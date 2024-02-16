Вступил в действие закон о конфискации имущества за фейки об армии. Что нужно знать

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Президент России Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества у осуждённых по ряду статей, в том числе о фейках про российскую армию. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Среди авторов закона — председатель нижней палаты Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду», а также многие депутаты этих четырех фракций.
Законопроект был внесен в Госдуму 22 января, а 31 января единогласно принят. 7 февраля он был одобрен Советом Федерации.
Что предусматривает закон?
Теперь власти смогут конфисковывать «деньги, ценности и иное имущество», если они использовались или предназначались для «деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации».
Закон предусматривает конфискацию имущества и лишение почетных званий за ряд преступлений. К таким преступлениям, в частности, относятся фейки про армию (ст. 207.3 УК), реабилитация нацизма (ст. 354.1), призывы к различным действиям против госбезопасности (ст. 280.4), совершенные из корыстных побуждений. Таких статей 24, среди них — ст. 284.1 (осуществление деятельности нежелательной организации), ст. 338 (дезертирство) и ст. 359 (наемничество), изменения вносятся в ч. 1 ст. 104.1 УК.
Изменения внесли в несколько статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса. В частности, был расширен п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК (конфискация имущества), который предусматривает конфискацию денег, ценностей и другого имущества, полученного в результате совершения определенных преступлений. К этим преступлениям теперь отнесено публичное распространение заведомо ложной информации о российских вооруженных силах (ст. 207.3, была введена в УК в марте 2022 года) и публичные призывы, направленные против безопасности государства (ст. 280.4, введена в УК в июле 2022 года). При этом к данным статьям в перечне было добавлено условие — «если преступление совершено из корыстных побуждений»
Кроме того, был дополнен п. «в» той же статьи 104.1 УК, в которой прописано, что конфискации подлежит имущество, ценности и деньги, используемые или предназначенные для финансирования терроризма, экстремизма либо преступного сообщества и т. п. В число таких преступлений включили финансирование деятельности, направленной против безопасности России, путем совершения любого «диверсионного» преступления.
Также законом расширена ст. 48, в которой прописано право суда лишить осужденного специального, воинского или почетного звания, классного чина и госнаград за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.
Отметим, что Уголовный кодекс предусматривает, что конфисковано может быть только имущество, полученное в результате совершения преступления или используемое для его совершения.
В отсутствии четких критериев
В середине января глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что почти за два года СК завел 273 уголовных дела о распространении ложной информации о Вооруженных силах России.
Сколько из них станут также полем для применения новых норм закона, о конфискации, неизвестно. Впрочем, неизвестно также, как будет применяться новая норма. В частности, что нельзя будет конфисковать в рамках закона.
О том, с чем столкнётся общество, правовая система России при реализации новых норм, портал Properm.ru пообщался с Иваном Хозяйкиным, адвокатом, партнером бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры».
Как пояснил эксперт, механизм конфискации имущества не является чем-то новым и активно применяется в действующей правоприменительной практике. Например, в случае совершения преступления, предусмотренного ст. 264.1УК РФ — управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, лишенным права управления.
«В ст. 104.1 УК РФ перечислены составы преступлений, по которым предусмотрена конфискация имущества, в новой редакции в список включена и ст. 207.3 УКРФ, предусматривающая ответственность за фейки об армии. — говорит Иван Хозяйкин. — Законом установлены критерии изъятия, в частности, если имущество получено в результате совершения преступления либо использовалась или предназначалось для его совершения, вопрос о том, какое конкретно имущество „получено“, либо „использовалось“ для совершения преступления, является предметом доказывания и устанавливается следствием, но по общему правилу исключением является единственное жилье. Необходимо отметить, что отсутствие четких критериев имущества, подлежащего конфискации, на практике вызывает много вопросов, в связи с чем в настоящее время существует необходимость их конкретизация».