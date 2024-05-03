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Известный пермский метеоролог покоряет Эльбрус с южной стороны

Известный пермский метеоролог покоряет Эльбрус с южной стороны

3 мая 2024, 11:29
Фото: Андрей Шихов / Личная страница во ВКонтакте
За пять дней доцент географического факультета ПГНИУ преодолел 8 000 м.
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ПГНИУ

Доцент географического факультета ПГНИУ и известный метеоролог Андрей Шихов за пять дней преодолел 8 000 м высоты на Эльбрусе. Информация об этом появилась на личной странице Шихова во ВКонтакте.

В среду, утром 1 мая, ученый совершил подъем на Эльбрус по южному маршруту, примерно от отметки 3950 м (выше станции Гарабаши) и почти до седла между Западной и Восточной вершинами 5350 м. Синоптик пишет, что до вершины добраться не удалось, поскольку на пятый день после приезда, это трудно осуществимо.

Расстояние Андрей Шихов преодолел в рамках основного этапа акклиматизации к Red Fox Elbrus Race с Натальей Нещерест. «Старты состоятся 5 мая (Вертикальный километр) и 7 мая (скоростное восхождение, в зависимости от погодных условий)», — рассказал мужчина в социальной сети.

Фото: Андрей Шихов / Личная страница во ВКонтакте
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#ПГНИУ#Пермь#Вконтакте#Эльбрус#Синоптик#Андрей Шихов#Покорение горы#Географический факультет#Метеоролог#Восхождение
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