Госдума оценит законопроект о бесплатном проезде по платным трассам для ФСБ и ВС РФ

Сейчас право бесплатного проезда на платных трассах есть у некоторых ведомств и оперативных служб, таких как полиция, скорая помощь, аварийно-спасательные службы и военная автоинспекция. Норма регулируется федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ».