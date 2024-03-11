Пост не в брюхе, а в духе. Великий пост в 2024 году

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Началась масленичная неделя — последняя неделя перед Великим постом. Еще ее называют Сырная Седмица. Во время масленичной недели верующие отказываются от мяса. Это помогает им постепенно входить в пост. Пост — великое испытание для решивших его пройти. О том, что символизирует пост, как его принять и к нему подготовится — читайте в нашем материале.
Великий пост является самым продолжительным и строгим из всех постов православной церкви. Поэтому его и называют Великим.
Каждый год даты начала и окончания Великого поста меняются. Согласно православным канонам, он начинается ровно за семь недель до Пасхи и длится 48 дней — до субботы, предшествующей Христову Воскресению. В 2024 году Великий пост начнется 18 марта, а закончится 4 мая. Этот период делится на четыре недели:
Считается, что первоначально Масленица была связана с днем весеннего солнцеворота, но с принятием христианства она стала предварять Великий пост и зависеть от его сроков. На Руси издавна было принято отмечать смену времен года. Зима всегда была трудным временем для людей: холодно, голодно, темно.
Семь дней Масленицы готовят верующего человека к Великому посту. И церковное название праздника — Мясопустная неделя — от слова мясопуст, которое означает, что мы «отпускаем» мясо и больше его уже не едим. Другое имя Масленицы — Сырная седмица (неделя) — говорит о том, что это время, когда еще можно есть молочное и яйца.
Радость Масленицы — это не праздник желудка, а ликование щедрой души. В субботу, предшествующую Масленице, в храмах поминают усопших, причем не только родных и близких, но всех «усопших в благочестии и правой вере». Воскресная служба, предшествующая Масленице, была посвящена Страшному суду, напоминая о том, что все смертны, все предстанут перед Судом Божьим.
После воскресного призыва «Возлюби ближнего!» наступает неделя, когда людям дается такая возможность. Пост, и особенно Великий пост, — период сосредоточенности: человек собирает все свои мысли и чувства, обращая их к Богу, отказываясь от развлечений, минимизируя отношения с людьми, — в духовном напряжении поста нет места праздности.
На Масленицу дано время для того, чтобы кормить, поить, призывать под свой кров, сострадать, делится всем без сожаления и сами благодарно разделять чужое.
Масленица заканчивается Прощеным воскресеньем, которое в этом году приходится на 17 марта. Как говорят, после масленичного разгула, очень важно обновить отношения с близкими, попросить у них прощения и простить самому их прегрешения, вольные и невольные.
В связи с тем, что из-за Великого поста меняется привычный рацион питания, этот период может стать большим испытанием для организма. По этой причине следует подготовиться заранее.
Если противопоказаний по здоровью нет, можно приступить к подготовке к Великому посту — ее лучше начать примерно за неделю. Особенно это будет полезным для тех, кто планирует держать пост впервые. Например, поначалу можно ограничить себя в потреблении мяса, но при этом оставить в рационе рыбу, сливочное масло и молочную продукцию. Поскольку в этот период человек испытывает дефицит в животных белках, то их можно заменить на растительные — они содержатся в горохе, фасоли, кукурузе, орехах и других продуктах. Приблизительно за неделю до Великого поста нужно сократить употребление кисломолочных продуктов.
Важно понимать, что суть Великого поста — не сбросить вес и очистить свой организм, это не диета, а возможность выйти из круга постоянного потребления и оторваться от земных забот. Великий пост — это средство, а не самоцель. Средство для того, чтобы человек, преодолевая некие искушения и претерпевая ограничения, мог хотя бы немного приблизиться к Богу. В обычной жизни нам нужен завтрак, обед, полдник, ужин, постоянно нужно что-то потребить в себя. Поэтому пост — некий выход из этого круга.
Во время Великого поста важно соблюдать ряд правил, призванные помочь очиститься не только физически, но и духовно.
Недели или же седмицы поста имеют свое символическое значение и свое наполнение.
Первая седмица Великого поста отличается особенной строгостью, а богослужение — продолжительностью. В первые четыре дня (понедельник, вторник, среда и четверг) на Великом повечерии читается канон святого Андрея Критского. Верующие всегда стараются не пропускать эти службы.
В первое воскресенье Великого поста совершается так называемое Торжество православия. Оно было установлено византийской императрицей Феодорой в 842-м в память восстановления почитания святых икон.
Вторая седмица — святителя Григория Паламы
Во второе воскресенье Великого поста совершается память святого Григория Паламы, жившего в XIV столетии. Он учил, что за подвиг поста и молитвы Бог озаряет верующих Своим благодатным светом, каким сиял Господь на Фаворе.
В третье воскресенье Великого поста на всенощной выносится Святой Крест. Делается это для того, чтобы напомнить верующим о страданиях и смерти Христа, а также укрепить постящихся в их маленьком духовном подвиге. Святой Крест остается для поклонения в течение недели до пятницы. Поэтому третье воскресенье и четвертая седмица Великого поста называются «крестопоклонными».
В четвертое воскресенье вспоминается великий подвижник VI века — святой Иоанн Лествичник. С юности до преклонных лет он подвизался на Синайской горе и в своем творении «Лествица рая» изобразил путь постепенного восхождения человека к духовному совершенствованию, как по лестнице, возводящей от земли к вечно пребывающей славе.
В четверг на пятой неделе совершается так называемое стояние святой Марии Египетской. Жизнь святой Марии — великой грешницы, которая смогла искренне покаяться в совершенных грехах и долгие годы провела в одиночестве в пустыне, — должна убедить верующих в безграничном милосердии Божьем.
Шестое воскресенье Великого поста — великий двунадесятый праздник, в который празднуется торжественный Вход Господень в Иерусалим. Торжество еще называют Вербным воскресеньем. На всенощной освящаются ветви вербы или других растений. Их затем раздают молящимся.
Это период воспоминаний о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его крестных страданиях, смерти и погребении. Для христиан Страстная неделя — самая важная во всем церковном году. К Великому посту она уже не относится, хотя говение в это время особенно строгое.
Велики пост особенно строг к постующим в отношение пищи. Соблюдение Великого поста — дело сугубо добровольное, священники подчеркивают, что в первую очередь важно очистить дух, а не тело. Перед тем как переходить на ограниченное питание, важно проконсультироваться со своим врачом. В частности, не рекомендуется следовать строгим правилам поста:
В Великий пост можно употреблять:
Во время Великого поста из рациона исключаются:
И самое важное — это не «есть» своих ближних. Душевное равновесие и духовный подвиг поста — много важнее пищевых ограничений. Пусть ваш пост будет полезен для души и тела!