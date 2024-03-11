Пост не в брюхе, а в духе. Великий пост в 2024 году

Если противопоказаний по здоровью нет, можно приступить к подготовке к Великому посту — ее лучше начать примерно за неделю. Особенно это будет полезным для тех, кто планирует держать пост впервые. Например, поначалу можно ограничить себя в потреблении мяса, но при этом оставить в рационе рыбу, сливочное масло и молочную продукцию. Поскольку в этот период человек испытывает дефицит в животных белках, то их можно заменить на растительные — они содержатся в горохе, фасоли, кукурузе, орехах и других продуктах. Приблизительно за неделю до Великого поста нужно сократить употребление кисломолочных продуктов.