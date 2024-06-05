Между образованием и медициной. Кто в Перми может помочь подросткам не калечить себя?

Posted Вчера, 03:00
Published Вчера, 03:00
Modified Вчера, 11:57
Updated Вчера, 11:57
Проблема на самом деле существует, и врачи это понимают, говорит главный врач краевой детской больницы им. П. И. Пичугина Дмитрий Бондарь. «Подростковый суицид — одна из острейших проблем современного общества. Несмотря на то что статистически мы фиксируем снижение завершенных суицидов, всё равно некоторую долю в структуре подростковой смертности они занимают, и это беспокоит», — комментирует Дмитрий Бондарь.
Врачи и специалисты по работе с подростками выделяют три группы суицидов. Истинный, когда человек действительно хочет убить себя, но это крайне редко бывает, процентов 10 всех суицидальных попыток. В 90% случаев суицид подростка — демонстративный — самоубийство как способ привлечь внимание к своей личности. Есть еще аффективные, когда зашкаливают эмоции, человек перестает собой управлять, — эти случаи еще реже, чем действительные.
Снова набирают популярность деструктивные интернет-группы и интернет-игры, которые побуждают к суициду. «Плюс когда у ребенка нет повседневной занятости, нечего делать, человек начинает тратить время таким образом, забываться. Употребление психоактивных веществ из этой же серии бывает, слишком много свободного времени», — прокомментировал специалист.
В 2023 году в Пермском крае только официально зарегистрировано 86 попыток суицидов подростков. 13 юношей и девушек 13–18 лет покончили с собой. Попытки суицидов, с которыми никто не обращался в больницы, конечно, не попадают в статистику. Как и такая разновидность суицидального поведения, как самоповреждения.
Врачи относят селфхарм (когда дети ранят себя, режут чаще всего) к демонстративному суицидальному поведению. В Пермском крае за 2023 год официально зарегистрировано 90 случаев самоповреждений.
Но чаще всего эти случаи не попадают в статистику, потому что подростки закрывают порезы длинными рукавами или высокими носками (если режут ноги) и, конечно, никому не говорят об этом. На медицинских осмотрах в школах могут сказать, что их поцарапала кошка, что это так неудачно упал с самоката и так далее.
Часто бывает, что родители не знают о том, что подросток с собой делает, так тщательно у него получается скрывать проблему. Специалисты, которые должны быть настороже и подмечать изменения в состоянии ребенка, не игнорировать, если увидели проявления селфхарма, это педагоги, школьные психологи, социальные работники, медицинские работники. Вот только взаимодействовать они не хотят.
Межведомственное взаимодействие межу медициной и образованием не налажено по этим проблемам. Многие врачи даже не знают, куда обратиться детям, подросткам и их родителям с этой бедой. Как и многие учителя. Учителя говорят: «Это к медикам», врачи говорят: «Это к педагогам». И это несмотря на то, что в 2021 году постановлением краевой комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав утвержден «Порядок по профилактике и предупреждению суицидальных попыток и суицидов несовершеннолетних». Порядок межведомственный, объединяет работу педагогов, психологов, психиатров, социальных служб в целях своевременного выявления рисков суицидального поведения у несовершеннолетних и оказания им и их родителям помощи.
Кроме того, родители не обращаются за помощью, потому что боятся, что ребенка поставят на психоневрологический учет, эти данные попадут в электронные системы, будут известны учителям, врачам. А отношение к подобным учетам в обществе неадекватное. По словам Дмитрия Бондаря, сейчас вовсе не ставят на учет после первого обращения, просьба о помощи совсем не предполагает, что в будущем ребенку не дадут права, что он не сможет устроиться на какую-то работу. На учет ставят пациентов с действительно серьезными диагнозами. В поликлиниках можно обратиться не сразу к психиатру, а к неврологу и психологу.
По данным комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, с 2021 года в крае создана трехуровневая психологическая служба в системе образования, которая включает более 1100 педагогов-психологов образовательных организаций (1 уровень), 98 психологов в 12 психологических центрах по региону (2 уровень) и 7 кризисных психологов, представляющих третий уровень в краевом центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Эту модель даже признали лучшей в России.
Одним из системных направлений стало добровольное психолого-педагогическое обследование учащихся 6–11 классов. При всех случаях выявления рисков должна быть проведена уточняющая диагностика школьными психологами. При подтверждении наличия суицидальных рисков подростку и его родителям должна быть предложена помощь в психологических центрах 2 уровня.
В 2023 году в 95% случаев оказана психологическая помощь разного уровня. В 26% случаев оказана психиатрическая помощь, 3% ребят получили наркологическую и иную помощь. 44 несовершеннолетних из-за сложной семейной ситуации, жестокого обращения (выявленных в отношении их преступлений) были направлены в центры помощи детям или социально-реабилитационные центры.
Модели Пермского края по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних была дана высокая оценка уполномоченным по правам ребенка в РФ. Опыт нашего региона будет представлен в октябре на заседании подкомиссии по профилактике кризисных состояний среди несовершеннолетних комиссии Госсовета РФ по направлению «Образование» в Санкт-Петербурге.
Про муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи» Перми узнать можно, наверное, от школьного психолога. Но какой ребенок сам пойдет к школьному психологу, да еще, чтобы узнать, какую помощь ему могут оказать? Единый номер для записи: 270-01-85, работает с ПН по ПТ с 9.00 до 18.00. Подразделения есть в каждом районе города (для начала предлагают прийти родителям, без ребенка, и только потом с ребенком).
Телефон доверия (детей, родителей, педагогов по проблемам детей) — 8-800-300-01-22 работает ежедневно с 9.00 до 21.00, дозвониться по нему сложно. У журналиста Properm.ru не получилось с двух попыток.
Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Пермского края (ул. Казахская, 71) принимает студентов, есть подразделения в городах Пермского края. Тел.: 262-80-85, 262-80-60. ПН-ПТ с 8.00 до 20.00. Телефон доверия: 8-800-200-01-22 круглосуточно.
По словам Дмитрия Бондаря, суицидальное настроение важно вовремя заметить. На что стоит обратить внимание? Частая смена настроения, раздача вещей, имеющих большую личную значимость для ребенка, снижение аппетита, бессонница, высказывания о нежелании жить. Возможно, рассеянность, невозможность сосредоточиться, стремление к уединению. Пропуск занятий в школе, отсутствие общения с одноклассниками, интерес к теме смерти, потеря интереса к любимым занятиям. Это всё, а особенно в комплексе, на что стоит обратить внимание, и в случае чего, может быть, бить тревогу.
Как вести себя родителям? Не впадать в панику и постараться поговорить, выяснить причину. Пообщаться с классным руководителем, может быть, на что-то она обратит внимание. Конечно, самый сложный вопрос — как убедить ребенка пойти в консультацию. Чаще всего ответ — категорическое нет.
Как избежать проблемы? Общаться с ребенком, поддерживать позитивный интерес, не применять физическое наказание, совместно решать проблемы. Ребенок должен понимать, что не одинок, его в любом случае поддержат. Он может это не принимать, фыркать, но, тем не менее, всё равно он должен об этом знать.