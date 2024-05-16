Пять мест для отдыха в Пермском крае: что следует посетить летом

Однажды утром шаман вышел из своего жилища и увидел, что богатыри ссорятся и кричат друг на друга. Шаман обрадовался и предложил им разрешить спор, бросая камни друг в друга: кто удержится на ногах, тот и женится на Вишере. Охотники согласились и закидали друг друга камнями. Девушка увидела состязание, бросилась между ними, но было поздно: богатыри превратились в огромные горы. Вишера заплакала и обратилась в реку, и с тех пор течет между двух вершин. Шаман увидел, что потерял любимую дочь, загоревал и обратился в камень, который назвали Помяненным.