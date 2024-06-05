Между образованием и медициной. Кто в Перми может помочь подросткам не калечить себя?

Кроме того, родители не обращаются за помощью, потому что боятся, что ребенка поставят на психоневрологический учет, эти данные попадут в электронные системы, будут известны учителям, врачам. А отношение к подобным учетам в обществе неадекватное. По словам Дмитрия Бондаря, сейчас вовсе не ставят на учет после первого обращения, просьба о помощи совсем не предполагает, что в будущем ребенку не дадут права, что он не сможет устроиться на какую-то работу. На учет ставят пациентов с действительно серьезными диагнозами. В поликлиниках можно обратиться не сразу к психиатру, а к неврологу и психологу.