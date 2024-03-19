Предприятие в Кузбассе загрязняет город угольной пылью

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Прокуратура выявила нарушения в работе обогатительной фабрики ООО «Шахта №12» в Киселевске Кемеровской области. Специалисты взяли пробы воздуха на границах санитарно-защитной зоны и ближайших жилых домов. Анализ образцов показал, что предельно допустимая концентрация угольной пыли в атмосфере превышена в два раза, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на прокуратуру.
Надзорный орган обратился в суд с требованием, чтобы руководство фабрики устранило нарушения. Решение суда еще не вступило в силу — предприятие может его обжаловать.