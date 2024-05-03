Известный пермский метеоролог покоряет Эльбрус с южной стороны

В среду, утром 1 мая, ученый совершил подъем на Эльбрус по южному маршруту, примерно от отметки 3950 м (выше станции Гарабаши) и почти до седла между Западной и Восточной вершинами 5350 м. Синоптик пишет, что до вершины добраться не удалось, поскольку на пятый день после приезда, это трудно осуществимо.