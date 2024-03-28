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Пермякам напоминают, как правильно утилизировать ртутьсодержащие лампы

Пермякам напоминают, как правильно утилизировать ртутьсодержащие лампы

28 марта 2024, 08:20
Фото: properm.ru
Эти опасные отходы можно оставлять только в специально организованных местах.

Жителям Перми напоминают о необходимости правильно утилизировать отработанные ртутьсодержащие лампы. Такие лампы относятся к I классу опасности, поэтому их необходимо складировать в специально организованных местах накопления отдельно от бытовых отходов, напоминают в мэрии.

Отработанные ртутьсодержащие лампы относятся к I классу опасности — чрезвычайно опасные отходы. Согласно законодательству, обращение с отходами I–II классов опасности осуществляется Федеральным экологическим оператором.

Места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп для физических лиц в Перми есть по улице Закамская, 26 (вход с задней стороны административного здания), улице Ленина, 34 (во дворе административного здания на контейнерной площадке, вход через арку со стороны улицы Ленина) и по улице Щербакова, 24 (во дворе административного здания).

Обращаем внимание, что не все энергосберегающие лампы требуют специального обращения. Например, светодиодные, галогеновые энергосберегающие лампы, а также обычные лампы накаливания не содержат ртуть, поэтому могут складироваться и удаляться вместе с обычными твердыми коммунальными отходами.

#Касается каждого#Пермь#Экология#Утилизация мусора#Утилизация
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