properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

В одном из муниципалитетов Прикамья не поставлены на кадастровый учет 140 км дорог

В одном из муниципалитетов Прикамья не поставлены на кадастровый учет 140 км дорог

21 мая 2024, 13:33
Фото: 1MI
Выявлены другие нарушения в дорожной сфере.

Прокуратура Еловского района в ходе проверки исполнения администрацией округа законодательства об автомобильных дорогах, дорожной деятельности и безопасности дорожного движения выявила нарушения. Об этом сообщают в ведомстве.

Установлено, что в нарушение требований федерального закона муниципалитетом на кадастровый учет не поставлены автомобильные дороги протяженностью около 140 км, а также отсутствовали проекты организации дорожного движения на дороги округа протяженностью свыше 210 км. Оценка технического состояния дорожных объектов надлежащим образом не проводилась.

По итогам проверки прокурором главе администрации округа Антону Чечкину внесено представление, которое удовлетворено, приняты меры к устранению выявленных нарушений, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

#Пермские дороги#Дороги#Транспорт#Елово#Кадастр
Подпишитесь
Пермского экс-чиновника осудили за госизмену и подготовку теракта
Сегодня, 11:09
В Прикамье этим летом придет новый штамм коронавируса FLiRT
Сегодня, 11:14
С 1 июня в Пермском крае школьники смогут ездить в автобусах бесплатно. Но не все
Сегодня, 11:54
Этим летом планируют возобновить работы на старом мосту через Чусовую
Сегодня, 11:01
Пермский легкоатлет завоевал золото на Чемпионате России в беге на 5 км
Сегодня, 07:59
Дети и лето. Как сделать каникулы для себя и своего ребенка безопасными и здоровыми
Сегодня, 06:14
"