Арбитражный суд поддержал Пермское УФАС в споре с ПАО «Россети»

Установлено, что в июне 2023 года объект ЖКХ был подключен к кабельной линии, однако через два месяца электроснабжение объекта прекратилось. Оказалось, что конечный потребитель стал заложником возникшего между сетевыми организациями спора о том, кому принадлежит кабельная линия.