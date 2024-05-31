properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

Госдума рассмотрит законопроект о бесплатном проезде по платным дорогам для ФСБ

Госдума оценит законопроект о бесплатном проезде по платным трассам для ФСБ и ВС РФ

31 мая 2024, 05:00
Фото: 1MI

Госдума рассмотрит законопроект о бесплатном проезде по платным дорогам для ФСБ

Некоторые службы уже имеют такое право по закону.
Сюжет
Госдума

В Госдуму России внесен проект, устанавливающий право бесплатного проезда по платным дорогам для транспорта Росгвардии, ФСБ и Вооруженных сил. Законопроект внесен вчера, 30 мая. Глава комитета Госдумы по информационной политике, депутат Александр Хинштейн заявил об этой инициативе, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на РИА Новости.

Сейчас право бесплатного проезда на платных трассах есть у некоторых ведомств и оперативных служб, таких как полиция, скорая помощь, аварийно-спасательные службы и военная автоинспекция. Норма регулируется федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ».

#Общество#Госдума#Закон
Подпишитесь
Пермского 72-летнего бомбиста-баяниста приговорили к условному сроку
Сегодня, 07:18
Синоптики рассказали, будет ли жара под +30˚C в эти выходные
Сегодня, 05:07
Стационар для участников СВО откроют на месте бывшего детдома в Перми
Сегодня, 06:26
Бывшего замначальника колонии для силовиков в Чусовом оставили в СИЗО
Сегодня, 06:21
Стряпала для боевиков ИГИЛ*, оказалась в плену. Жуткая история уроженки Прикамья
29 мая, 04:00
Дети ранят себя. Селфхарм становится болезнью современного общества
27 мая, 06:30
"