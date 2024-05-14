Арбитражный суд поддержал Пермское УФАС в споре с ПАО «Россети»

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Арбитражный суд Пермского края признал законным решение Пермского УФАС о наложении штрафа на ПАО «Россети» (в лице филиала МЭС Урала) за неправомерное отключение от энергоснабжения мусоросортировочного комплекса в Чайковском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Пермское УФАС обратилось Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края, сообщив об отключении от энергоснабжения мусоросортировочного комплекса в г. Чайковском, введенного в эксплуатацию компанией «Рециклинг» в 2023 году в рамках национального проекта «Экология».
Установлено, что в июне 2023 года объект ЖКХ был подключен к кабельной линии, однако через два месяца электроснабжение объекта прекратилось. Оказалось, что конечный потребитель стал заложником возникшего между сетевыми организациями спора о том, кому принадлежит кабельная линия.
Пермское УФАС посчитало, что филиал ПАО «Россети» не имел права так поступать, не убедившись в том, что добросовестные потребители (в данном случае ООО «Рециклинг») не пострадают, привлекло поставщиков к административной ответственности и оштрафовало на 300 тыс. руб.
ПАО «Россети» решило оспорить постановление о назначении штрафа. Арбитраж поддержал позицию антимонопольщиков.