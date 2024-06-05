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Posted Вчера, 03:00

Published Вчера, 03:00

Modified Вчера, 11:57

Updated Вчера, 11:57

Между образованием и медициной. Кто в Перми может помочь подросткам не калечить себя?

Между образованием и медициной. Кто в Перми может помочь подросткам не калечить себя?

5 июня 2024, 03:00
Фото: Изображение Midjourney
Журналист Properm.ru Татьяна Зырянова провела расследование на тему суицидов и самоповреждающего поведения среди детей и подростков.

Официальная статистика не отражает реальности

Проблема на самом деле существует, и врачи это понимают, говорит главный врач краевой детской больницы им. П. И. Пичугина Дмитрий Бондарь. «Подростковый суицид — одна из острейших проблем современного общества. Несмотря на то что статистически мы фиксируем снижение завершенных суицидов, всё равно некоторую долю в структуре подростковой смертности они занимают, и это беспокоит», — комментирует Дмитрий Бондарь.

Врачи и специалисты по работе с подростками выделяют три группы суицидов. Истинный, когда человек действительно хочет убить себя, но это крайне редко бывает, процентов 10 всех суицидальных попыток. В 90% случаев суицид подростка — демонстративный — самоубийство как способ привлечь внимание к своей личности. Есть еще аффективные, когда зашкаливают эмоции, человек перестает собой управлять, — эти случаи еще реже, чем действительные.

Снова набирают популярность деструктивные интернет-группы и интернет-игры, которые побуждают к суициду. «Плюс когда у ребенка нет повседневной занятости, нечего делать, человек начинает тратить время таким образом, забываться. Употребление психоактивных веществ из этой же серии бывает, слишком много свободного времени», — прокомментировал специалист.

В 2023 году в Пермском крае 13 подростков покончили с собой
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В 2023 году в Пермском крае только официально зарегистрировано 86 попыток суицидов подростков. 13 юношей и девушек 13–18 лет покончили с собой. Попытки суицидов, с которыми никто не обращался в больницы, конечно, не попадают в статистику. Как и такая разновидность суицидального поведения, как самоповреждения.

Врачи относят селфхарм (когда дети ранят себя, режут чаще всего) к демонстративному суицидальному поведению. В Пермском крае за 2023 год официально зарегистрировано 90 случаев самоповреждений.

Но чаще всего эти случаи не попадают в статистику, потому что подростки закрывают порезы длинными рукавами или высокими носками (если режут ноги) и, конечно, никому не говорят об этом. На медицинских осмотрах в школах могут сказать, что их поцарапала кошка, что это так неудачно упал с самоката и так далее.

Кто должен заметить?

Часто бывает, что родители не знают о том, что подросток с собой делает, так тщательно у него получается скрывать проблему. Специалисты, которые должны быть настороже и подмечать изменения в состоянии ребенка, не игнорировать, если увидели проявления селфхарма, это педагоги, школьные психологи, социальные работники, медицинские работники. Вот только взаимодействовать они не хотят.

Межведомственное взаимодействие межу медициной и образованием не налажено по этим проблемам. Многие врачи даже не знают, куда обратиться детям, подросткам и их родителям с этой бедой. Как и многие учителя. Учителя говорят: «Это к медикам», врачи говорят: «Это к педагогам». И это несмотря на то, что в 2021 году постановлением краевой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав утвержден «Порядок по профилактике и предупреждению суицидальных попыток и суицидов несовершеннолетних». Порядок межведомственный, объединяет работу педагогов, психологов, психиатров, социальных служб в целях своевременного выявления рисков суицидального поведения у несовершеннолетних и оказания им и их родителям помощи.

Кроме того, родители не обращаются за помощью, потому что боятся, что ребенка поставят на психоневрологический учет, эти данные попадут в электронные системы, будут известны учителям, врачам. А отношение к подобным учетам в обществе неадекватное. По словам Дмитрия Бондаря, сейчас вовсе не ставят на учет после первого обращения, просьба о помощи совсем не предполагает, что в будущем ребенку не дадут права, что он не сможет устроиться на какую-то работу. На учет ставят пациентов с действительно серьезными диагнозами. В поликлиниках можно обратиться не сразу к психиатру, а к неврологу и психологу.

Как это выглядит в теории?

По данным комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, с 2021 года в крае создана трехуровневая психологическая служба в системе образования, которая включает более 1100 педагогов-психологов образовательных организаций (1 уровень), 98 психологов в 12 психологических центрах по региону (2 уровень) и 7 кризисных психологов, представляющих третий уровень в краевом центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Эту модель даже признали лучшей в России.

Одним из системных направлений стало добровольное психолого-педагогическое обследование учащихся 6–11 классов. При всех случаях выявления рисков должна быть проведена уточняющая диагностика школьными психологами. При подтверждении наличия суицидальных рисков подростку и его родителям должна быть предложена помощь в психологических центрах 2 уровня.

В 2023 году в 95% случаев оказана психологическая помощь разного уровня. В 26% случаев оказана психиатрическая помощь, 3% ребят получили наркологическую и иную помощь. 44 несовершеннолетних из-за сложной семейной ситуации, жестокого обращения (выявленных в отношении их преступлений) были направлены в центры помощи детям или социально-реабилитационные центры.

Модели Пермского края по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних была дана высокая оценка уполномоченным по правам ребенка в РФ. Опыт нашего региона будет представлен в октябре на заседании подкомиссии по профилактике кризисных состояний среди несовершеннолетних комиссии Госсовета РФ по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге.

Как это выглядит на практике?

Про муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи» Перми узнать можно, наверное, от школьного психолога. Но какой ребенок сам пойдет к школьному психологу, да еще, чтобы узнать, какую помощь ему могут оказать? Единый номер для записи: 270-01-85, работает с ПН по ПТ с 9.00 до 18.00. Подразделения есть в каждом районе города (для начала предлагают прийти родителям, без ребенка, и только потом с ребенком).

Телефон доверия (детей, родителей, педагогов по проблемам детей) — 8-800-300-01-22 работает ежедневно с 9.00 до 21.00, дозвониться по нему сложно. У журналиста Properm.ru не получилось с двух попыток.

Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Пермского края (ул. Казахская, 71) принимает студентов, есть подразделения в городах Пермского края. Тел.: 262-80-85, 262-80-60. ПН-ПТ с 8.00 до 20.00. Телефон доверия: 8-800-200-01-22 круглосуточно.

Надежда только на родителей

По словам Дмитрия Бондаря, суицидальное настроение важно вовремя заметить. На что стоит обратить внимание? Частая смена настроения, раздача вещей, имеющих большую личную значимость для ребенка, снижение аппетита, бессонница, высказывания о нежелании жить. Возможно, рассеянность, невозможность сосредоточиться, стремление к уединению. Пропуск занятий в школе, отсутствие общения с одноклассниками, интерес к теме смерти, потеря интереса к любимым занятиям. Это всё, а особенно в комплексе, на что стоит обратить внимание, и в случае чего, может быть, бить тревогу.

Как вести себя родителям? Не впадать в панику и постараться поговорить, выяснить причину. Пообщаться с классным руководителем, может быть, на что-то она обратит внимание. Конечно, самый сложный вопрос — как убедить ребенка пойти в консультацию. Чаще всего ответ — категорическое нет.

Как избежать проблемы? Общаться с ребенком, поддерживать позитивный интерес, не применять физическое наказание, совместно решать проблемы. Ребенок должен понимать, что не одинок, его в любом случае поддержат. Он может это не принимать, фыркать, но, тем не менее, всё равно он должен об этом знать.

#Спецпроекты#Пермь#Образование#Медицина#Суицид#Подростки#Психологи#Родители#Самоповреждение
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