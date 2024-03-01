Денег много не бывает. Что можно сделать на 9,7 триллиона рублей для Перми и пермяков

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Помните фразу: не жили богато, и не надо было начинать? И если просто взять и поделить поровну — сколько придется от обещанных 9,7 триллионов рублей, которые должны повлиять на экономику страны по итогам послания первого лица, то этих денег окажется очень немного. Не верите?
Ремарка, сразу после окончания речи главы страны анонимные телеграммеры начали писать про 452,912 трлн рублей. Но в достоверных источниках этой гигантской цифры не нашлось, как это теперь модно говорить «фейк».
Простым делением суммы на 89 регионов страны, каждый субъект должен ощутить эффект от вливания 108 млрд рублей. Сравниваем. Доходная часть бюджета на 2024 год в Пермском крае прогнозируется на сумму в 207 млрд рублей. Дефицит — 23 млрд рублей. Госдолг Прикамья на 1 января этого года — 27,6 млрд рублей.
Прикинули? Казавшиеся на слух огромными цифры оказались вполне земными и реальными. Вполне сопоставимыми с тем, что расходуются бюджетами разных уровней сейчас. Вопрос в другом — в том, как эффективно их расходовать.
Посмотрим с другой стороны, на какие нужды планируются заявленные деньги? Самые большие вливания — это 4,5 трлн рублей на модернизацию системы ЖКХ. Вполне ожидаемо, вспоминая новогодние замерзающие от лопнувших труб регионы. И здесь, если начать считать, то денег уже сейчас почти не хватает. Помните, что только для модернизации системы отопления Кунгура нужно сумму, кратную 20 млрд рублей? Посчитать на карте России, сколько таких городов, с изношенными трубами, и все триллионы испарятся от одного взгляда.
Или более 1 трлн рублей на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения. Сколько раз с 2020 года (планировали) по 2024 год (вроде бы построили) мы открывали в Перми новый комплекс инфекционной больницы? А откуда возьмутся в бюджете Пермского края 32 миллиарда на концессионное соглашение на строительство онкоцентра? Посмотрели на карту России и поняли, что заявленная сумма ой как невелика.
Или вот 400 млрд рублей на строительство не менее 40 университетских кампусов. Помните, что Пермский университет уже ждет свои 16 миллиардов, как и другие вузы по всей стране. Значит и здесь вполне себе осязаемая история. И далее и далее по списку.
А еще помните слоган того самого юбилея: «Пермский край. Все реально»? Пока реально вложили (по официальным заявлениям) в юбилейные дела 100 миллиардов (это другое, или то же, про что мы слышали вчера?) И пока аромат этих миллиардов мы чувствуем, но не очень сильный — более всего он в центре Перми, который изрядно похорошел. Открытие нового здания галереи откладывается, как и школы искусств, и пересадочных узлов по пути следования «пермского метро». Особенно все непонятно про сроки открытия пермского зоопарка. И это послевкусие денег, больших денег, имеет острый вкус с привкусом горечи.
Немного посчитав триллионы в государевом кармане, отрезвляюще сообразив, что казавшиеся огромными миллионы миллиардов не так уж и велики, возвращаемся к тому же: много денег не бывает. И чем больше их, тем больше риск, что аромат их так и останется горьким, но и тот быстро выветрится.
Потому что куда важнее понимания, сколько потратить, знание — куда и как потратить. А здесь нужны профессиональные навыки и реальные люди, ими обладающими. Как в управлении, так и на земле. И здесь становится немного грустно, что профессиональному образованию, возвращению популярности рабочим и инженерным специальностям в перечне трат тех самых 9,7 триллионов отдаются далеко не самые большие деньги. Новых экономистов и юристов выучить стоит дешевле, но вот откуда нам в регионах взять тех людей, кто будет воплощать все задуманное своими руками — огромный вопрос.