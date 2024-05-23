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В деле задержанного замначальника Генштаба есть взятка от пермских бизнесменов

В деле задержанного замначальника Генштаба есть взятка от пермских бизнесменов

23 мая 2024, 13:41
Фото: МО РФ
По данным Следкома, 36 миллионов рублей Вадиму Шамарину заплатили топ-менеджеры Пермского телефонного завода.

Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере от топ-менеджмента Пермского телефонного завода, сообщают в СКР.

По данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство.

Вчера, 22 мая, Шамарин задержан, по ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В марте Хамовнический суд Москвы продлил срок содержания под стражей фигурантам дела о хищении при исполнении заказа Минобороны РФ на Пермском телефонном заводе «Телта». Речь идет о экс-руководителе Пермского телефонного завода Игоре Морозове, бывшем генеральном директор «Телты» Алексее Высокове и главном бухгалтере предприятия Елене Гришиной.

Все трое были задержаны 19–20 июля 2023 года в рамках расследования уголовного дела по факту хищения денежных средств в период 2014-2023 при поставках ОАО «Пермский телефонный завод „Телта“ телефонных аппаратов по государственным контрактам для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Всем троим было предъявлено обвинение в групповом мошенничестве в особо крупном размере, и они были отправлены в СИЗО в Москве. Позднее суд переквалифицировал действия Высокова и Гришиной как дача взятки в крупном размере (ч. 4, п. б ст. 291 УК РФ).

#Политика#Пермь#Взятка#Москва#Взяточник#Генштаб
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