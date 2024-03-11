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Пост не в брюхе, а в духе. Великий пост в 2024 году

Пост не в брюхе, а в духе. Великий пост в 2024 году

11 марта 2024, 08:00
Фото: Изображение Midjourney
Когда начинается Великий пост, в чем суть, как подготовиться.

Началась масленичная неделя — последняя неделя перед Великим постом. Еще ее называют Сырная Седмица. Во время масленичной недели верующие отказываются от мяса. Это помогает им постепенно входить в пост. Пост — великое испытание для решивших его пройти. О том, что символизирует пост, как его принять и к нему подготовится — читайте в нашем материале.

Когда начинается Великий пост

Фото: properm.ru

Великий пост является самым продолжительным и строгим из всех постов православной церкви. Поэтому его и называют Великим.

Каждый год даты начала и окончания Великого поста меняются. Согласно православным канонам, он начинается ровно за семь недель до Пасхи и длится 48 дней — до субботы, предшествующей Христову Воскресению. В 2024 году Великий пост начнется 18 марта, а закончится 4 мая. Этот период делится на четыре недели:

  • Святая Четыредесятница (пять седмиц и пять дней);
  • Лазарева суббота;
  • Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
  • Страстная седмица, или неделя (длится шесть дней, на седьмой наступает Пасха).

Масленица — это уже пост или еще нет?

Фото: Изображение Midjourney

Считается, что первоначально Масленица была связана с днем весеннего солнцеворота, но с принятием христианства она стала предварять Великий пост и зависеть от его сроков. На Руси издавна было принято отмечать смену времен года. Зима всегда была трудным временем для людей: холодно, голодно, темно.

Семь дней Масленицы готовят верующего человека к Великому посту. И церковное название праздника — Мясопустная неделя — от слова мясопуст, которое означает, что мы «отпускаем» мясо и больше его уже не едим. Другое имя Масленицы — Сырная седмица (неделя) — говорит о том, что это время, когда еще можно есть молочное и яйца.

Радость Масленицы — это не праздник желудка, а ликование щедрой души. В субботу, предшествующую Масленице, в храмах поминают усопших, причем не только родных и близких, но всех «усопших в благочестии и правой вере». Воскресная служба, предшествующая Масленице, была посвящена Страшному суду, напоминая о том, что все смертны, все предстанут перед Судом Божьим.

После воскресного призыва «Возлюби ближнего!» наступает неделя, когда людям дается такая возможность. Пост, и особенно Великий пост, — период сосредоточенности: человек собирает все свои мысли и чувства, обращая их к Богу, отказываясь от развлечений, минимизируя отношения с людьми, — в духовном напряжении поста нет места праздности.

На Масленицу дано время для того, чтобы кормить, поить, призывать под свой кров, сострадать, делится всем без сожаления и сами благодарно разделять чужое.

Масленица заканчивается Прощеным воскресеньем, которое в этом году приходится на 17 марта. Как говорят, после масленичного разгула, очень важно обновить отношения с близкими, попросить у них прощения и простить самому их прегрешения, вольные и невольные.

Как подготовиться к Великому посту

В связи с тем, что из-за Великого поста меняется привычный рацион питания, этот период может стать большим испытанием для организма. По этой причине следует подготовиться заранее.

Если противопоказаний по здоровью нет, можно приступить к подготовке к Великому посту — ее лучше начать примерно за неделю. Особенно это будет полезным для тех, кто планирует держать пост впервые. Например, поначалу можно ограничить себя в потреблении мяса, но при этом оставить в рационе рыбу, сливочное масло и молочную продукцию. Поскольку в этот период человек испытывает дефицит в животных белках, то их можно заменить на растительные — они содержатся в горохе, фасоли, кукурузе, орехах и других продуктах. Приблизительно за неделю до Великого поста нужно сократить употребление кисломолочных продуктов.

Важно понимать, что суть Великого поста — не сбросить вес и очистить свой организм, это не диета, а возможность выйти из круга постоянного потребления и оторваться от земных забот. Великий пост — это средство, а не самоцель. Средство для того, чтобы человек, преодолевая некие искушения и претерпевая ограничения, мог хотя бы немного приблизиться к Богу. В обычной жизни нам нужен завтрак, обед, полдник, ужин, постоянно нужно что-то потребить в себя. Поэтому пост — некий выход из этого круга.

Правила поста

Фото: 1MI

Во время Великого поста важно соблюдать ряд правил, призванные помочь очиститься не только физически, но и духовно.

  • Следует чаще и вдумчивее молиться.
  • Нужно посещать храм. Если человек не ест мясо, но при этом не ходит в храм, то он просто веган, а не постящийся.
  • Необходимо помнить о важности покаяния.
  • Нужно тщательно следить за собственными мыслями и поступками.
  • Следует совершать как можно больше благих поступков.

Недели поста

Фото: Изображение Midjourney

Недели или же седмицы поста имеют свое символическое значение и свое наполнение.

Первая седмица — Торжество православия

Первая седмица Великого поста отличается особенной строгостью, а богослужение — продолжительностью. В первые четыре дня (понедельник, вторник, среда и четверг) на Великом повечерии читается канон святого Андрея Критского. Верующие всегда стараются не пропускать эти службы.

В первое воскресенье Великого поста совершается так называемое Торжество православия. Оно было установлено византийской императрицей Феодорой в 842-м в память восстановления почитания святых икон.

Вторая седмица — святителя Григория Паламы

Во второе воскресенье Великого поста совершается память святого Григория Паламы, жившего в XIV столетии. Он учил, что за подвиг поста и молитвы Бог озаряет верующих Своим благодатным светом, каким сиял Господь на Фаворе.

Третья седмица — крестопоклонная

В третье воскресенье Великого поста на всенощной выносится Святой Крест. Делается это для того, чтобы напомнить верующим о страданиях и смерти Христа, а также укрепить постящихся в их маленьком духовном подвиге. Святой Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы. Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста называются «крестопоклонными».

Четвертая седмица — святого Иоанна Лествичника

В четвертое воскресенье вспоминается великий подвижник VI века — святой Иоанн Лествичник. С юности до преклонных лет он подвизался на Синайской горе и в своем творении «Лествица рая» изобразил путь постепенного восхождения человека к духовному совершенствованию, как по лестнице, возводящей от земли к вечно пребывающей славе.

Пятая седмица — преподобной Марии Египетской

В четверг на пятой неделе совершается так называемое стояние святой Марии Египетской. Жизнь святой Марии — великой грешницы, которая смогла искренне покаяться в совершенных грехах и долгие годы провела в одиночестве в пустыне, — должна убедить верующих в безграничном милосердии Божьем.

Шестая седмица — цветоносная

Шестое воскресенье Великого поста — великий двунадесятый праздник, в который празднуется торжественный Вход Господень в Иерусалим. Торжество еще называют Вербным воскресеньем. На всенощной освящаются ветви вербы или других растений. Их затем раздают молящимся.

Седьмая седмица — Страстная

Это период воспоминаний о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его крестных страданиях, смерти и погребении. Для христиан Страстная неделя — самая важная во всем церковном году. К Великому посту она уже не относится, хотя говение в это время особенно строгое.

Что есть во время Великого поста

Фото: Изображение Midjourney

Велики пост особенно строг к постующим в отношение пищи. Соблюдение Великого поста — дело сугубо добровольное, священники подчеркивают, что в первую очередь важно очистить дух, а не тело. Перед тем как переходить на ограниченное питание, важно проконсультироваться со своим врачом. В частности, не рекомендуется следовать строгим правилам поста:

  • беременным и кормящим;
  • детям и пожилым;
  • при болезнях ЖКТ;
  • при диабете, онкологических и хронических заболеваниях.

В Великий пост можно употреблять:

  • овощи;
  • фрукты и ягоды;
  • бобы, чечевицу, сою, нут, фасоль и производные;
  • все виды злаков;
  • орехи и сухофрукты;
  • грибы;
  • черный хлеб и хлебцы;
  • все виды зелени, салаты, брокколи, спаржу;
  • мед;
  • хлебобулочные изделия, в составе которых нет яиц и сливочного масла;
  • растительное масло (в дни, когда оно разрешено).

Что нельзя есть

Во время Великого поста из рациона исключаются:

  • мясо и птица;
  • мясные полуфабрикаты и колбасные изделия;
  • молоко и кисломолочные продукты, в том числе сливочное масло и сыр;
  • яйца и все продукты с их содержанием;
  • сливочные соусы;
  • алкогольные напитки (кроме вина в отдельные дни);
  • сдоба и кондитерские изделия, в том числе те, в которых есть сливочное масло и яйца.

И самое важное — это не «есть» своих ближних. Душевное равновесие и духовный подвиг поста — много важнее пищевых ограничений. Пусть ваш пост будет полезен для души и тела!

#Общество#Православие#Пост#Вера
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