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Вера

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Апрель 2024
Вербное воскресенье: суть, празднование, традиции
Когда и как празднуют Вербное воскресенье православные христиане.
26 апреля 2024, 02:34
Март 2024
Пермская актриса Зоя Бербер снялась в продолжении сериала «Тетя Марта» на СТС
Первая серия второго сезона выходит на СТС 8 апреля в 19:30.
26 марта 2024, 10:04
Пост не в брюхе, а в духе. Великий пост в 2024 году
11 марта 2024, 08:00
Январь 2024
Крещение Господне: где набрать святую воду пермякам?
Где можно окунуться в купель?
18 января 2024, 08:35

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