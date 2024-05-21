В одном из муниципалитетов Прикамья не поставлены на кадастровый учет 140 км дорог

Установлено, что в нарушение требований федерального закона муниципалитетом на кадастровый учет не поставлены автомобильные дороги протяженностью около 140 км, а также отсутствовали проекты организации дорожного движения на дороги округа протяженностью свыше 210 км. Оценка технического состояния дорожных объектов надлежащим образом не проводилась.