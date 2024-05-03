Известный пермский метеоролог покоряет Эльбрус с южной стороны

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Доцент географического факультета ПГНИУ и известный метеоролог Андрей Шихов за пять дней преодолел 8 000 м высоты на Эльбрусе. Информация об этом появилась на личной странице Шихова во ВКонтакте.
В среду, утром 1 мая, ученый совершил подъем на Эльбрус по южному маршруту, примерно от отметки 3950 м (выше станции Гарабаши) и почти до седла между Западной и Восточной вершинами 5350 м. Синоптик пишет, что до вершины добраться не удалось, поскольку на пятый день после приезда, это трудно осуществимо.
Расстояние Андрей Шихов преодолел в рамках основного этапа акклиматизации к Red Fox Elbrus Race с Натальей Нещерест. «Старты состоятся 5 мая (Вертикальный километр) и 7 мая (скоростное восхождение, в зависимости от погодных условий)», — рассказал мужчина в социальной сети.