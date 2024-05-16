Пять мест для отдыха в Пермском крае: что следует посетить летом

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Голубые озера — это рукотворные искусственные водоемы. В 20 веке здесь велась добыча известняка. После выработки месторождений их решили затопить — так и появилось любимое туристами место.
Необычный бирюзовый оттенок озерам придают медные примеси и частицы известняка. Самое глубокое из водоемов — озеро Котлован (72 м), а самое протяженное — Морозовское (1 400 м). Более мелкие озера — Подкова и Чаша. В хвойных и лиственных лесах рядом с озерами обитают разные птицы и животные.
По пути к озерам можно также наведаться на экскурсию в дом-музей Пастернака, находящемся в поселке Всеволодов-Вильва Александровского района. Экскурсоводы расскажут вам о творческой атмосфере в доме писателя Бориса Пастернака, его работе на химических заводах, а также занятиях музыкой и поэзией.
Голубые озера есть не только в Александровском районе, но и на реке Чусовой. Однако на этом их сходства заканчиваются. Туристы, как правило, посещают озеро на Чусовой во время сплава от Кына и Усть-Койвы.
В отличие от голубых озер Александровска, Голубое озеро на Чусовой — природного происхождения, это часть горной реки Глухая, вышедшей на поверхность. Река Глухая имеет длину 14 км, часть ее русла (примерно 6 км) проходит под землей. Примечательно, что Голубое озеро — одно из самых глубоких в нашем регионе, его глубина составляет 56 м. При этом протяженность водоема всего 20 на 15 м. На оттенок воды так же, как и в Александровске, влияет высокое содержание известняка. Во время дождя цвет воды становится коричневым, из-за большого содержания частиц грязи и глины.
Каменный город — это скальные останцы выветривания. На расстоянии 100 метров друг от друга находятся Большой и Малый город. Добраться до памятника природы можно по оборудованной тропе. По пути не забудьте заглянуть в сувенирные лавки за бижутерией и фигурками с символами Пермского края.
Скалы Каменного города сохранили отпечатки волн реки, давным-давно впадавшей в Пермское море. Они названы в честь животных и птиц — так, здесь есть Пернатый страж, Тюлень и Черепаха. Каменный город называется также Чертовым Городищем, но в нем мало мистики — лишь скальные улочки и живописные виды на простирающиеся вокруг леса.
Ординская пещера является длиннейшей в России и второй по длине в Евразии системой подводных галерей. В ней располагаются несколько глубоких озер, а зимой образуются ледяные сталактиты, сталагмиты и кристаллы.
Интересно, что пещера еще не до конца исследована. Однако для погружения в ее гроты необходима серьезная подготовка. Вход в пещеру шириной 5 м и высотой 2 м находится на южном крутом склоне Казаковской горы в карстовой воронке диаметром 15 м.
Основные галереи пещеры названы ее первооткрывателями в честь своих городов — Челябинский, Московский, Свердловский и Красноярский. Также в ней есть озера Главное и Теплое — через эти водоемы можно попасть в большую подводную систему ходов и гротов.
Помяненный камень притягивает туристов, любителей природы и древних легенд. Сама гора находится на высоте 710 м над уровнем моря, и на ее вершине можно увидеть множество интересных останцев, высокую скалу из валунов. А на окружающую природу открывается потрясающий вид!
Гора находится в Красновишерском районе, недалеко от гор Полюд и Ветлан. Всех их объединяет общая легенда. Говорят, что в древние времена в этой местности жили два богатыря — люди запомнили их, как Полюд и Ветлан. Богатыри были сильными, могучими и ловкими, а еще все делали вместе. И дружба их была крепче камня.
В тех краях жил великий шаман, завидовавший славе Полюда и Ветлана. У него была дочь-красавица Пасер-Я, она же Вишера. Друзья полюбили ее, но кому же девушка достанется?
Однажды утром шаман вышел из своего жилища и увидел, что богатыри ссорятся и кричат друг на друга. Шаман обрадовался и предложил им разрешить спор, бросая камни друг в друга: кто удержится на ногах, тот и женится на Вишере. Охотники согласились и закидали друг друга камнями. Девушка увидела состязание, бросилась между ними, но было поздно: богатыри превратились в огромные горы. Вишера заплакала и обратилась в реку, и с тех пор течет между двух вершин. Шаман увидел, что потерял любимую дочь, загоревал и обратился в камень, который назвали Помяненным.
Красивая легенда известна и по сей день. А путешественники могут насладиться красотами и забраться на величественный Помяненный камень, с которого открывается обзор на живописный пейзаж.