Пермякам напоминают, как правильно утилизировать ртутьсодержащие лампы

Места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп для физических лиц в Перми есть по улице Закамская, 26 (вход с задней стороны административного здания), улице Ленина, 34 (во дворе административного здания на контейнерной площадке, вход через арку со стороны улицы Ленина) и по улице Щербакова, 24 (во дворе административного здания).