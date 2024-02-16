Вступил в действие закон о конфискации имущества за фейки об армии. Что нужно знать

«В ст. 104.1 УК РФ перечислены составы преступлений, по которым предусмотрена конфискация имущества, в новой редакции в список включена и ст. 207.3 УКРФ, предусматривающая ответственность за фейки об армии. — говорит Иван Хозяйкин. — Законом установлены критерии изъятия, в частности, если имущество получено в результате совершения преступления либо использовалась или предназначалось для его совершения, вопрос о том, какое конкретно имущество „получено“, либо „использовалось“ для совершения преступления, является предметом доказывания и устанавливается следствием, но по общему правилу исключением является единственное жилье. Необходимо отметить, что отсутствие четких критериев имущества, подлежащего конфискации, на практике вызывает много вопросов, в связи с чем в настоящее время существует необходимость их конкретизация».