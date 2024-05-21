В одном из муниципалитетов Прикамья не поставлены на кадастровый учет 140 км дорог

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Прокуратура Еловского района в ходе проверки исполнения администрацией округа законодательства об автомобильных дорогах, дорожной деятельности и безопасности дорожного движения выявила нарушения. Об этом сообщают в ведомстве.
Установлено, что в нарушение требований федерального закона муниципалитетом на кадастровый учет не поставлены автомобильные дороги протяженностью около 140 км, а также отсутствовали проекты организации дорожного движения на дороги округа протяженностью свыше 210 км. Оценка технического состояния дорожных объектов надлежащим образом не проводилась.
По итогам проверки прокурором главе администрации округа Антону Чечкину внесено представление, которое удовлетворено, приняты меры к устранению выявленных нарушений, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.