Солодникова, опухоль может повреждать кровеносные сосуды, но она опасна даже в том случае, если этого не происходит. При втором варианте опухоль занимает большой объем внутри органа, чем мешает его работе.
Процесс мутации обычных клеток в раковые идет постоянно, но чаще всего его контролирует иммунная система. Предрасположенность к мутации клеток передается на генетическом уровне, пояснил Солодников.
Эту тему продолжают изучать ученые. Есть вещества, которые плохо влияют на клетки — канцерогены. Они, например, есть в табачном дыме, алкоголе, растительном масле, которое используется многократно. Рак может развиваться в момент, когда иммунная система в упадке.
Онкологические заболевания чаще всего удается обнаружить только на поздних стадиях, когда их лечение очень тяжелое или вовсе невозможно. Ученый советует внимательнее относиться к своему состоянию. Например, тревожными звоночками является быстрая утомляемость, повышение температуры до 37 градусов, изменение веса и другие симптомы на фоне стресса, недосыпания, нерегулярного питания.
Стоит проверять свое здоровье, сдавать анализы. Общий и биохимический анализы мочи на ранних этапах развития рака не очень полезны, но вместе с другими жалобами это может помочь диагностике.
Люди, которые чаще контактируют с канцерогенами. Например, те кто работают на вредном производстве. При курении более пяти лет возможно развитие рака легких и мочевого пузыря.
К раку предрасположены люди с хроническими заболеваниями, например, с сахарным диабетом, гепатитом, панкреатитом.