Денег много не бывает. Что можно сделать на 9,7 триллиона рублей для Перми и пермяков

А еще помните слоган того самого юбилея: «Пермский край. Все реально»? Пока реально вложили (по официальным заявлениям) в юбилейные дела 100 миллиардов (это другое, или то же, про что мы слышали вчера?) И пока аромат этих миллиардов мы чувствуем, но не очень сильный — более всего он в центре Перми, который изрядно похорошел. Открытие нового здания галереи откладывается, как и школы искусств, и пересадочных узлов по пути следования «пермского метро». Особенно все непонятно про сроки открытия пермского зоопарка. И это послевкусие денег, больших денег, имеет острый вкус с привкусом горечи.