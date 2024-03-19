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Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Предприятие в Кузбассе загрязняет город угольной пылью

Предприятие в Кузбассе загрязняет город угольной пылью

19 марта 2024, 04:52
Фото: Изображение Midjourney
Теперь с ним судится прокуратура.

Прокуратура выявила нарушения в работе обогатительной фабрики ООО «Шахта №12» в Киселевске Кемеровской области. Специалисты взяли пробы воздуха на границах санитарно-защитной зоны и ближайших жилых домов. Анализ образцов показал, что предельно допустимая концентрация угольной пыли в атмосфере превышена в два раза, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на прокуратуру.

Надзорный орган обратился в суд с требованием, чтобы руководство фабрики устранило нарушения. Решение суда еще не вступило в силу — предприятие может его обжаловать.

#Общество#Экология#Прокуратура
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