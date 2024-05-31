Госдума оценит законопроект о бесплатном проезде по платным трассам для ФСБ и ВС РФ

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В Госдуму России внесен проект, устанавливающий право бесплатного проезда по платным дорогам для транспорта Росгвардии, ФСБ и Вооруженных сил. Законопроект внесен вчера, 30 мая. Глава комитета Госдумы по информационной политике, депутат Александр Хинштейн заявил об этой инициативе, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на РИА Новости.
Сейчас право бесплатного проезда на платных трассах есть у некоторых ведомств и оперативных служб, таких как полиция, скорая помощь, аварийно-спасательные службы и военная автоинспекция. Норма регулируется федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ».